LoL : MàJ 26.20, les détails de la mise à jour

Ambessa

Ambessa a été trop fiable dans ses performances en fin de partie pour les joueurs ayant une forte maîtrise dans tous les niveaux, mais surtout en compétition professionnelle.

Compétence passive - Ruée des chiens-dragons

Dégâts : 5 - 30 (+ 25% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 5 - 25 (+ 20% des dégâts d'attaque bonus)

Ashe

Ashe est actuellement l'un des principaux tireurs en jeu professionnel, et nous constatons qu'elle inflige trop de dégâts bruts compte tenu de sa position de tireur utilitaire le plus polyvalent du jeu.

Stats de base

Dégâts d'attaque par niveau : 3,5 ⇒ 3

Cassiopeia

Nos modifications apportées à Cassiopeia il y a deux patchs ont globalement été positives, la plupart des joueurs étant proportionnellement moins affectés par ces ajustements que les professionnels. Nous ajustons à nouveau ses ressources en début de partie, car elle reste toujours aussi dominante lors de la phase de laning. Cela l'obligera à fournir un peu plus d'efforts pour créer un avantage.

Stats de base

PV de base : 630 ⇒ 610

Mana de base : 480 ⇒ 450

Diana

Si la version assassin de Diana brille, ses builds bagarreuse ont tendance à être nettement en retrait. Nous souhaitons insuffler un peu plus de puissance à ce style de jeu.

Z - Corps célestes

Ratio de PV bonus du bouclier : 11% ⇒ 14%

Kennen

Nous accumulons un peu plus les chances en sa faveur grâce à son sort signature (dans Riftbound) et compensons les changements apportés à la Ceinture-roquette, qui lui plairont un peu moins.

E - Rush foudroyant

Vitesse d'attaque bonus : 40 / 50 / 60 / 70 / 80% ⇒ 50 / 60 / 70 / 80 / 90%

Kindred

Kindred est actuellement un peu faible, nous allons donc lui accorder des buffs dans des domaines qui ne la rendront pas beaucoup plus redoutable lors des invasions en début de partie. Avec un peu d'optimisme, cela apportera également une touche vraiment unique à la méta.

Z - Frénésie de Loup

Modificateur de dégâts contre les monstres : 150% ⇒ 165%

E - Terreur mortelle

Durée du ralentissement : 1 sec → 1,5 sec

Ciblage des petits monstres : Activé ⇒ Supprimé

K'Santé

Nous empêchons ce gardien d'être aussi fiable en choix à l'aveugle en partie coordonnée en réduisant son mana en début de partie et en appliquant une réduction constante aux dégâts du Z, des ajustements qui devraient cibler un public élite.

Z - Pour Nazumah !

Coût en mana : 40 / 45 / 50 / 55 / 60 ⇒ 45 / 50 / 55 / 60 / 65

Réduction des dégâts de la compétence Z de base/Grand jeu : 30 - 75% ⇒ 25 - 70%

Lillia

Lors du dernier patch, nous avons cherché à la renforcer, mais nous n'avons pas constaté les changements que nous espérions. Nous pensons qu'il y a encore un peu de marge pour qu'elle puisse vraiment caracoler à différents niveaux de jeu, c'est pourquoi nous allons lui accorder un autre buff qui l'aidera vraiment à briller.

R - Douce berceuse

Durée : 2,5 sec ⇒ 2,5 / 2,75 / 3 sec

Lucian

L'ajustement du dernier patch visant à normaliser les performances de la voie du milieu et du bas s'est finalement révélé être un nerf pour la voie du bas, nous allons donc compenser cette perte de puissance avec un buff.

Stats de base

Dégâts d'attaque : 60 + 2,5/niveau ⇒ 60 + 2,9/niveau

Mordekaiser

Les intervalles entre les ultimes de Mordekaiser empêchent de garder le rythme face à une grande partie des adversaires. Son atout principal (A) peut également sembler moins percutant à mesure que la partie s'accélère, c'est pourquoi nous pensons qu'il pourrait infliger plus de dégâts en fin de partie.

A - Oblitération

Niveau de progression 10-20 : (+5/niv.) ⇒ (+7/niv.)

R - Royaume des morts

Délai de récupération : 140 / 120 / 100 sec ⇒ 120 / 110 / 100 sec

Neeko

L'ajustement de la Ceinture-roquette Hextech dans ce patch entraînera probablement un léger affaiblissement de Neeko, nous lui accordons donc une petite compensation.

