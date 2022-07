PlayStation Stars : Un nouveau programme de fidélité présenté

Nous vous présentons PlayStation Stars, un tout nouveau programme de fidélité gratuit pour les joueurs.



Premières infos : https://t.co/kL88bABNAb pic.twitter.com/oF3vOP03DU — PlayStation France (@PlayStationFR) July 14, 2022

Si le nouveau PS Plus a été lancé, il y a peu de temps, PlayStation ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir peaufiné l'un de ses services préexistants, la firme a décidé d'en proposer un autre. En effet, PlayStation vient tout juste d'annoncer, nomméPrésenté sur le site PlayStation.Blog , PlayStation Stars se veut être un « tout nouveau programme de fidélité en l'honneur des joueurs, pour les remercier d'avoir entamé cette épopée vidéoludique en constante évolution à nos côtés ». En s'inscrivant, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de. Pour cela, il faudra compléter certains objectifs et activités, comme tout simplement jouer à un jeu ou bien gagner des tournois, obtenir tel ou tel trophée, etc.En terminant différents défis, les joueurs obtiendront. Remarquons que, d'après les informations partagées, les abonnés au PS Plus gagneront, également, des points en achetant des produits via le PlayStation Store. Ces points de fidélité pourront alors être échangés contre des articles : « pouvant comporter des fonds pour le porte-monnaie PSN et certains produits du PlayStation Store ».À l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore la date officielle de lancement du PlayStation Stars. Ce programme doit se rendre. De nouvelles informations devraient être « bientôt » dévoilées.