Party Animals annule un concours IA suite à une forte mobilisation des joueurs

Une nouvelle fois, la place de l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, notamment dans le domaine créatif est au centre d'une polémique. Mais cette fois-ci, les joueurs ont réussi à faire plier le responsable : le studio de Party Animals.

Ce qui commençait comme un événement communautaire créatif s'est rapidement transformé en une levée de boucliers contre l'intelligence artificielle. Le sujet fait régulièrement la une de l'actualité et il provoque souvent la colère des joueurs. Party Animals en a fait l'amère expérience avec son concours vidéo des « Golden Paw Awards ».

Party Animals dans la tourmente

Au départ, le studio Recreate Games voulait mettre en avant les talents de sa communauté en proposant un concours vidéo. Cependant, afin de permettre à un maximum de joueurs de participer (y compris celles et ceux ne sachant pas utiliser de logiciels de montage ou d'animation), l'utilisation de l'intelligence artificielle était autorisée.

Cet argument n'a pas convaincu la communauté qui s'est farouchement opposée à l'événement en multipliant les évaluations négatives sur Steam. Face à cette situation, le studio a lancé un vote pour laisser au public le choix de maintenir, d'annuler ou de modifier les règles du concours.

Avec 57 % des voix, le concours « Golden Paw Awards » a été annulé et Recreate Games contraint de s'excuser sur les réseaux sociaux.

Des excuses… générées par IA ?

Ce dernier précise que « nous avons négligé le risque d'offense et de préjudice que le débat actuel autour du contenu généré par l'IA pouvait causer à nos joueurs et à la communauté des créateurs. Nous sommes profondément désolés de cette situation et acceptons sincèrement les critiques. »

Dear Party Animals players,



Regarding the controversy surrounding the recent "Golden Paw Awards" AI Video Contest, we would like to offer our deepest apologies to all players who have expressed concern, shared criticism, and voiced their opinions — especially to our creator… — Party Animals (@party_animals) May 19, 2026

Si l'histoire aurait pu s'arrêter là, certains internautes pensent que le studio aurait utilisé l'intelligence artificielle pour rédiger le message d'excuses en question. Même si cela serait le comble face à ce genre de situation, beaucoup ont dénoncé sur les réseaux sociaux le concours, son impact environnemental et cette réponse. Alors, réelle ironie ou message maladroit ? Les joueurs décideront…