La DJI Osmo Action 6 a survécu à un voyage dans l'espace

La DJI Osmo Action 6 a été embarquée à bord de la fusée réutilisable Zhuque-3 pour filmer son lancement et son retour sur Terre. Douze exemplaires ont ainsi accompagné la mission dans des conditions particulièrement extrêmes, sans modification spécifique.

La DJI Osmo Action 6 a vécu un voyage pour le moins inhabituel. Le 19 août, douze exemplaires de la caméra d'action ont été installés sur la fusée réutilisable Zhuque-3 de LandSpace pour filmer son lancement orbital et son retour sur Terre.

Les caméras ont enregistré leur voyage depuis différents points de la fusée, offrant notamment des images en vue subjective du lancement, de la traversée de l'atmosphère et de l'atterrissage vertical du premier étage.

Une caméra grand public face aux conditions extrêmes

Ce qu'il faut retenir de cette information, c'est surtout que les DJI Osmo Action 6 utilisées pour cette mission n'ont, selon le constructeur, subi aucune modification particulière. Elles ont pourtant dû supporter les contraintes liées au vol de la Zhuque-3, notamment les fortes vibrations générées par le moteur et l'échauffement aérodynamique.

Lors de l'ascension comme pendant le retour, la surface de la fusée peut atteindre environ 400 à 500 °C. Les caméras ont également continué à enregistrer lors de la traversée de la « zone de blackout », une phase durant laquelle les communications avec l'extérieur sont interrompues.

Grâce à leur capacité d'enregistrement autonome, les images ont ainsi pu être conservées à bord avant d'être récupérées une fois la fusée revenue au sol.

Des images qui permettent aussi d'analyser le vol

Au-delà de l'aspect spectaculaire des séquences, ces images présentent un intérêt pour les équipes qui travaillent sur la récupération du lanceur. Les différentes prises de vue permettent notamment d'observer le comportement du premier étage pendant le vol, ses ajustements d'attitude et son atterrissage.

La stabilisation de la caméra a également été mise à rude épreuve par les accélérations et les vibrations de la fusée. DJI indique que son système de stabilisation a permis de conserver des images exploitables durant les différentes phases de la mission.

La caméra dispose par ailleurs d'un capteur carré de 1/1,1 pouce et peut enregistrer jusqu'en 4K à 120 images par seconde. Elle a donc pu capturer les différentes étapes du vol avec un niveau de détail suffisant pour rendre visibles des éléments comme l'allumage du moteur, les mouvements des ailettes de la fusée ou encore l'atterrissage.











DJI avait aussi déployé son matériel autour du site

Les Osmo Action 6 n'étaient pas les seuls appareils de la marque présents pour documenter la mission. DJI avait également mobilisé plusieurs produits de son écosystème, dont le Mavic 4 Pro, un drone destiné notamment aux prises de vue aériennes, et le Matrice 4TD, un drone professionnel équipé de fonctions d'imagerie thermique pour observer la scène depuis les airs.

Le constructeur cite également la future Osmo 360 II, ainsi que l'Avata 360 et l'Osmo Pocket 4P, afin de multiplier les points de vue autour du lancement. Pour autant, ce sont évidemment les douze Osmo Action 6 qui restent les appareils ayant vécu l'expérience la plus particulière. Fixées directement sur la Zhuque-3, elles ont accompagné la fusée dans son voyage avant de revenir sur Terre avec elle.