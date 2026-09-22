Payer avec votre manette DualSense PS5 pourrait bientôt être possible

Récemment, Sony et PlayStation ont déposé deux brevets. Mais l'un d'eux a piqué la curiosité des joueurs car il pourrait rendre les transactions faites sur le PlayStation Store encore plus rapides.

Aujourd'hui, les solutions de paiement rapide sont devenues incontournables dans notre quotidien. Il est déjà possible d'utiliser le paiement sans contact avec une carte bancaire ou via des services comme Google Wallet et Apple Pay. Mais un nouvel acteur pourrait bien entrer dans la danse : PlayStation. La marque a déposé des brevets, dont un évoquant une manière de payer les achats effectués sur le PlayStation Store avec une manette.

Une manette comme relais de paiement pour aider les utilisateurs n'ayant pas de carte bancaire

Les croquis associés au brevet en question montrent qu'il suffirait de rapprocher sa manette DualSense d'un smartphone pour pouvoir valider un achat en quelques instants. La manette servirait alors de relais entre les informations de paiement de l'utilisateur et la banque. Elle pourrait être utilisée pour acheter un jeu, un DLC, un contenu cosmétique payant ou tout autre achat proposé sur le PlayStation Store. Une fois validé, le contenu sera alors enregistré sur la console associée à la manette.

Si elle se concrétise et arrive sur le marché, cette technologie pourrait notamment permettre aux joueurs ne possédant pas de carte bancaire d'effectuer des achats sur le PlayStation Store sans contraintes. Toutefois, cela pourrait mener à quelques dérives. Si des enfants utilisent la manette pour acheter du contenu en jeu comme des objets cosmétiques sur Fortnite, ils pourraient le faire plus facilement.

Néanmoins, il n'est pas encore précisé si un code, une autorisation parentale ou une forme de contrôle aura lieu lors de la validation du paiement.

Un deuxième brevet plus difficile à mettre en place

Dans la foulée, PlayStation a déposé un deuxième brevet qui pourrait aider à corriger plus facilement les problèmes de fonctionnement de ses consoles. Ce brevet inclut l'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter un potentiel défaut et télécharger automatiquement la mise à jour adaptée. Contrairement au brevet de paiement, ce dernier pourrait concerner l'ensemble de l'écosystème de Sony, incluant notamment ses téléviseurs, ses smartphones et d'autres appareils connectés.

Toutefois, ce deuxième brevet inclut à l'heure actuelle une contrainte majeure : une connexion permanente entre les appareils concernés et l'IA utilisée connectée au cloud. Plusieurs failles de sécurité se posent alors, notamment les conséquences liées à une mauvaise mise à jour installée par l'IA. Notons donc que les brevets garantissent la paternité de Sony, mais il faut encore attendre avant qu'ils ne soient utilisés par le grand public.