E - Spirale épineuse

Dégâts de base : 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+ 65% de la puissance) ⇒ 80 / 115 / 150 / 185 / 220 (+ 65% de la puissance)

Durée de l'immobilisation renforcée 1,8 / 2,1 / 2,4 / 2,7 / 3 sec ⇒ 2 / 2,25 / 2,5 / 2,75 / 3 sec

Smolder

Smolder a perdu pas mal de puissance au cours des derniers patchs, avec le nerf du Couperet noir à distance et les changements de la méta sur la voie du bas qui lui sont particulièrement défavorables. Nous encourageons davantage les builds coup critique afin de rapprocher la puissance de ses builds bagarreur et full coup critique.

Compétence passive - Dragon en herbe

Dégâts magiques bonus de Boule de feu draconique : 25 - 55% (+ 0 à 9% avec Lame d'infini) des effets cumulés de Dragon en herbe, en fonction des chances de coup critique ⇒ 25 - 60% (+ 0 à 10,5% avec Lame d'infini) des effets cumulés de

Dragon en herbe, en fonction des chances de coup critique

Dégâts magiques bonus de Flap, flap, flap ! : 8 - 12,8% (+ 0 à 1,44% avec Lame d'infini) des effets cumulés de Dragon en herbe, selon les chances de coup critique ⇒ 8 - 14% (+ 0 à 1,8% avec Lame d'infini) des effets cumulés de Dragon en herbe, selon les chances de coup critique

R - MAMAAAN !

Soins personnels : 100 / 135 / 170 (+ 50% des dégâts d'attaque bonus) (+ 75% de la puissance) ⇒ 100 / 175 / 250 (+ 75% des dégâts d'attaque bonus) (+ 75% de la puissance)

Swain



Nous apportons un buff modéré à Swain en voie du milieu dans ce patch, tout en effectuant un ajustement qui devrait normaliser ses performances en voie du milieu et du bas.

Stats de base

Résistance magique de base : 31 ⇒ 34

Armure de base : 25 ⇒ 23

Z - Œil de l'empire

Dégâts : 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+ 60%) ⇒ 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+ 60%)

Délai de récupération : 22 / 21 / 20 / 19 / 18 sec ⇒ 20 / 19 / 18 / 17 / 16 sec

Tahm Kench

En tant que l'un des tanks supports ayant la régénération de PV la plus faible, et avec de nombreux effets dépendant de ses PV dans ses compétences, Tahm Kench a été désavantagé par les récents ajustements de l'objet de support. Nous allons lui accorder une compensation pour cela.

A - Coup de langue

Soins de base : 10 / 13,75 / 17,5 / 21,25 / 25 ⇒ 10 / 20 / 30 / 40 / 50

Vayne

Vayne se retrouve dans une position plutôt faible et, même si nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de l'écart entre sa performance en voie du haut et en voie du bas, nous nous en rapprochons. Nous ajustons ses stats de base pour l'aider en bas, où elle doit encaisser le harcèlement, et nous rétablissons le coût en mana de son A, qui semblait tout simplement trop pénalisant.

Stats de base

PV toutes les 5 sec : 4 + 0,5/niveau ⇒ 5,5 + 0,4/niveau

A - Roulade

Coût en mana : 46 / 42 / 38 / 34 / 30 ⇒ 30

Yunara

Yunara est la principale candidate de l'« inaction hyperscalaire » et nous souhaitons éviter que cela ne devienne la méta dominante, surtout à l'approche des Worlds.

A - Déchaînement spirituel

Dégâts à l'impact du passif : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 (+ 20% de la puissance) ⇒ 3 / 8 / 13 / 18 / 23 (+ 20% de la puissance)

Dégâts à l'impact de l'actif : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 (+ 20% de la puissance) ⇒ 3 / 8 / 13 / 18 / 23 (+ 20% de la puissance)

Z - Arc du jugement

Effet cumulé de ralentissement : Cumulable avec d'autres ralentissements ⇒ Ne se cumule plus avec d'autres ralentissements

Objets

Hexplaque expérimentale

Nous ne sommes pas satisfaits du résultat que cet objet a donné pour les champions à distance, en particulier lorsqu'il est acheté en premier sur la voie du haut, car il les rend trop résistants au burst et trop dangereux lors des engagements totaux.

