Un nouveau State of Play va avoir lieu dans peu de temps

PlayStation a, récemment, annoncé la date d'un nouveau State of Play, qui sera riche en nouvelles informations.

Comme vous le savez probablement déjà, au début du mois de juin, il sera possible de suivre le Summer Game Fest 2026 et donc de multiples conférences autour du jeu vidéo. Mais avant ce rendez-vous, PlayStation a prévu un nouveau State of Play, dont la date de diffusion a été dévoilée.

Un nouveau State of Play est prévu en juin

En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de PlayStation, nous apprenons qu'un State of Play aura lieu le 2 juin 2026. Comme à l'accoutumée, cet événement sera retransmis sur YouTube ainsi que sur Twitch, dès 23h (heure française), ce jour-là.

State of Play returns on June 2.



The over hour-long show includes an extended look at Marvel's Wolverine, plus news and updates on upcoming PS5 games: https://t.co/u88KNkpTla pic.twitter.com/OyYWoLXnQE — PlayStation (@PlayStation) May 20, 2026

D'après les informations dévoilées, ce nouveau State of Play durera 60 minutes environ. Durant cet événement, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à en voir et en savoir plus à propos de Marvel's Wolverine. De plus, de nouvelles informations concernant « les jeux PS5 à venir » seront dévoilées au cours de ce State of Play de juin 2026.

Ce que nous pouvons attendre du State of Play de juin 2026

Si PlayStation a déjà indiqué que Marvel's Wolverine sera, de nouveau, présenté lors de ce State of Play, d'autres jeux, déjà annoncés ou non, devraient également faire une apparition lors de cet événement. Bien sûr, la communauté espère vivement que GTA 6 profitera d'un nouveau trailer à ce moment-là, tant la troisième bande-annonce est très très attendue. Il se peut également que Playground Games profite de la sortie récente de Forza Horizon 6 pour dévoiler une fenêtre de sortie plus précise pour la version PS5.

À lire également L'annonce de Hogwarts Legacy 2 serait imminente

Beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent également entendre parler d'Hogwarts Legacy 2, qui fait régulièrement l'objet de rumeurs, tandis que Naughty Dog pourrait tout aussi bien révéler de nouveaux détails sur Intergalactic: The Heretic Prophet. Bien entendu, il ne s'agit là que de spéculations et d'espérances. Pour savoir ce que PlayStation nous réserve pour l'avenir, il faudra suivre le State of Play du 2 juin 2026.