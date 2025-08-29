PS6 : Des rumeurs évoquent une version portable d'une puissance inattendue

Alors que la PS6 continue de se faire désirer, de nouvelles rumeurs concernant une version portable de la console refont surface, avec quelques précisions plus techniques.
En novembre 2024 puis en avril 2025, des rumeurs évoquaient déjà le possible développement d'une console portable dans les locaux de Sony.
Si cette information venait à se confirmer, cela marquerait le retour de PlayStation sur ce secteur bien des années après la PSP et la PS Vita. Cependant, le fait qu'il s'agisse d'une rumeur ne permettait pas d'obtenir d'informations sur ses performances ou ses caractéristiques techniques.
Mais Moore's Law is Dead, un insider spécialisé dans les fuites, aurait mis la main sur des documents donnant quelques précisions sur ce que la PS6 portable aurait dans le ventre
.
Une PS6 portable aussi puissante qu'une PlayStation 5 ?
Les informations partagées par Moore's Law is Dead dans une récente vidéo YouTube
mentionnent une architecture combinant à la fois une vraie puissance face à la concurrence alliée à une optimisation énergétique. Il précise notamment que cette PS6 portable possèderait une puce AMD conçue sur mesure, un GPU RDNA 5, une mémoire de 48 Go et une interface mémoire LPDDR5X en 192 bits
.
Si ces informations s'avèrent vraies, cela signifie tout simplement que la PS6 portable serait capable de faire tourner n'importe quel jeu PS5 et PS4 sans nécessiter une installation de salon ou une dépendance au cloud. Elle serait également plus performante que ses deux grandes rivales déjà sur le marché
: le Steam Deck et la Nintendo Switch 2.
La PS6 portable proposée bien après le lancement de la PS6 ?
Du côté de la date de lancement, celle-ci surviendrait après celle de la PS classique, toujours d'après les rumeurs relayées par Moore's Law is Dead. Les dernières informations évoquaient les débuts de la nouvelle console de salon de Sony
en 2027, ce qui suggère un lancement de la version portable fin 2027 ou début 2028
.
Même si cela semble encore loin, le temps de développement et le calendrier sont pensés pour que les deux consoles ne se fassent pas concurrence. Néanmoins, si les caractéristiques techniques sont bien celles indiquées plus haut, Sony pourrait bien revenir en grande forme sur le marché des consoles portables. Mais sans confirmation officielle de la firme japonaise, cela reste de l'ordre de la spéculation.
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