Modification à distance : 70% de la valeur (35% de vitesse d'attaque, 14% de vitesse de déplacement) ⇒ 50% de la valeur (25% de vitesse d'attaque, 10% de vitesse de déplacement)

Ceinture-roquette Hextech

La Ceinture-roquette continue d'être utilisée un peu trop souvent comme un outil de fuite plutôt que comme un moyen d'engagement risqué. Nous réduisons donc sa polyvalence au profit d'une valorisation de l'utilisation agressive, en particulier pour les bagarreurs AP qui comptent sur elle pour s'engager totalement.

Accélération de compétence : 20 ⇒ 10

Dégâts actifs : 100 (+ 10% de la puissance) ⇒ 135 (+ 15% de la puissance)

Ouragan de Runaan

Cet objet avait été légèrement trop renforcé, il est donc temps de revenir un peu en arrière.

Dégâts d'attaque par éclair : 65% ⇒ 60%

Nettoyage du tableau des scores

Notre récent travail sur la clarté systémique des barres de buffs a déplacé de nombreux chiffres des buffs vers les objets. Ces chiffres ont commencé à terroriser vos tableaux de score (merci, Danse de la mort). Le tableau des scores doit afficher des informations stratégiquement pertinentes, et non se laisser encombrer par l'état du combat sur le vif, ainsi nous cachons la plupart des chiffres liés aux objets sur le tableau des scores afin de refléter ce principe. Les nombres d'objets stratégiquement pertinents, comme les objets Larme de la déesse et le Voleur d'âmes de Mejai, restent affichés sur les icônes du tableau des scores.

Les compteurs d'icônes des objets suivants sont désormais masqués sur le tableau des scores :

Danse de la mort

Déguisement hanté

Tourment de Liandry

Créateur de failles

Tueur de krakens

Terminus

Lame enragée de Guinsoo

Chasseur de monstres

Échos d'Helia

Plaque du mort

Lance de Shojin

Armure sanguine

Brise-coques

Jak'Sho le Protéiforme

Force de la nature

Classic

Êtes-vous prêts pour ENCORE plus de nouveaux anciens champions ?! Parce que nous, oui ! Cette fois-ci, nous avons une équipe éclectique qui n'a absolument aucune raison de former un groupe. Veuillez accueillir chaleureusement Aatrox, Caitlyn, Irelia, Karma et Quinn sur les Champs de justice.

À noter : le passe de combat de l'acte II arrivera avec le patch 26.21.

Champions

NOUVEAU : Aatrox

Aatrox n'était qu'un bébé âgé de 3 patchs lorsque nous avons choisi de lui tirer le portrait pour League Classic. Il n'a connu que quatre modifications d'équilibrage avant sa refonte en 2017, puis sa refonte suivante en 2018, et nous sommes impatients de voir comment il va à nouveau se comporter. C'est un combattant axé sur l'attaque, qui s'inflige des dégâts pour gagner en vitesse d'attaque et bénéficier d'une réanimation lorsqu'il devrait être éliminé.

Compétence passive - Puits de sang : Les compétences de base d'Aatrox lui infligent des dégâts pour remplir son Puits de sang, ce qui lui confère un bonus de vitesse d'attaque. S'il est tué, il vide son puits de sang pour une réanimation immédiate.

A - Vol obscur : Aatrox s'élève dans les airs puis s'écrase au sol, infligeant des dégâts et projetant en l'air les ennemis dans la zone.

Z - Choc vital/Prix du sang : Basculez entre Choc vital et Prix du sang, chacune offrant des effets bonus toutes les trois attaques. Choc vital soigne Aatrox, avec un effet renforcé lorsque ses PV sont bas. Prix du sang inflige des dégâts bonus et inflige des dégâts à Aatrox.

E - Lames du tourment : Aatrox tire deux projectiles qui infligent des dégâts et appliquent un ralentissement à tous les ennemis touchés.

R - Massacre : Aatrox blesse tous les champions ennemis à proximité et gagne un bonus de vitesse d'attaque et de portée d'attaque pendant plusieurs secondes.

NOUVEAU : Caitlyn

La version Classic de Caitlyn était en ligne de 2011 à 2015. Saviez-vous qu'à sa sortie, certains joueurs étaient agacés, car ils la trouvaient trop similaire à Miss Fortune ?

Compétence passive - Tir dans la tête : Toutes les quelques attaques, Caitlyn réalise un tir dans la tête qui inflige des dégâts bonus. Tir dans la tête se recharge plus rapidement lorsque vous attaquez depuis les hautes herbes.

A - Pacificateur de Piltover : Caitlyn effectue un tir perforant qui inflige des dégâts décroissants à chaque cible touchée successivement.

