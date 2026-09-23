Cémantix 1666 : Indices et solution, quel est le mot du 23 septembre 2026 ?

Retrouvez la solution Cémantix du 23 septembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Cémantix du Mot du Jour du 23 septembre 2026
Tous les jours, à minuit, le site cemantix
vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 23 septembre 2026
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Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 23 septembre 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Quand deux mondes étrangers finissent par ne faire qu'un, je suis le pont invisible qui les rapproche.
Indice 2Je suis ce que fait l'esprit lorsqu'il transforme l'inconnu en quelque chose qui lui devient familier.
Indice 3Sans me voir, on peut pourtant me deviner lorsqu'une idée étrangère finit par prendre place dans une pensée.
Indice 4Je peux signifier comprendre profondément une notion ou une connaissance.
Indice 5Je peux aussi désigner le fait de rendre semblable ou de faire entrer quelque chose dans un ensemble.
Indice 6On peut me rapprocher de « intégrer » lorsqu'il s'agit d'une information ou d'un savoir.
Indice 7À l'école, on me demande souvent lorsqu'il faut retenir et comprendre une nouvelle notion.
Indice 8Verbe signifiant intégrer et comprendre pleinement une idée, une connaissance ou une information.
Solution du 23 septembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 23 septembre 2026Assimiler
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Cémantix
vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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