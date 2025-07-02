Prime Gaming : De bons jeux pour le mois de juillet 2025

Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de juillet 2025, qui comprend notamment Endless Space 2 et un DLC de Besiege.
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming
. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.
À propos du mois de juillet 2025
, nous avons le droit à plusieurs titres, notamment Endless Space 2, un DLC Besiege ou encore Venba.
Les jeux Prime Gaming pour juillet 2025
Ainsi, pour ce mois de juillet 2025
, nous retrouvons au programme Endless Space 2, une extension de Besiege, Veba mais aussi Heroes of Loot. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de juillet 2025
, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
- Boxes : Lost Fragments (Epic Games Store)
- Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store)
- Endless Space 2 Definitive Edition (App Amazon Games)
- Besiege : The Splintered Sea DLC (App Amazon Games)
- Venba (Code GOG)
- I Love Finding Wild Friends Collector's Edition (Code Legacy Games)
- Heroes of Loot (Code GOG)
Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en juillet 2025 ?
Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée
et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.
Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming
, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours
.
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