Z - Piège-yordle : Caitlyn pose un piège au sol qui immobilise et inflige des dégâts au premier champion ennemi qui marche dessus. Elle peut avoir jusqu'à 2 pièges posés en même temps.

E - Filet de calibre 90 : Caitlyn lance un énorme filet, se projetant en arrière par la même occasion. Le filet inflige des dégâts et ralentit le premier ennemi qu'il touche.

R - Tir chirurgical : Caitlyn canalise, puis tire une seule balle sur un champion ennemi, infligeant d'énormes dégâts. Cette balle peut être interceptée par un autre champion ennemi.

NOUVEAU : Irelia

Accueillez de nouveau la version 2010-2018 d'Irelia ! Cette ancienne incarnation de la Force de la trinité vient rétablir l'équilibre, peu importe à quel point la situation semble désespérée. Selon l'époque, elle a été jouée en investissant à fond dans son A, son Z ou son E, alors voyez quel ordre de build fonctionne le mieux pour vous ! C'est une combattante rapide, mais à la résistance trompeuse, qui aime qu'on la sous-estime.

Compétence passive - Ferveur ionienne : Irelia gagne de la ténacité bonus en fonction du nombre de champions ennemis visibles à proximité.

A - Rush fatal : Irelia fonce vers un ennemi, inflige des dégâts et applique les effets à l'impact. Si cela élimine la cible, le délai de récupération complet de Rush fatal ainsi qu'une partie de son coût en mana sont remboursés.

Z - Style Hiten : Irelia récupère passivement des PV à chaque attaque. Lorsque cette compétence est active, ses attaques infligent des dégâts bruts supplémentaires et elle récupère encore plus de PV.

E - Equilibrium : Irelia inflige des dégâts et ralentit un ennemi à proximité. Si cet ennemi a un pourcentage de PV supérieur à celui d'Irelia, elle l'étourdit à la place.

R - Lames transcendantes : Irelia lance successivement quatre lames en ligne droite, chacune infligeant des dégâts à tous les ennemis touchés et rendant des PV à Irelia. Ce n'est clairement pas un simple outil pour nettoyer les vagues de sbires.

NOUVEAU : Karma

Karma est sortie seulement deux patchs après Caitlyn, et n'est restée en ligne qu'un peu plus de deux ans avant sa modification début 2013. Il s'agit sans doute la première mage de combat de LoL : elle récompensait les joueurs qui avaient le courage de sauter au cœur de l'action et devenait plus puissante à mesure qu'il lui manquait des PV.

Passif – Flamme intérieure : Karma gagne de la puissance bonus en fonction de ses PV manquants.

A - Vague céleste : Karma lance des lames en éventail, ou plutôt en cône, devant elle, infligeant des dégâts à tous les ennemis touchés. Si cette compétence est renforcée par Mantra, elle soigne également tous les alliés (y compris elle-même), l'efficacité augmentant en fonction des PV manquants de chacun.

Z - Lien spirituel : Karma se lie à une autre cible, conférant aux alliés (y compris elle-même) de la vitesse de déplacement, ralentissant les ennemis et créant un lien entre les deux. Tout champion pris dans ce lien bénéficie d'un bonus de vitesse ou subit un ralentissement comme s'il était la cible initiale. Les ennemis pris dans le lien subissent des dégâts. Si la compétence est renforcée avec Mantra, tous les effets de vitesse de déplacement sont doublés.

E - Bouclier spirituel : Karma octroie un bouclier à une cible. Si cette compétence est renforcée avec Mantra, elle inflige également des dégâts à tous les ennemis autour de sa cible.

R - Mantra : Mantra est disponible au niveau 1 et peut cumuler jusqu'à deux charges. Karma peut lancer Mantra pour renforcer sa prochaine compétence de base.

NOUVEAU : Quinn et Valor

Quinn et Valor sont de retour, après n'avoir existé sous cette forme que pendant un peu plus de deux ans, de 2013 à 2015. Quinn est une auto-attaquante à distance dotée d'une grande capacité d'esquive, dont l'ultime fait intervenir Valor pour combattre en tant que combattant de mêlée ultra-rapide.

Compétence passive - Busard : Valor marque périodiquement les ennemis à proximité, que Quinn peut attaquer pour infliger des dégâts bonus.

A - Assaut aveuglant : Valor s'envole pour infliger des dégâts et aveugler les ennemis dans une zone.

