Pour Electronic Arts, l'essor de l'IA favorisera la créativité en éliminant les taches fastidieuses

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 24 juin 2026 à 15h11
Si l'intelligence artificielle fait toujours polémique, l'une des figures majeures d'EA est enthousiaste et évoque déjà des retours positifs au sein de ses équipes.
Pour Electronic Arts, l'essor de l'IA favorisera la créativité en éliminant les taches fastidieuses

La place de l'intelligence artificielle dans le monde du jeu vidéo est très discutée. Si certains craignent qu'elle vole le travail des créatifs, d'autres pensent qu'elle peut accélérer des phases de développement plus « strictes ». À l'heure actuelle, sa simple évocation dans un jeu provoque de vives réactions chez les joueurs, comme ce fut le cas lors d'un concours problématique organisé sur Party Animals

Le rôle de l'intelligence artificielle a été l'un des sujets évoqués pendant un « Game Business Live » organisé lors du Summer Game Fest 2026. Interrogée sur ce sujet, Laura Miele (présidente du développement de l'entreprise chez Electronic Arts) croit en cette technologie

Une technologie dont les avantages seraient déjà visibles en interne

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Pendant la conférence, les journalistes ont demandé à Laura Miele si l'utilisation croissante d'outils utilisant l'intelligence artificielle allait entraîner une réduction globale des cycles de développement. La présidente pense que cela sera peut-être le cas dans les années à venir, mais elle est convaincue par les prouesses de ces innovations. Elle met notamment en avant la réduction de la pénibilité sur certains points et le fait de laisser plus de liberté aux créatifs

J'ai constaté une accélération des prototypes, une créativité plus vive, ainsi que des échanges plus rapides et efficaces autour de la création pour parvenir à un consensus. Nous en voyons les effets, et je pense qu'il y a un véritable essor de la créativité découlant de la suppression de certaines tâches fastidieuses liées au développement.

Cependant, aucune précision n'a été donnée concernant le type précis d'intelligence artificielle utilisée dans le processus de production d'Electronic Arts. 

EA, une firme qui mise et croit beaucoup dans l'intelligence artificielle

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De telles déclarations ne sont toutefois pas étonnantes car l'éditeur et développeur a toujours été enthousiaste en évoquant l'intelligence artificielle. Andrew Wilson avait déclaré en 2024 que l'entreprise « adopterait pleinement l'IA générative » dans le futur et qu'« environ 60 % de tous ses processus de développement pourraient bénéficier positivement de cette technologie ».

Rappelons pour conclure qu'EA compte beaucoup sur ces innovations pour réduire ses coûts d'exploitation et aider à couvrir les 20 milliards de dollars de dette contractés lors de son rachat. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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