Phil Spencer va-t-il vraiment quitter Xbox après les événements qui ont frappé Microsoft ?

Suite aux annulations en cascade et aux licenciements chez Microsoft, une rumeur évoquait le départ programmé de Phil Spencer dans prochains mois. Mais face à l'ampleur de la polémique, Xbox a pris la parole.
Dans le cadre d'une vaste campagne de restructuration, Microsoft a pris des mesures drastiques
. La maison-mère des consoles Xbox et du Game Pass vient d'annoncer une impressionnante vague de licenciements
ainsi que l'annulation de plusieurs jeux, dont Everwild
. Rapidement, des milliers de joueurs se sont demandé si ce virage allait concerner les figures les plus emblématiques de la firme et plus particulièrement Phil Spencer.
Ce qui était une simple suggestion partagée sur X/Twitter par TheGhostOfHope (un insider réputé pour la fiabilité de ses sources) a déclenché en quelques heures un raz-de-marée de réactions sur les réseaux sociaux. Celle-ci sous-entendait que Phil Spencer préparait son départ et qu'il prévoyait de quitter Xbox Game Studios
dans les prochains mois.
Une rumeur qui a vivement fait réagir et qui pose quelques questions
Le plus surprenant est que cette rumeur a attiré l'attention de Tom Henderson
, une autre figure majeure du leak d'informations sur le jeu vidéo. Pendant le Summer Game Fest, l'insider aurait entendu des rumeurs similaires
. Cependant, celles-ci ne seraient pas liées à la situation actuelle de Microsoft.
Selon lui, ce choix serait plus lié à l'ancienneté de Phil Spencer chez Xbox. En effet, il occupe ce poste depuis 2014 et pourrait préparer le passage de flambeau après le lancement de la prochaine console de la firme. D'ailleurs, un nom est même déjà évoqué pour le remplacer : celui de Sarah Bond.
Devant la multiplication des réactions à ce sujet, Kari Perez a décidé de réagir. La responsable de la communication d'Xbox a envoyé un démenti au média The Verge
. Mais les mots utilisés peuvent sous-entendre que cette piste n'est pas à écarter.
Phil Spencer toujours en poste chez Xbox Game Studios pour le moment
Le communiqué en question stipule que « Phil n'a pas prévu de partir de sitôt »
. Dans les faits, cela sous-entend que la tempête médiatique dans laquelle se trouve Microsoft n'a aucune influence sur l'avenir de Phil Spencer à la tête de Xbox Game Studios. Mais il ne s'agit pas d'un démenti à proprement parler. Il reste bien en poste en ces temps de crise, mais il pourrait bien envisager de quitter Microsoft dans les années à venir.
Pour l'heure, les joueurs et joueuses savent simplement que le directeur de Xbox Game Studios est toujours en poste. Cependant, il est difficile de savoir s'il va s'exprimer suite à ces événements et s'il va confirmer ou démentir ces rumeurs insistantes à son sujet.
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