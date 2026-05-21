PlayStation dépose mystérieusement la marque Break In avant son State of Play

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 mai 2026 à 16h58
Sony vient d'enregistrer une nouvelle marque intrigante nommée Break In, à quelques jours seulement de son prochain événement State of Play. Si le mystère reste entier, de nombreux indices pointent vers le renommage d'un projet multijoueur en difficulté, voire vers une surprise liée à une franchise culte.
PlayStation dépose mystérieusement la marque Break In avant son State of Play

À l'approche de la période estivale, les constructeurs fourbissent leurs armes et préparent leurs annonces. Sony ne fait pas exception à la règle et semble avoir laissé échapper un indice de taille concernant son futur catalogue, alors qu'un State of Play vient d'être annoncé.

Un calendrier de révélations millimétré

Le géant japonais a en effet procédé à l'enregistrement d'une toute nouvelle marque baptisée Break In le 20 mai dernier. Ce calendrier n'a rien d'anodin puisqu'il coïncide parfaitement avec la tenue très attendue du prochain State of Play, prévu pour le 2 juin. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile et lancer la machine à rumeurs concernant la nature exacte de ce titre inédit.

sony

Le spectre du projet de Haven Studios

Si l'imagination des joueurs tourne à plein régime, une théorie particulièrement solide se dégage du lot. Ce mystérieux Break In pourrait tout simplement être le nouveau nom de Fairgame$, le jeu de braquage multijoueur développé par Haven Studios. Pour rappel, ce titre avait connu un accueil glacial lors de sa première présentation, la bande annonce ayant suscité de vives critiques de la part de la communauté.

Miniature vidéo

Des sources proches de l'industrie rapportaient d'ailleurs en avril dernier que les équipes de développement rencontraient des obstacles majeurs. Les retours des sessions de test indiquaient que le studio peinait à rendre l'expérience amusante manette en main. Cependant, des séquences de jeu plus récentes ont montré un changement de direction artistique et de ton assez radical par rapport à la vision initiale.

Bien que la théorie du renommage du jeu de Haven Studios tienne la corde, d'autres hypothèses circulent avec insistance sur les réseaux sociaux. Certains suggèrent que cette marque pourrait être liée au studio Firesprite, qui travaille actuellement dans l'ombre sur plusieurs projets exclusifs pour la console de Sony.

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Plus fascinant encore, une frange de la communauté se prend à rêver d'un lien avec la légendaire série Uncharted. Le terme d'effraction s'inscrirait sans mal dans les aventures de chasseurs de trésors agissant en marge de la légalité. Bien que cette idée semble moins probable au vu des éléments concrets dont nous disposons, elle témoigne de l'attente immense autour des licences historiques de PlayStation.

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Il faudra patienter jusqu'au début du mois de juin pour obtenir le fin mot de l'histoire. Si une présentation large de Marvel's Wolverine est prévue, nous devrions avoir de belles annonces pour voir ce que Sony prépare pour sa PS5 dans les mois à venir. Réponse d'ici quelques jours.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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