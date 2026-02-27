Pokémon Champions annonce une fenêtre de sortie plus précise, et c'est très proche

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2026 à 16h16
L'attente touche à sa fin pour les stratèges. The Pokémon Company vient d'officialiser la fenêtre de lancement de Pokémon Champions. Prévu pour succéder aux épisodes canoniques sur la scène esport, le titre arrivera très vite, dans un gros mois.
Pokémon Champions annonce une fenêtre de sortie plus précise, et c'est très proche
L'horizon s'éclaircit enfin pour l'avenir compétitif de la franchise aux monstres de poche. Lors du dernier Pokémon Presents diffusé à l'occasion du Pokémon Day, la date de sortie de Pokémon Champions a été révélée, ou presque. Le jeu de stratégie, annoncé il y a tout juste un an en février 2025, débarquera en avril 2026 sur Nintendo Switch 2. La version mobile suivra plus tard dans le courant de la même année.

Le nouveau standard de la compétition

La sortie de ce titre marque un tournant historique pour la scène VGC (Video Game Championships). Jusqu'à présent, les tournois officiels se déroulaient sur les derniers opus principaux de la série, en l'occurrence Pokémon Écarlate et Violet. Ces versions s'apprêtent désormais à tirer leur révérence sur le plan compétitif pour laisser place à une plateforme dédiée et unifiée.

Le calendrier n'a pas été choisi au hasard. En sortant en avril, Pokémon Champions deviendra le terrain d'affrontement officiel pour les Championnats du Monde Pokémon qui se tiendront à San Francisco en août 2026. Les joueurs auront donc quelques mois pour maîtriser cette nouvelle meta avant le rendez-vous le plus important de l'année. La bande-annonce, elle, ne nous apprend pas grand-chose de plus.

Miniature vidéo

Une accessibilité élargie

L'objectif de ce changement de paradigme est d'ouvrir la compétition à un public bien plus large. En ne limitant plus l'esport aux seules consoles de salon grâce au portage mobile à venir, The Pokémon Company espère démocratiser l'accès aux tournois.

C'est donc une nouvelle ère qui s'annonce pour les dresseurs du monde entier, qui devront bientôt dire adieu à leurs habitudes sur les cartouches classiques pour embrasser ce nouveau format dédié.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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