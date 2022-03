PlayStation Plus : Les premiers détails de la fusion avec le PlayStation Now, prévue cet été

Nouveau service PlayStation Plus, les abonnements

PlayStation Plus Essential

Avantages Deux jeux téléchargeables et offerts chaque mois Des réductions exclusives Stockage dans le Cloud pour les sauvegardes de jeu L'accès au multijoueur en ligne

Prix en Europe 8,99 € par mois 24,99 € par trimestre 59,99 € par an



PlayStation Plus Extra

Avantages Deux jeux téléchargeables et offerts chaque mois Des réductions exclusives Stockage dans le Cloud pour les sauvegardes de jeu L'accès au multijoueur en ligne Accès à un catalogue d'environ 400 meilleurs jeux PS4 et PS5 (peuvent être téléchargés pour un accès hors ligne)

Prix en Europe 13,99 € par mois 39,99 € par trimestre 99,99 € par an



PlayStation Plus Premium

Avantages Deux jeux téléchargeables et offerts chaque mois Des réductions exclusives Stockage dans le Cloud pour les sauvegardes de jeu L'accès au multijoueur en ligne Accès à un catalogue d'environ 400 meilleurs jeux PS4 et PS5 (peuvent être téléchargés pour un accès hors ligne). Et 340 autres titres, issus des consoles PS3, PS2, PSP et PlayStation, via streaming. Versions d'essai à durée limitée de certains titres mises à disposition

Prix en Europe 16,99 € par mois 49,99 € par trimestre 119,99 € par an



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces derniers jours, de nombreuses rumeurs circulaient sur la Toile concernant le Projet Spartacus. D'ailleurs, l'une d'entre elles laissait penser qu'une annonce officielle serait faite au cours de cette dernière semaine du mois de mars. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la nouvelle vient tout juste de tomber :En effet, Jim Ryan, le Président et PDG de Sony Interactive Entertainment, s'est exprimé à ce sujet via un post disponible sur le PlayStation Blog . Dans celui-ci, il indique que le PlayStation Plus et le PlayStation Now vont fusionner,. Ainsi, les joueurs et les joueuses auront accès à une multitude de jeux, en fonction de l'abonnement choisi, en plus de réductions et de titres offerts chaque mois.D'ailleurs,devraient être disponibles dès le lancement de ce nouveau service PlayStation Plus : l'Essential, l'Extra et le Premium