Z - Œil d'aigle : octroie passivement à Quinn un bonus d'attaque et de vitesse de déplacement chaque fois qu'elle déclenche Busard. Quinn peut activer cette compétence pour révéler brièvement une grande zone autour d'elle.

E - Salto : Quinn sur rue vers un ennemi, puis effectue une acrobatie en prenant appui sur celui-ci, lui infligeant des dégâts, le repoussant et le ralentissant. Valor marque ensuite cette cible avec Busard.

R - Groupe de choc : Quinn sort du champ de bataille, envoyant Valor à sa place. Valor bénéficie d'un important bonus de vitesse de déplacement, dispose en permanence d'une version améliorée du buff de vitesse d'attaque de la compétence Œil d'aigle, et utilise des versions modifiées d'Assaut aveuglant et de Salto. Relancer (R) lance Volée fatale, inflige des dégâts à tous les ennemis à proximité et fait revenir Quinn sur le champ de bataille.

Fiora

Fiora reste le champion de la voie du haut la plus puissante du jeu, même après sa dernière série de nerfs. On lui en inflige donc de nouveaux. Nous ne voulons pas réduire davantage la puissance de son ultime, nous nous contenterons donc d'un nerf général de ses dégâts.

Z - Riposte

Dégâts d'attaque bonus : 15 / 20 / 25 / 30 / 35 ⇒ 10 / 15 / 20 / 25 / 30

Graves

Graves a fait une entrée fracassante, jouissant d'une immense popularité et étant sans doute le champion le plus puissant en jeu. Nous avons donc apporté quelques améliorations à ses animations, en particulier celle de son coup critique, ainsi que des nerfs moins réjouissants dont il a cruellement besoin. Nous souhaitons préserver ses tirs explosifs et ses effets uniques de tank ADC, ce qui signifie que nous nous contenterons de réduire ses dégâts réguliers.

Stats de base

Attaque de base/Coups critiques - Animations : accélération des animations

Dégâts d'attaque de base : 54,1 ⇒ 50

Dégâts d'attaque par niveau : 3,1 ⇒ 2,5

Vitesse d'attaque par niveau : 2,9% ⇒ 2,5%

R - Dégâts collatéraux

Dégâts du cône : 140 / 250 / 360 (+ 120% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 140 / 230 / 320 (+ 100% des dégâts d'attaque bonus)

Dégâts du projectile : inchangés

Fizz

Fizz arrive juste derrière Graves parmi les champions les plus puissants, mais surtout en tant qu'assassin AP sur la voie du milieu. Nous souhaitons préserver à la fois son style de jeu assassin et combattant, c'est pourquoi nous orientons nos nerfs vers ses builds AP. Nous réintroduisons des versions allégées de quelques nerfs appliqués en 2013 et 2015, dans le but de réduire son burst garanti, car il dispose déjà d'une puissance de dégâts très fiable grâce au Bracelet de feu mortel et au Fléau de liche, qui offre un ratio de puissance de 75%.

A - Frappe de l'oursin

Ratio de puissance : 60% ⇒ 40%

Z - Trident marin

Compétence active - Ratio de puissance : 35% ⇒ 20%

Kennen

Kennen n'égale pas tout à fait les performances des autres ninjas, et nous sommes convaincus qu'il n'est pas aussi performant qu'il pourrait l'être. Kennen AD a besoin d'un plus gros coup de pouce que ses autres builds, c'est pourquoi nous orientons nos buffs de manière à aider avant tout les joueurs qui l'utilisent.

Z - Surtension

Dégâts passifs : 40 / 50 / 60 / 70 / 80% des dégâts d'attaque totaux ⇒ 25 / 40 / 55 / 70 / 85 + 100% des dégâts d'attaque bonus

Nautilus

Contrairement aux autres champions aquatiques, Nautilus ne se la coule pas douce. Il faut croire que son ancre le ralentit. Il présente des faiblesses dans ses trois rôles principaux (support, jungle, voie du haut), mais nous voulons surtout l'aider à avoir le vent en poupe en tant que jungler et top laner. Nous corrigeons donc un bug majeur, lui apportons des buffs et annulons des nerfs appliqués à sa sortie, pour lui donner davantage d'occasions de cumuler de l'expérience et de se jeter à l'eau pendant les combats.

Compétence passive - Coup écrasant

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel l'attaque renforcée infligeait trop de dégâts en cas de coup critique.

Z - Colère du titan

Correction de bug : correction d'un bug à cause duquel le bouclier ne prenait pas en compte l'armure ou la résistance magique.

