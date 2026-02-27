Pokémon Presents : Toutes les annonces de l'événement de février 2026

The Pokémon Compagny a organisé un Nintendo Direct le 27 février 2026 afin de présenter certains jeux et projets à venir pour la célèbre licence, qui fête ses 30 ans. Retrouvez toutes les annonces faites durant l'événement dans ce récapitulatif.

Résumé du Pokémon Presents du 27 février 2026

Ce vendredi 27 février 2026 fut l'occasion pour les amateurs de la saga Pokémon d'en apprendre davantage au sujet des projets à venir, que ce soit les jeux ou sur les autres supports. Et si vous avez raté cet événement, qui fut chargé en annonces, vous pouvez découvrir dans ce qui suit toutes les informations à retenir du Pokémon Presents du 27 février 2026.Retrouvez dans ce qui suit, les principales annonces ayant eu lieu lors de ce live spécial :