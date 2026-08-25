The Witcher 3 : L'extension Songs of the Past se montre, avec l'annonce d'une version remastered

CD Projekt RED a dévoilé de nouvelles informations et images concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, tout en révélant la sortie prochaine d'une version remastered.

Annoncée officiellement à la fin du mois de mai 2026, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 était, comme prévu, au rendez-vous pour la gamescom de cette année. C'est, plus précisément, lors de l'Opening Night Live que le studio CD Projekt RED a levé le voile sur l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 en délivrant les premières images, tout en annonçant une version remastered, dont la sortie est proche.

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 présentée

Durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui a eu lieu dans la soirée du 25 août 2026, CD Projekt RED a enfin partagé une première vidéo montrant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3. Selon les informations partagées, ce nouveau contenu additionnel nous invitera pour une aventure aux côtés de Geralt, et ce, dans une nouvelle région, soit Letten. Celle-ci proposera plusieurs quêtes et monstres, mais surtout « quelque chose de sinistre » qui requiert la présence d'un Sorceleur.

Malheureusement, CD Projekt RED n'a pas profité de l'occasion pour dévoiler la date de sortie de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, qui doit arriver au cours de l'année 2027. En revanche, le studio a fait une autre annonce concernant le titre et celle-ci ravira certainement la communauté.

Une version remastered de The Witcher 3 arrive

Avant de présenter Songs of the Past, CD Projet RED a annoncé l'arrivée prochaine d'une version remastered pour The Witcher 3, qui sort le 29 septembre 2026. Remarquons tout de suite que celle-ci se rendra disponible en tant que mise à jour gratuite pour tous les joueurs et les joueuses qui possèdent d'ores et déjà le titre (sur GOG, Steam, Epic Games Store, PS5 et Xbox Series). De plus, le studio précise que « tous les propriétaires actuels du jeu de base auront accès gratuitement aux deux extensions originales - Hearts of Stone et Blood and Wine ».

















CD Projekt RED a indiqué que la version remastered de The Witcher 3 proposera une « série d'améliorations », dont des mises à jour pour les visuels et le gameplay. Les développeurs ont notamment prévu une refonte des arbres de compétences, mais aussi d'incorporer un système de transmogrification et de nouvelles animations d'élimination.

Are your swords oiled up and sharpened? Potions brewed? Roach saddled? It's time to face Eredin and his entourage once again!



The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered features an array of improvements, bringing upgrades to visuals, gameplay, and more. It's coming on September 29… pic.twitter.com/5FFQ8hjkwF — The Witcher (@thewitcher) August 25, 2026

Rendez-vous donc le 29 septembre 2026 pour la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt. Le titre est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.