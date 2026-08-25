The Witcher 3 : L'extension Songs of the Past se montre, avec l'annonce d'une version remastered

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2026 à 22h25
CD Projekt RED a dévoilé de nouvelles informations et images concernant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, tout en révélant la sortie prochaine d'une version remastered.
The Witcher 3 : L'extension Songs of the Past se montre, avec l'annonce d'une version remastered

Annoncée officiellement à la fin du mois de mai 2026, l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 était, comme prévu, au rendez-vous pour la gamescom de cette année. C'est, plus précisément, lors de l'Opening Night Live que le studio CD Projekt RED a levé le voile sur l'extension Songs of the Past de The Witcher 3 en délivrant les premières images, tout en annonçant une version remastered, dont la sortie est proche.

À lire également

The Witcher : Mauvaise nouvelle en approche pour l'ultime saison de la série ?

The Witcher : Mauvaise nouvelle en approche pour l'ultime saison de la série ?

L'extension Songs of the Past de The Witcher 3 présentée

the-witcher-3-geralt-ciri

Durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui a eu lieu dans la soirée du 25 août 2026, CD Projekt RED a enfin partagé une première vidéo montrant l'extension Songs of the Past de The Witcher 3. Selon les informations partagées, ce nouveau contenu additionnel nous invitera pour une aventure aux côtés de Geralt, et ce, dans une nouvelle région, soit Letten. Celle-ci proposera plusieurs quêtes et monstres, mais surtout « quelque chose de sinistre » qui requiert la présence d'un Sorceleur.

Miniature vidéo

Malheureusement, CD Projekt RED n'a pas profité de l'occasion pour dévoiler la date de sortie de l'extension Songs of the Past de The Witcher 3, qui doit arriver au cours de l'année 2027. En revanche, le studio a fait une autre annonce concernant le titre et celle-ci ravira certainement la communauté.

Une version remastered de The Witcher 3 arrive

Avant de présenter Songs of the Past, CD Projet RED a annoncé l'arrivée prochaine d'une version remastered pour The Witcher 3, qui sort le 29 septembre 2026. Remarquons tout de suite que celle-ci se rendra disponible en tant que mise à jour gratuite pour tous les joueurs et les joueuses qui possèdent d'ores et déjà le titre (sur GOG, Steam, Epic Games Store, PS5 et Xbox Series). De plus, le studio précise que « tous les propriétaires actuels du jeu de base auront accès gratuitement aux deux extensions originales - Hearts of Stone et Blood and Wine ».

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

CD Projekt RED a indiqué que la version remastered de The Witcher 3 proposera une « série d'améliorations », dont des mises à jour pour les visuels et le gameplay. Les développeurs ont notamment prévu une refonte des arbres de compétences, mais aussi d'incorporer un système de transmogrification et de nouvelles animations d'élimination.

Rendez-vous donc le 29 septembre 2026 pour la version remastered de The Witcher 3: Wild Hunt. Le titre est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

gamescom 2026 : Quand et comment regarder l'Opening Night Live ?
The Witcher 3 23 août 2026

gamescom 2026 : Quand et comment regarder l'Opening Night Live ?

Découvrez la date, l'heure de diffusion et comment regarder l'Opening Night Live de la gamescom 2026 en direct, afin de ne rien louper des annonces faites pour les jeux à venir.
The Witcher 3 : L'acteur qui double Geralt fait une déclaration choc contre l'IA
The Witcher 3 13 août 2026

The Witcher 3 : L'acteur qui double Geralt fait une déclaration choc contre l'IA

L'utilisation de plus en plus fréquentes de voix générées ou recréées par IA est un fléau pour les acteurs et les comédiens de doublage. Doug Cockle, qui incarne Geralt dans The Witcher 3, s'inquiète et s'insurge en adressant un message fort.
The Witcher : Mauvaise nouvelle en approche pour l'ultime saison de la série ?
The Witcher 3 10 août 2026

The Witcher : Mauvaise nouvelle en approche pour l'ultime saison de la série ?

Début 2026, la dernière saison de la série The Witcher était officialisée avec une fenêtre de sortie. Mais plus de 6 mois après cette révélation, quelques contretemps menacent ce lancement.

commentaire (0)