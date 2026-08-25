Mew ou Mewtwo ? SanDisk décline Pokémon sur deux nouveaux supports de stockage

Pour célébrer les 30 ans de Pokémon, SanDisk dévoile deux nouveaux produits sous licence officielle inspirés de Mew et Mewtwo. Une clé USB-C et un SSD portable qui misent autant sur leur design que sur leurs caractéristiques techniques.

Pour célébrer les 30 ans de Pokémon, SanDisk dévoile deux nouveaux supports de stockage sous licence officielle de The Pokémon Company International. Une clé USB-C inspirée de Mew et un SSD portable aux couleurs de Mewtwo, avec des caractéristiques et des capacités différentes.

Les deux produits reprennent l'apparence des Pokémon auxquels ils sont dédiés, tout en conservant leur fonction de supports de stockage. La gamme vise ainsi aussi bien les utilisateurs qui souhaitent transporter leurs fichiers que les fans de la licence.

Mew et Mewtwo s'invitent sur les supports de stockage

SanDisk intègre des représentations en relief en 2D de Mew et Mewtwo sur les deux références. Chaque modèle reprend également des éléments graphiques associés au Pokémon concerné.

La clé USB-C SANDISK Pokémon, édition Mew dispose de jusqu'à 128 Go de stockage. Son connecteur USB-C permet de l'utiliser avec les smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles afin de stocker ou transférer des photos, vidéos et autres fichiers.

Le SSD portable SANDISK Pokémon, édition Mewtwo propose quant à lui des capacités de 500 Go et 1 To. SanDisk annonce des vitesses de lecture pouvant atteindre 1 000 Mo/s. Le fabricant indique également une résistance aux chutes jusqu'à 2 mètres, selon ses tests internes.





Deux produits pour des usages différents

Les deux supports ne ciblent donc pas exactement les mêmes usages. La clé USB-C arborant Mew privilégie avant tout son format compact et le transfert de fichiers entre différents appareils compatibles. Le SSD accueillant Mewtwo dispose pour sa part d'une capacité supérieure et de performances adaptées au transfert de fichiers plus volumineux.

SanDisk indique que son SSD peut être jusqu'à cinq fois plus rapide qu'un disque dur portable traditionnel. Cette comparaison repose sur des tests internes réalisés avec certains disques durs portables de 1 To disponibles dans le commerce. Les performances peuvent donc varier selon l'appareil utilisé, son interface et les conditions de fonctionnement.

Une gamme lancée pour les 30 ans de Pokémon

Ces deux produits arrivent alors que Pokémon s'apprête à célébrer son 30e anniversaire. SanDisk a choisi Mew et Mewtwo pour représenter cette nouvelle gamme, avec des modèles qui conservent leur usage premier tout en reprenant les codes visuels de la franchise.

« Pokémon stimule la créativité, l'imagination et les liens de plusieurs générations de fans. À l'occasion de ses 30 ans, nous souhaitions créer des produits à la hauteur de cet héritage », explique Susan Park, VP Consumer Product Management chez SanDisk.

Quels sont les prix des produits Pokémon de SanDisk ?

La clé USB-C SANDISK Pokémon, édition Mew et le SSD portable SANDISK Pokémon, édition Mewtwo sont dès à présent disponibles. La clé Mew existe avec une capacité allant jusqu'à 128 Go, tandis que le SSD Mewtwo est proposé en 500 Go et 1 To.

Sur la boutique officielle de SanDisk, la clé USB-C Mew 128 Go est affichée à 39,99 euros. Le SSD portable Mewtwo de 1 To est quant à lui proposé à 130,99 euros pour sa version 500 Go contre 213,99 € pour la 1To.