Dégâts sur la durée : 40 / 55 / 70 / 85 / 100 + 40% de la puissance ⇒ 40 / 65 / 90 / 115 / 140 + 40% de la puissance

Ratio de PV bonus du bouclier : 10% ⇒ 15%

Durée du bouclier : 9,75 ⇒ 10

Objets

Plusieurs objets de tank sont moins performants que prévu, car ils offrent trop peu de régénération des PV. Nous allons donc augmenter cette stat. Nous avons également corrigé un bug d'affichage dans la boutique concernant le Voile de la banshee : vous pourrez désormais le trouver lorsque vous rechercherez des objets de PV.

Visage spirituel

PV toutes les 5 sec : 4 ⇒ 20

Force de la nature

PV toutes les 5 sec : 20 ⇒ 40

Armure de Warmog

PV toutes les 5 sec : 10 ⇒ 30

Voile de la banshee

Filtres de stats : Puissance ⇒ PV

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel une traduction erronée s'affichait dans la description de la compétence (E) de Fizz lors des parties Classic.

Correction d'un bug à cause duquel Combustion (Z) de Shyvana pouvait être lancée alors qu'elle était déjà active.

Correction d'un bug à cause duquel l'illustration de base de Miss Fortune utilisait l'illustration Classic.

Correction d'un bug à cause duquel Vol du dragon (R) de Shyvana n'interrompait pas les canalisations.

Correction d'un bug à cause duquel Jugement (A) de Kayle appliquait les effets à l'impact.

Correction d'un bug à cause duquel l'illustration de base de Graves n'était pas affichée dans l'onglet Collection, sur l'écran de chargement, sur l'écran d'Honneur, sur l'écran de progression ni dans le classement sur l'écran de fin de partie.

Correction d'un bug à cause duquel les icônes de rôle dans l'aperçu des champions ne correspondaient pas aux rôles des champions répertoriés dans le menu de collection Classic.

Correction d'un bug à cause duquel Teemo ne récupérait pas le bonus de vitesse de déplacement de Vélocité (Z) après sa mort.

Correction d'un bug à cause duquel la page d'aperçu de Graves n'affichait pas de texte sous « Changements de Classic ».

Correction d'un bug à cause duquel le titre de Nautilus, « Titan des profondeurs » ne s'affichait pas sous le nom du champion.

Correction d'un bug à cause duquel Sion pouvait bénéficier du vol de vie en attaquant des inhibiteurs ennemis.

Correction d'un bug à cause duquel la description textuelle de Protection de l'égide (P) de Pantheon contenait une chaîne de texte non traduite dans la collection Classic.

Correction d'un bug à cause duquel Ceinture de mercure, Cimeterre mercuriel ou Guérison du scorbut (Z) de Gangplank pouvaient octroyer de la vision temporairement avec la réduction du champ de vision infligée par Écran de fumée (Z) de Graves.

Correction d'un bug à cause duquel les pages de runes possédées pouvaient dépasser la zone de contenu disponible et masquer l'éditeur des pages de runes ou le panneau des statistiques.

Correction d'un bug à cause duquel les sorts d'invocateur Classic jouaient des effets audio incorrects lors de leur utilisation.

Correction d'erreurs grammaticales et de mise en forme dans les onglets « Aperçu des changements Classic » et « Aperçu des compétences » de Fiora.

ARAM du chaos

Bonjour, fanatiques du chaos !

Dans ce patch, nous accordons une attention particulière à certains champions et à certaines optimisations qui ont besoin d'un petit coup de pouce. En ce qui concerne les champions, nous introduisons des buffs spécifiques à chacun d'entre eux pour renforcer leurs styles de jeu de base, tout en les rendant plus accessibles et plus agréables à jouer dans le mode ARAM du chaos. Pour les optimisations, nous continuons à nous concentrer sur l'amélioration de leur utilisation.

Par exemple, le projectile de l'optimisation Division de projectile se divisera désormais lorsque le projectile atteindra sa portée maximale ou sera relancé, plutôt qu'au premier ennemi touché. Nous avons également réduit le délai de récupération de Gâchette infernale afin de refléter la véritable nature de Samira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces changements, et merci de jouer !

À bientôt sur le pont !

