PlayStation Stars : La date de lancement en Europe est connue

Date de lancement du PlayStation Stars en Europe

On n'a jamais été aussi proche du lancement de PlayStation Stars 🌠



Découvrez quand ce nouveau programme de fidélité sera lancé en Europe/France : https://t.co/1iJhxmkaO9 pic.twitter.com/tvtZWq1Zn1 — PlayStation France (@PlayStationFR) September 28, 2022

Le PlayStation Stars, qu'est-ce que c'est ?

PlayStation Stars, un programme de fidélité gratuit pour les joueurs et joueuses PS4/PS5, avait été annoncé et présenté pour la première fois au cours du mois de juillet de cette année 2022. À ce moment-là, PlayStation n'avait pas encore dévoilé la date de lancement dudit programme. Ce qui est désormais chose révolue.En effet, le PlayStation Stars revient au cœur de l'actualité en ce jour puisque nous savons désormais quand le programme sera disponible dans nos contrées vertes. Dans un récent article , disponible sur le site PlayStation Blog,a été annoncée et est, donc, fixée auComme dit précédemment, le PlayStation Stars est, qui sera accessible sur l'application PlayStation App ou bien sur le site officiel. Les joueurs et les joueuses, possédant un « compte adulte pour le PlayStation Network » et ayant accepté « les Conditions d'utilisation du programme », peuvent en profiter. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir un abonnement PlayStation Plus, bien que cela offre quelques avantages (notamment des points, pour tout achat sur le PlayStation Store).Ainsi, en terminant des défis, en obtenant des trophées ou bien en complétant des objectifs/activités, nous pourrons, à savoir des « objets de collection numériques » ou bien des points de fidélité. À ce sujet, dans ledit article du PlayStation Blog, nous pouvons lire les phrases suivantes : « [...] Il existe deux types de récompenses [...] Les points peuvent être utilisés dans un catalogue pouvant comporter des fonds pour le porte-monnaie PSN, des objets de collection numériques exclusifs et certains produits du PlayStation Store [...] » Les différents défis et campagnes seront régulièrement mis à jour.D'après les dernières informations partagées, celles et ceux qui rejoindront le programme recevront automatiquement l'objet Téléscope Stargazer. Les premiers objets de collection numériques ont déjà été révélés : Punto le gondolier (Ape Escape 2), la PocketStation ou encore Toro et Kuro.Rendez-vous doncpour découvrir le programme de fidélité PlayStation Stars.