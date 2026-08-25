Metro 2039 dévoile une nouvelle bande-annonce et fait le plein d'infos

Lors de la gamescom, 4A Games a frappé fort avec une nouvelle bande-annonce de Metro 2039. Attendu pour février 2027, le titre promet un retour terrifiant dans les tunnels de Moscou, mêlant personnalisation des armes et nouveaux outils de survie.

La dernière édition de la gamescom a permis à 4A Games de rassurer les joueurs avec une longue présentation de Metro 2039. Prévu pour février 2027, ce nouveau volet promet de renouer avec l'angoisse des premiers épisodes tout en poussant la fidélité visuelle à son paroxysme.

Un retour aux sources visuellement bluffant

À l'occasion de l'Opening Night Live a permis de confirmer une chose essentielle : le moteur graphique de 4A Games a franchi un nouveau cap. Le trailer de Metro 2039 dévoile des environnements d'une fidélité visuelle absurde, marquant une véritable évolution par rapport à Exodus sorti en 2019. Fini les vastes espaces ouverts, la franchise retourne à ce qui a fait son succès initial : les tunnels claustrophobiques et les ruines irradiées de Moscou. Les stations délabrées, peuplées de survivants écrasés par la propagande fasciste, respirent le désespoir et la survie.













Un arsenal repensé pour l'exploration

Bien que la structure globale se veuille plus linéaire que celle de son prédécesseur, l'exploration reste au cœur de l'expérience. Le joueur aura à sa disposition de nouveaux outils particulièrement ingénieux. Parmi eux, un chalumeau à gaz permettant de forcer les passages barricadés à la surface, ainsi qu'une lampe à ultraviolets pour faciliter la progression dans l'obscurité. Un système de plans pour l'amélioration des pièces d'équipement a également été aperçu, tout comme des charges explosives pour ouvrir des brèches.

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L'une des fonctionnalités les plus appréciées de Metro Exodus fait d'ailleurs son grand retour. Il sera de nouveau possible de modifier son armement directement sur le terrain. Depuis votre sac à dos, vous pourrez changer les canons, les crosses et les viseurs pour vous adapter instantanément aux menaces. Les animations de rechargement se montrent d'une fluidité exemplaire, renforçant l'immersion et le poids des mouvements qui caractérisent tant la série.

Le mystère du nouveau protagoniste

Artyom n'est plus le personnage principal. Dans ce nouveau volet, les joueurs incarneront un héros inédit surnommé l'Étranger. Ce Spartan non identifié, qui vivait en exil loin du métro moscovite, se voit contraint de revenir affronter un passé obscur. Fait notable pour la franchise, ce protagoniste sera doté d'une voix, une première qui devrait transformer la narration.

L'Étranger devra faire face à des monstres ayant subi de nouvelles mutations au cours des quatre dernières années, mais aussi au retour des phénomènes paranormaux.

En effet, les sombres entités qui ont marqué les premiers épisodes semblent de retour. Avec plus d'un million d'ajouts aux listes de souhaits, Metro 2039 s'impose déjà comme l'un des jeux les plus attendus du début de l'année 2027. Le titre est toujours prévu pour février 2027 sur PC, PS5 et Xbox Series X.