PS6 : Des rumeurs évoquent une version portable d'une puissance inattendue



le 29 août 2025 à 18h00 Publié par Justine Manchuelle le 29 août 2025 à 18h00

Alors que la PS6 continue de se faire désirer, de nouvelles rumeurs concernant une version portable de la console refont surface, avec quelques précisions plus techniques.