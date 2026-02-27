Pokémon Vents et Vagues officialisé, la claque graphique attendue sur Switch 2



le 27 février 2026 à 15h59 Publié par Corentin Rimbert le 27 février 2026 à 15h59

L'attente est enfin terminée pour les dresseurs du monde entier. À l'occasion du 30e anniversaire de la franchise, The Pokémon Company vient de lever le voile sur la dixième génération. Baptisés Pokémon Vents et Vagues, ces opus marqueront un tournant technique exclusif à la prochaine console de Nintendo.