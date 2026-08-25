PUBG annonce un nouveau FPS énigmatique, DED.NET

La célèbre franchise de battle royale s'offre un virage inattendu. Annoncé lors de la gamescom, PUBG DED.NET plonge les joueurs dans un univers frénétique des années 90, mêlant tir à la première personne et mécaniques roguelite. Une nouvelle approche audacieuse pour le géant du multijoueur.

La célèbre franchise de Krafton ne se repose pas sur ses lauriers. Alors que le titre original continue de rassembler des millions de joueurs près de dix ans après son lancement, l'éditeur a profité de la soirée d'ouverture de la gamescom pour dévoiler un projet totalement inédit : PUBG: DED.NET. Ce nouveau titre délaisse le format classique du battle royale pour s'aventurer sur le terrain du jeu de tir multijoueur mâtiné de roguelite, le tout enrobé dans une esthétique résolument ancrée dans les années 90.

Une plongée frénétique dans la décennie grunge

Fini les champs de bataille contemporains et lisses, place à la région fictive de Cascadia dans les années 90. Krafton promet un univers étrange et imprévisible, soutenu par une bande-son industrielle percutante, à l'image du morceau de Ministry utilisé pour la bande-annonce. Les développeurs semblent avoir misé sur une ambiance chaotique et rétro qui tranche radicalement avec les précédentes productions de la licence.

Le cœur du jeu repose sur une boucle de progression propre au genre roguelite. Chaque tentative, même soldée par un échec, permet au joueur d'évoluer.

Une partie perdue n'est jamais une tentative gâchée. Chaque goutte de sang écrit le chapitre suivant, ce que vous récupérez dans le monde vous transforme, et cela change votre façon de combattre.

Des mécaniques de jeu totalement déjantées

Si l'on ignore encore s'il s'agira d'un pur jeu d'extraction ou d'une évolution du battle royale, la diversité des approches s'annonce vertigineuse. Les joueurs pourront combiner des dizaines de capacités pour créer leur propre style de combat.

Les exemples donnés par l'éditeur illustrent bien la folie ambiante de ce nouveau titre. Il sera notamment possible d'utiliser des portières de voiture en guise de bouclier anti-émeute, de pirater des cabines téléphoniques pour voler l'argent de ses rivaux, de faire le mort pour tromper l'ennemi, ou encore de cannibaliser ses adversaires pour récupérer de la santé.



Pour les joueurs impatients de découvrir ce chaos organisé, les inscriptions pour la phase de test bêta fermée sont d'ores et déjà ouvertes sur le site officiel. Par ailleurs, l'univers de la franchise continuera de s'étendre prochainement avec PUBG: BLACK BUDGET, un autre projet mystérieux.