Champions

Bard

Meep - Ratio de puissance : 50% ⇒ 67%

Meep - Recharge : 8 sec ⇒ 5 sec

Meep - Dégâts d'attaque de base par nombre de carillons : 6 tous les 3 carillons ⇒ 10 tous les 3 carillons

Garen

Régénération passive : 1,5%-1,01% ⇒ 2%-12%

Z - Délai de récupération : 22–12 ⇒ 18–12

Z - PV du bouclier : 18% des PV bonus ⇒ 20% des PV bonus

Z - Effets passifs cumulés : 0,4 par sbire tué ⇒ 0,75 par sbire tué

K'Santé

Z - Délai de récupération : 14-10 ⇒ 10

Z - Réduction des dégâts : 30% ⇒ 45%

E - PV du bouclier : 13,5% des PV bonus ⇒ 15% des PV bonus

Lee Sin

Passif - Vitesse d'attaque : 40% de vitesse d'attaque bonus ⇒ 50% de vitesse d'attaque bonus

Passif - Énergie restaurée : 20 / 30 / 40 ⇒ 30 / 40 / 50

Z - Bouclier : 60–240 ⇒ 80–320

Dégâts du A2 : 60–180 ⇒ 80–240

Swain

Dégâts subis : 105% ⇒ 100%

Soins : 95% ⇒ 100%

Fragments d'âme - Restauration des PV : 6% fixe ⇒ 3%-6 % en fonction du niveau

Thresh

Passif - Apparition des âmes : 2 ⇒ 3

Z - Délai de récupération : 21 / 20 / 19 / 18 / 17 sec ⇒ 19 / 18 / 17 / 16 / 15 sec

Optimisations

À plein gaz

SUPPRIMÉ Drain de mana : supprimé

Ratio dégâts/mana : 4,5% ⇒ 7%

NOUVEAU Modificateur à distance : 80% des 7%

Jambes en béton

Résistance aux ralentissements : 40% ⇒ 50%

Division de projectile

Déclencheur de la division : Au premier ennemi touché ⇒ À la fin de la distance ou lors d'une relance

Tempête de requins

Ralentissement : 30% pendant 3 sec ⇒ 40% pendant 3 sec

Dégâts de zone de base : 50-100 ⇒ 100-200

Dégâts infligés sur 3 sec : 75-225 + 60% des dégâts d'attaque bonus + 36% de la puissance ⇒ 90-270 + 75% des dégâts d'attaque bonus + 45% de la puissance

Claque molle

Délai de récupération : 35 sec ⇒ 30 sec

Dégâts : 30-100 + 10% des PV bonus ⇒ 50-150 + 15% des PV bonus

Bouclier par cible : 35-150 + 50% de l'armure bonus + 50% de la résistance magique bonus ⇒ 50-200 + 50% de l'armure bonus + 50% de la résistance magique bonus

Petite souris

NOUVEAU Vérification des dégâts : avant mitigation et non plus après mitigation

Gâchette infernale

Délai de récupération : 15 sec ⇒ 5 sec

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Âme infernale et Gantelet précieux comptabilisaient les dégâts infligés aux sbires.

Correction d'un bug à cause duquel Jeu de la reine restait dans l'emplacement une fois la quête terminée.

Correction d'un bug à cause duquel la transmutation de Jeu de la reine en Réinitialisation rendait Réinitialisation non fonctionnel.

Correction d'un bug à cause duquel Appât à requin affichait une barre de buff vide.

Correction d'un bug à cause duquel le (A) d'Aurora ne bénéficiait pas du délai de récupération de compétence accordé par l'optimisation Sniper.

Correction d'un bug à cause duquel Écho sur le Rush des ombres (E) de Shen ne se déclenchait pas lorsque Shen utilisait Saut éclair ou lançait une autre compétence.

Correction d'un bug à cause duquel une commande de déplacement pouvait modifier la direction du clone d'Écho.

Correction d'un bug à cause duquel le projectile du (Z) de Lucian ne se divisait pas avec l'optimisation Division magique lorsque le (E) était lancé pendant l'incantation du (Z).

Correction d'un bug à cause duquel les projectiles de Division magique ne se divisaient pas lorsqu'un sort d'invocateur était lancé pendant l'incantation de la compétence.

Correction d'un bug à cause duquel les champions ne pouvaient pas enchaîner d'autres compétences lorsqu'ils lançaient une compétence améliorée par l'optimisation Division magique.

Correction d'un bug à cause duquel l'icône du délai de récupération de Reine du bal disparaissait après la mort.

Correction d'un bug à cause duquel le projectile du (Z) d'Urgot détruisait l'âme du Rituel d'Ascension.

