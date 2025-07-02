Prime Gaming : De bons jeux pour le mois de juillet 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 juillet 2025 à 12h07
Amazon propose, une nouvelle fois, de bons jeux pour son offre Prime Gaming, avec une sélection de titres plutôt intéressante pour le mois de juillet 2025, qui comprend notamment Endless Space 2 et un DLC de Besiege.
Prime Gaming : De bons jeux pour le mois de juillet 2025
Comme vous le savez probablement déjà, les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter, tous les mois, de certains bonus grâce à la partie Prime Gaming. En plus d'obtenir des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, WoW, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Souvent, nous avons affaire à des titres indépendants mais assez bons. D'autres fois, des productions de renom, c'est-à-dire des AAA, sont de la partie.

À propos du mois de juillet 2025, nous avons le droit à plusieurs titres, notamment Endless Space 2, un DLC Besiege ou encore Venba.

Les jeux Prime Gaming pour juillet 2025

Ainsi, pour ce mois de juillet 2025, nous retrouvons au programme Endless Space 2, une extension de Besiege, Veba mais aussi Heroes of Loot. Mais, sans plus attendre, voici les jeux Prime Gaming de juillet 2025, et la date à partir de laquelle ils peuvent être réclamés.
  • Boxes : Lost Fragments (Epic Games Store)
    • Date → 2 juillet 2025
  • Paquerette Down the Bunburrows (Epic Games Store)
    • Date → 2 juillet 2025
  • Endless Space 2 Definitive Edition (App Amazon Games)
    • Date → 17 juillet 2025
  • Besiege : The Splintered Sea DLC (App Amazon Games)
    • Date → 17 juillet 2025
  • Venba (Code GOG)
    • Date → 24 juillet 2025
  • I Love Finding Wild Friends Collector's Edition (Code Legacy Games)
    • Date → 24 juillet 2025
  • Heroes of Loot (Code GOG)
    • Date → 31 juillet 2025)
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en juillet 2025 ?

Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur des plateformes (GOG, Epic Games Store, etc.) pour certains jeux.

Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme Prime Gaming, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu'Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Juillet 2026)
Bingo Blitz 25 juillet 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Juillet 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 25 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 25 juillet 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)