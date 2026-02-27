Pokémon Champions annonce une fenêtre de sortie plus précise, et c'est très proche

L'attente touche à sa fin pour les stratèges. The Pokémon Company vient d'officialiser la fenêtre de lancement de Pokémon Champions. Prévu pour succéder aux épisodes canoniques sur la scène esport, le titre arrivera très vite, dans un gros mois.
L'horizon s'éclaircit enfin pour l'avenir compétitif de la franchise aux monstres de poche. Lors du dernier Pokémon Presents diffusé à l'occasion du Pokémon Day, la date de sortie de Pokémon Champions
a été révélée, ou presque. Le jeu de stratégie, annoncé il y a tout juste un an en février 2025, débarquera en avril 2026 sur Nintendo Switch 2
. La version mobile suivra plus tard dans le courant de la même année.
Le nouveau standard de la compétition
La sortie de ce titre marque un tournant historique pour la scène VGC (Video Game Championships). Jusqu'à présent, les tournois officiels se déroulaient sur les derniers opus principaux de la série, en l'occurrence Pokémon Écarlate et Violet
. Ces versions s'apprêtent désormais à tirer leur révérence sur le plan compétitif pour laisser place à une plateforme dédiée et unifiée.
Le calendrier n'a pas été choisi au hasard. En sortant en avril, Pokémon Champions deviendra le terrain d'affrontement officiel pour les Championnats du Monde Pokémon qui se tiendront à San Francisco en août 2026
. Les joueurs auront donc quelques mois pour maîtriser cette nouvelle meta avant le rendez-vous le plus important de l'année. La bande-annonce, elle, ne nous apprend pas grand-chose de plus.
Une accessibilité élargie
L'objectif de ce changement de paradigme est d'ouvrir la compétition à un public bien plus large. En ne limitant plus l'esport aux seules consoles de salon grâce au portage mobile à venir, The Pokémon Company espère démocratiser l'accès aux tournois
.
C'est donc une nouvelle ère qui s'annonce pour les dresseurs du monde entier, qui devront bientôt dire adieu à leurs habitudes sur les cartouches classiques pour embrasser ce nouveau format dédié.
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