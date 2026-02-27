Pokémon Pokopia montre son mode multijoueur et autres fonctionnalités

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 février 2026 à 15h48
Pokémon Pokopia a davantage dévoilé son mode multijoueur en vidéo, tout en montrant d'autres fonctionnalités.
Pokémon Pokopia montre son mode multijoueur et autres fonctionnalités
Comme vous le savez probablement déjà, le début du mois de mars 2026 marquera l'arrivée de Pokémon Pokopia, qui peut d'ores et déjà être prétéléchargé. Comme nous pouvions nous y attendre, Pokémon Pokopia était présent au Pokémon Presents du 27 février dernier et en a profité pour dévoiler son mode multijoueur, en plus de fonctionnalités précises.

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Le mode multijoueur de Pokémon Pokopia se présente

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En effet, durant le Pokémon Presents du 27 février 2026, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir une nouvelle vidéo pour Pokémon Pokopia. Celle-ci fut l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le mode multijoueur du soft. Ainsi, il sera possible de jouer à 4 sur Pokémon Pokopia et de réaliser diverses tâches ainsi qu'activités. Par exemple, les joueurs et les joueuses pourront très bien faire une partie de cache-cache (il est possible de se transformer en objets), mais aussi de construire diverses structures (grandes ou non) et aider à développer le village ou encore explorer le monde.

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De la musique et de la cuisine sur Pokémon Pokopia

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Tout au long de son aventure sur Pokémon Pokopia, la communauté pourra écouter divers morceaux musicaux, notamment grâce à Motisma, qui fait office de chaîne hi-fi. Et si restaurer le village sera une tâche de tous les instants, les joueurs et les joueuses pourront également cuisiner sur Pokémon Pokopia. C'est, d'ailleurs, Rongrigou, qui endossera le rôle de cuisinière. Les plats préparés pourront être donnés aux Pokémon (chacun à ses préférences) ou bien consommés, afin de renforcer les capacités du protagoniste.

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Ces deux fonctionnalités s'ajoutent aux nombreuses activités proposées sur Pokémon Pokopia, comme la fabrication d'items, la décoration, l'exploration ou encore la réalisation de requêtes des Pokémon. Autant dire que cette aventure s'annonce plutôt riche. Pour autant, il va falloir encore patienter quelques jours avant de pouvoir la découvrir.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Pokémon Pokopia arrive le 5 mars 2026, et ce, en exclusivité sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, à moindre coût : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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