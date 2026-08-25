Les créateurs de THE FINALS et ARC Raiders expliquent toute la difficulté de combattre les cheaters

Face à une industrie de la triche estimée à huit milliards de dollars, Embark Studios déploie des moyens colossaux. Entre intelligence artificielle et analyse de données massives, le créateur de THE FINALS et ARC Raiders tente de remporter une guerre qui semble interminable.

Les tricheurs sont le fléau des jeux multijoueurs modernes, et les titres de Embark Studios n'y échappent pas. Que ce soit sur le jeu de tir en arène THE FINALS ou le shooter d'extraction ARC Raiders, les problèmes de triche, de duplication d'objets et de harcèlement en jeu parasitent l'expérience des joueurs. Lors de la conférence Gamescom Dev, Tom van Dijck, ingénieur logiciel spécialisé dans les solutions anti-triche chez Embark, a détaillé les défis immenses auxquels son équipe est confrontée face à des pirates toujours plus inventifs.

Un combat déséquilibré contre une industrie florissante

Tom van Dijck a fait preuve d'une grande transparence concernant la menace qui pèse sur leurs jeux. Le constat est particulièrement alarmant.

Nous ne sommes qu'une petite équipe, et même si ce n'était pas le cas, nous sommes confrontés à une industrie de huit milliards de dollars. C'est géré comme une véritable industrie commerciale. Comment combattre un secteur qui fonctionne comme une entreprise à part entière ?

L'espace de la triche devient de plus en plus intelligent pour contourner les défenses. Entre les outils basés sur le matériel, les solutions pilotées par l'intelligence artificielle et d'autres manipulations complexes, le studio fait face à une véritable hydre. Couper une tête ne suffit pas, une autre repousse immédiatement. Le développeur a d'ailleurs avoué qu'il leur faudrait des milliers de développeurs supplémentaires pour espérer suivre le rythme de ce jeu du chat et de la souris.











Le défi de la communication et la nécessité du niveau noyau

Au-delà de l'aspect purement technique, la gestion de la communauté représente un autre défi majeur. Les rumeurs se propagent à la vitesse de l'éclair sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit où les joueurs affirment quotidiennement que ARC Raiders est infesté de tricheurs. Tom van Dijck explique que toute communication officielle du studio se heurte souvent à de violentes réactions, rendant la situation encore plus complexe, surtout lorsque des créateurs de contenu subissent ces attaques en direct.

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Pour contrer cela, le studio a dû se rendre à l'évidence. Les systèmes d'exploitation comme Windows ou Linux sont très permissifs pour les tricheurs. Développer un outil anti-triche opérant au niveau du noyau de l'ordinateur est devenu indispensable, bien que cela déplaise souvent aux joueurs en raison des risques d'instabilité.

L'anti-triche au niveau du noyau est évidemment une chose invasive, mais c'est malheureusement un mal nécessaire à l'heure actuelle.

Pour y parvenir, Embark Studios s'est associé à l'entreprise Vaiiya afin de concevoir une solution interne sur mesure. Le studio avait auparavant testé des systèmes clés en main fournis avec les moteurs graphiques, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes pour des jeux de tir compétitifs.

20 milliards de données analysées chaque jour

Dans une tentative désespérée de vaincre les tricheurs, Embark Studios a opté pour un écosystème basé sur l'analyse massive de données. L'équipe capture jusqu'à 20 milliards d'événements quotidiens entre THE FINALS et ARC Raiders. Ces données incluent les mouvements de la souris, les clics, ou encore les schémas de recul des armes.

Ces outils permettent de suivre le comportement de n'importe quel joueur dans n'importe quelle partie. Bien que la majorité de ces données ne représente que du bruit statistique, certains fragments permettent de repérer des comportements suspects. Tom van Dijck a d'ailleurs souligné l'efficacité de cette méthode en révélant que 15 000 personnes avaient été bannies en une seule journée récemment.









Cependant, la science n'est pas parfaite. Des logiciels inoffensifs comme OBS ou Steam peuvent parfois compliquer l'identification des véritables menaces. Avec des outils de triche toujours plus accessibles, s'appuyant parfois sur l'intelligence artificielle pour créer des aides à la visée indétectables par les moyens traditionnels, la guerre est encore loin d'être gagnée.