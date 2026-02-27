Pokémon Pokopia montre son mode multijoueur et autres fonctionnalités

Pokémon Pokopia a davantage dévoilé son mode multijoueur en vidéo, tout en montrant d'autres fonctionnalités.

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Le mode multijoueur de Pokémon Pokopia se présente

De la musique et de la cuisine sur Pokémon Pokopia

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Nintendo Switch 2

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Comme vous le savez probablement déjà, le début du mois de mars 2026 marquera l'arrivée de, qui peut d'ores et déjà être prétéléchargé. Comme nous pouvions nous y attendre,En effet,. Ainsi, il sera possible de jouer à 4 suret de réaliser diverses tâches ainsi qu'activités. Par exemple, les joueurs et les joueuses pourront très bien faire une partie de cache-cache (il est possible de se transformer en objets), mais aussi de construire diverses structures (grandes ou non) et aider à développer le village ou encore explorer le monde., notamment grâce à Motisma, qui fait office de chaîne hi-fi. Et si restaurer le village sera une tâche de tous les instants,. C'est, d'ailleurs, Rongrigou, qui endossera le rôle de cuisinière. Les plats préparés pourront être donnés aux Pokémon (chacun à ses préférences) ou bien consommés, afin de renforcer les capacités du protagoniste.Ces deux fonctionnalités s'ajoutent aux nombreuses activités proposées sur, comme la fabrication d'items, la décoration, l'exploration ou encore la réalisation de requêtes des Pokémon. Autant dire que cette aventure s'annonce plutôt riche. Pour autant, il va falloir encore patienter quelques jours avant de pouvoir la découvrir.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 5 mars 2026, et ce, en exclusivité sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2. Notre partenaire Instant Gaming vous le propose, d'ailleurs, à moindre coût :