Correction d'un bug à cause duquel l'amplification des dégâts de Sbiromancie ne s'appliquait pas à l'explosion du (R) de Shaco et au projection dans les airs du (R) d'Ivern.

Correction d'un bug à cause duquel l'amplification des dégâts de Sbiromancie ne s'appliquait pas à l'explosion du (R) de Shaco et au projection dans les airs du (R) d'Ivern. Correction d'un bug à cause duquel les icônes de la quête et de la carte d'Hydre ultra ne correspondaient pas.

ARAM

Champions

Bel'Veth

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Dégâts subis : 95% ⇒ 100%

Ténacité : 20% ⇒ 0%

Locke

Dégâts infligés : 105% ⇒ 115%

Classé 5c5

Au cas où vous l'auriez manqué, nous avons prolongé les horaires disponibles pour les parties en Classé 5c5 : elles s'étendent désormais de 16h à 4h (heure du serveur), au lieu de 16h à 2h auparavant. Nous, on ne l'a pas manqué !

Corrections de bugs et améliorations

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels et la hitbox du (R) d'Orianna étaient incorrects si elle lançait (R) avant que la sphère n'atteigne un allié se déplaçant rapidement, comme Nocturne.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence Grenade ASM (R) volée par Sylas à Nautilus pouvait échouer si Sylas perdait la vision de la cible.

Correction d'un bug à cause duquel Frappe des trois serres (A) de Xin Zhao avait un délai de récupération complet si la première attaque était esquivée par des compétences comme Rush des ombres (E) de Shen ou Contre-attaque (E) de Jax.

Correction d'un bug à cause duquel Vol du dragon (R) de Shyvana ne parvenait pas à annuler les téléportations ennemies.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence Jugement (A) de Kayle appliquait les effets de Lame enchantée à l'impact de Brillance, Fléau de liche, Force de la trinité et Gantelet givrant.

Correction d'un bug à cause duquel les grands champions de mêlée pouvaient attaquer automatiquement de grands champions ennemis sans se trouver dans le rayon d'Immolation.

Correction d'un bug à cause duquel les onglets de pages de runes débordaient et masquaient l'éditeur lorsque vous possédiez plus de 20 pages.

Correction d'un bug à cause duquel Bouclier magique (E) de Sivir ne bloquait pas Lame du zénith (E) de Leona.

Correction d'un bug à cause duquel les onglets dans la fenêtre d'aperçu du champion étaient mal alignés et inutilisables.

Correction d'un bug à cause duquel plusieurs icônes de compétences Classic ne remplissaient pas entièrement leur case.

Correction d'un bug à cause duquel le sort d'invocateur Saut éclair de Malphite était désactivé après l'utilisation de Force indomptable (R).

Correction d'un bug à cause duquel l'achat du skin Fiora garde royal ne permettait pas d'obtenir le chroma Classic Garde royal.

Correction d'un bug à cause duquel les images de la page d'accueil Classic se chargeaient lors de la connexion à un onglet d'un autre mode.

Correction d'un bug à cause duquel l'effet de tri était identique pour les boutons de sélection Date de sortie ? et Date de sortie ? dans l'onglet Collection - Portrait en mode Jade.

Correction d'un bug à cause duquel l'option de tri « Recommandé » était absente dans la boutique Classic - Runes.

Correction d'un bug à cause duquel l'option Trier par date de sortie ne parvenait pas à trier les runes dans un certain ordre dans la boutique Classic - Runes.

Correction d'un bug à cause duquel appuyer rapidement sur Rappel octroyait des charges de la Lame enragée de Guinsoo.

Correction d'un bug à cause duquel le chroma Impérial Classic était absent lors de la sélection des champions pour Xin Zhao.

Correction d'un bug à cause duquel la salve d'Ouragan de Runaan (P) déclenchait les appels à l'aide des sbires.

Correction d'un bug à cause duquel Bouclier magique de Sivir ne bloquait pas les dégâts du A de Miss Fortune.

Correction d'un bug à cause duquel la description du (E) de Sona indiquait à tort que son effet ne s'appliquait qu'aux champions.

Correction d'un bug à cause duquel plusieurs icônes d'objets Classic ne remplissaient pas entièrement leur case.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

HEARTSTEEL Live My Life Sett prestige

HEARTSTEEL Live My Life Ezreal

HEARTSTEEL Live My Life Kayn

HEARTSTEEL Live My Life Aphelios

HEARTSTEEL Live My Life Yone

HEARTSTEEL Live My Life K'Santé

Kog'Maw baron Classic prestige















Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :