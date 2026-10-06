TFT : MàJ 18.4, les détails de la mise à jour (2026)

La mise à jour 18.4 de TFT a été déployée le mercredi 7 octobre 2026, et amène des changements importants. Des ajustements variés sont en effet apportés aux champions, aux synergies, à quelques objets et à de nombreux esprits de la forêt et optimisations. En plus de cela, des cosmétiques sont ajoutés, et d'autres suivront avec la 18.5. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch 18.4 de TFT ci-dessous.

Patch 18.4 de TFT

Systèmes

Arrivée et départ des combats

Gagner deux secondes à chaque combat revient à gagner un peu moins d'une minute par partie, ce qui signifie que si vous foncez tout droit vers la 8e place, vous avez le temps de faire une partie de plus toutes les huit parties environ. Génial !

Durée des phases d'arrivée et de départ des combats réduite de 1 seconde chacune.

Changements majeurs

Des changements aussi gros que ces notes de patch !

Types

Notre objectif avec ce patch est d'équilibrer la puissance entre les origines et les classes. Aujourd'hui, certaines compositions verticales ne sont pas aussi fortes qu'elles le devraient, tandis que d'autres offrent trop de puissance en combat, ce qui rend certains emblèmes particulièrement importants.

Fleur spirituelle : Fleur spirituelle est un type intéressant grâce aux esprits de la forêt, mais il n'a pas encore prouvé tout son potentiel. Nous lui ajoutons donc des stats pour que Fleur spirituelle (7) et (9) puissent s'épanouir.

Assemblée : les récompenses de la phase 2/3 d'Assemblée à 130 essences sont beaucoup trop fiables pour ce genre de mécanique. Nous diminuons les récompenses offertes, car cette méthode surpasse les autres façons de jouer le type.

Éclipse : en tant que type relativement secret, Éclipse est censé être puissant, mais il arrive trop tard, aussi bien dans le calendrier (la prochaine éclipse solaire ayant lieu le 6 février), que dans le jeu, surtout lorsque les premières exécutions d'ennemis manquent d'impact.

Sylvestres : Sylvestre (9) est plutôt bon, mais Sylvestre (7) dépend actuellement des emblèmes pour créer des compositions puissantes. Avec la diminution des stratégies liées aux emblèmes dans ce patch, et compte tenu des performances déjà décevantes de Sylvestre (7), nous appliquons un buff conséquent au Protecteur de Fonds-de-bois, qui, associé à un nerf de Sylvestre (9), devrait aboutir à un résultat proche de la neutralité (mais restant tout de même un nerf) pour Sylvestre (9).

Fæ : Fæ dépend fortement d'un emblème, nous retirons donc une partie de la puissance du type (et donc de l'emblème) afin de réallouer cette puissance dans trois améliorations pour les unités Fæ.

Colosse : Colosse (6) est actuellement trop facile à obtenir, à jouer et à intégrer de manière flexible, offrant une première ligne bien trop puissante par rapport à la facilité avec laquelle il est possible de l'ajouter.

Lunaire : personne ne vise Lunaire, pas même Warwick et Lycan (attention, c'est juste une blague sur les loups et la lune, pas une invitation à jouer Lunaire vertical avec Warwick et Lycan). Nous ajoutons un aspect puissance plus important pour approfondir la synergie, ce qui devrait également rendre Lux Lunaire bien plus attrayante.

Ami de la forêt : pour un type qui nécessite un emblème et une unité à 5 PO pour être activé, Ami de la forêt (7) est assez faible. Nous octroyons encore plus de PV et de vitesse d'attaque au buff de l'AMI, mais n'oubliez pas qu'il s'applique à TOUTES les unités du type Ami de la forêt avec le palier (7).

Fleur spirituelle

Dégâts d'attaque/puissance : 12/30/45/50% ⇒ 12/30/50/55%

Assemblée

Récompenses à 130 essences

2 composants ⇒ 1 composant + 6 PO

1 composant + Elise 2* + Cassiopeia 1* ⇒ 1 composant + Elise 2*

1 objet aléatoire ⇒ 1 composant + Camille 2* + 3 PO

Caitlyn 2* + 1 composant + 3 PO ⇒ Caitlyn 2* + 1 composant

Éclipse

Délai initial avant exécution : 10 sec ⇒ 8 sec

Sylvestre

(7) Mana du Protecteur de Fonds-de-bois : 20/70 ⇒ 20/60

(7) Résistances du Protecteur de Fonds-de-bois : 65 ⇒ 70

(9) Multiplicateur de PV pour les plantes Sylvestres lors de la montée en étoile : 155% ⇒ 140%

Exécuteur (3/4)

Dégâts du saignement : 30/40% ⇒ 25/35%

Fæ

Dégâts d'attaque/puissance par fée : 5/8% ⇒ 4,5/7%

Colosse

Durabilité : 20/33/45% ⇒ 20/30/42%

Lunaire

Puissance : 7/10/14/18% ⇒ 7/12/16/20%

Jungle

(7) Dégâts d'attaque/puissance/vitesse d'attaque toutes les 5 sec : 5% ⇒ 6%

Ami de la forêt

(7) Stats : 45% PV + 45% vitesse d'attaque ⇒ 55% PV + 55% vitesse d'attaque

Unités : Palier 1

Les modifications visant les unités à 1 et 2 PO sont principalement des buffs, permettant à davantage de compositions de relance d'apparaître dans la méta.

Camille : Camille est restée en retrait depuis son nerf lors du dernier patch. Ici, nous renforçons simplement ses formes 3 et 4 étoiles afin qu'elle puisse se détendre efficacement les jambes lorsque vous l'obtenez !

Kobuko : Kobuko est joué dans quelques compos, mais la plupart d'entre elles sont des compos Ronce-obscure où notre Yordle préféré est sacrifié pour des stats de tank. Un meilleur ratio d'AP pourrait enfin lui permettre d'être équipé pour de vrai, et pas seulement pour l'optimisation Extraction d'objet de Ronce-obscure !

Xayah et Rakan : qui se ressemble se buffe ensemble ! Bon, ce n'est pas tout le temps vrai, mais en l'occurrence nous buffons à la fois Xayah et Rakan afin de donner une raison de mettre des objets sur Rakan et de réintroduire leur ligne de relance Solaire, qui n'a pas été vue depuis quelques patchs. Les deux buffs concernent leurs ratios AD/AP, qui sont fortement augmentés par les stats fournies par Fæ.

Varus : Varus a eu du mal tout au long du set. Il n'est pas très loin d'être viable, donc nous augmentons seulement sa vitesse d'attaque afin qu'il puisse lancer sa compétence plus souvent, ce qui devrait le rendre plus viable étant donné qu'il lui arrive parfois de la rater.

Veigar : Veigar est actuellement la meilleure composition à relance à 1 PO, et peut-être la seule véritablement efficace dans le patch 18.3. Avec ces nerfs, nous pensons qu'il pourra toujours réussir avec de bons débuts et certains artefacts spécifiques, mais il devra se donner plus de mal. Et ça tombe bien, parce que le mal, ça le connaît.

Camille

Dégâts physiques : 150/225/375/640 ⇒ 150/225/400/665

Kobuko

Puissance des soins : 265/315/460/575 ⇒ 285/335/480/595

Rakan

Bouclier : 270/320/415/490 ⇒ 290/340/435/510

Xayah

Dégâts de la compétence : 68/102/155/165 ⇒ 73/108/165/175

Varus

Vitesse d'attaque : 0,7% ⇒ 0,75%

Veigar

Dégâts de la compétence : 200/300/450/765 ⇒190/285/430/725

Dégâts de la compétence sur PV faibles : 300/450/675/1015 ⇒285/430/640/1000

Unités : Palier 2

Gromp : la forme AD du Gromp met trop de temps à lancer sa compétence, tandis que les dégâts de zone de la forme AP sont trop faibles. Nous augmentons la vitesse de l'incantation de la compétence AD du Gromp et la zone d'effet de son incantation AP afin de rendre ce crapaud adaptatif plus rapide et furieux.

Kayle et Shen : Kayle et Shen sont potentiellement nos quatrième et cinquième buffs d'unités Solaire à relance (après Xayah, Rakan et Varus en unités à 1 PO). Ils reçoivent de légers buffs pour permettre aux compositions Solaires (qui étaient presque totalement absentes lors du dernier patch) et à d'autres compositions de relance à faible coût de revenir.

Gromp

Mana de la forme AD : 20/80 ⇒ 0/70

Dégâts de zone de la forme AP : 160/240/360/610 ⇒ 160/240/375/625

Kayle

Dégâts de la compétence : 62/92/105/115 ⇒ 65/97/110/115

Shen

Bouclier : 350/430/550/700 ⇒ 375/450/575/725

Bouclier sur les alliés : 200/275/375/475 ⇒ 225/300/400/500

Teemo

Dégâts de zone : 55/82/130/215 ⇒ 55/82/155/240

Unités : Palier 3

Maman Raptor : Maman Raptor est parfois utilisée comme porte-objet pour ses unités à 4 et 5 PO comme Aphelios et Draven, mais elle n'est jamais la vedette des compositions à relance malgré la présence d'autres unités à 3 PO qui s'intègrent bien dans les compositions avec elle. Nous lui accordons ici l'attention qu'elle mérite, accompagnée d'un buff de Monstre de la Jungle (7) pour qu'elle soit autant aimée que ses petits. Et qui sait, peut-être que couver ces objets plus longtemps permettra de faire éclore une nouvelle stratégie de relance à 3 PO.

Rammus : Rammus trois étoiles est un tank puissant qui permet à Azir/Zyra de prendre l'avantage en temporisant pour qu'ils puissent proprement conclure le combat.

Rengar : s'il est puissant en début de partie, il n'est souvent pas nécessaire de viser un Rengar 3 étoiles, car il perd rapidement en efficacité et ne vaut pas la peine d'enchaîner les relances. Nous lui accordons un joli buff de dégâts d'attaque à 3 étoiles, ce qui devrait être encore plus satisfaisant si vous avez accumulé de nombreuses éliminations.

Tristana : Tristana est la dernière de nos trois buffs d'unités Fæ, visant à transférer de la puissance du type vers notre sympathique canonnière.

Hecarim

Mana : 30/110 ⇒ 50/110

Maman Raptor

Dégâts de la compétence : 22/30/48 ⇒ 22/30/52

Rammus

Bouclier : 400/550/725 ⇒ 400/550/700

Rengar

Dégâts de la compétence : 255/385/615 ⇒ 255/385/650

Tristana

Dégâts de la compétence : 160/240/385 ⇒ 175/265/420

Unités : Palier 4

Roncier : le Roncier est très peu fiable étant donné qu'il compte sur son bond entre les cibles pour éliminer les ennemis dans l'arrière-ligne. Nous transférons une partie de cette puissance vers sa compétence pour faire face aux situations où il se retrouve nez à nez avec un super Maokai. Dans l'ensemble, cela devrait être un buff pour le Roncier.

Ezreal : puisque le type Exécuteur perd en puissance, nous apportons un léger buff à Ezreal qui dépend trop du duo (voire trio) d'Emblème d'Exécuteur.

Nidalee : avec un buff de puissance pour Nidalee, nous espérons ajouter une option supplémentaire de carry AP pour les stratégies de passage rapide au niveau 8/9. De plus, nous nerfons légèrement Nidalee AD, qui a tendance à dominer les combats en milieu de partie lorsqu'elle peut éliminer les champions en arrière-ligne de manière plus propre.

Roncier

Dégâts d'attaque bonus de la compétence : 80% ⇒ 100%

Dégâts du bond : 155/235 ⇒ 135/205

Ezreal

Dégâts de la petite compétence : 250/375 ⇒ 270/405

Nidalee

Forme AP

Dégâts de la petite lance : 170/255 ⇒ 185/275

Forme AD

Dégâts de la compétence : 210/315 ⇒ 200/300

Sivir

Dégâts de la compétence : 190/285 ⇒ 200/300

Unités : Palier 5

Ashe et Draven : nous avons apporté deux améliorations d'ergonomie pour les unités à 5 PO qui peuvent (rarement) rater leur compétence. Si Ashe et Draven ratent leur compétence, ils récupèrent une partie de leur mana afin de pouvoir relancer la compétence plus rapidement. Le fait qu'il existe une faible chance de rater des compétences est une mécanique permettant des combats plus intéressants et des moments forts (lorsque vous êtes du bon côté de l'échec), mais nous souhaitons nous assurer que les unités à 5 PO ne soient pas soumises à cette même incohérence que les unités à 1 PO (comme Varus).

Ashe : Ashe fait déjà partie des meilleures unités à 5 PO, même avant ce buff de régularité, c'est pourquoi nous lui appliquons également un nerf qui vise principalement sa version sans objet.

Draven : depuis que nous avons réduit la valeur de ses primes, Draven a du mal à s'imposer en tant que carry en fin de partie. Nous améliorons son ratio d'AD sur son saignement afin de l'aider à obtenir ses récompenses.

Ivern : nous procédons à un rééquilibrage des hexagones d'Ivern. Puisque l'amplification des dégâts est trop importante en raison de sa nature multiplicative avec les dégâts d'attaque, la puissance et le coup critique, les champignons doivent en pâtir. D'autre part, les hexagones Roche bénéficient de plus d'armure et de résistance magique afin de rester à la hauteur des hexagones Arbre qui sont plus puissants.

Kennen : Kennen est une véritable terreur pour une unité deux étoiles à 5 PO qui gagne en puissance au fur et à mesure que davantage d'ennemis brûlent. Puisqu'il obtient beaucoup de puissance en brûlant ses ennemis, réduire le ratio de puissance de son bouclier devrait le rendre plus facile à éteindre qu'auparavant, surtout lorsqu'il devient la cible de votre arrière-ligne. Pour rappel, le Manteau de la nuit est et restera l'un de ses meilleurs objets.

Lux : Lux Solaire est rarement pertinente dans une compo, mais lorsqu'elle l'est, elle est très efficace. Nous renforçons encore davantage cette spécialité en modifiant son bonus Solaire afin d'en faire la variante de Lux infligeant le plus de dégâts. Ainsi, même si vous ne jouez pas la composition Solaire avec relance, vous pourriez tout de même vouloir la sélectionner si vous disposez des bons objets.

Ashe

NOUVEAU : Récupère désormais 70% de mana si la flèche ne touche aucun ennemi

Mana : 20/80 ⇒ 0/80

Pourcentage des PV en dégâts : 2/3% ⇒ 1,5%

Draven

NOUVEAU : Récupère désormais 50% de mana si les haches ne touchent aucun ennemi

Dégâts du saignement : 140/210 ⇒ 150/225

Ivern

Hexagones de l'Aîné de la forêt

Amplification des dégâts : 8/12% ⇒ 6/10%

Pourcentage de PV bonus : 8/12% ⇒ 6/10%

Résistances : 8/12 ⇒ 10/14

Kennen

Bouclier : 250/350 ⇒ 230/300

Lux

Bonus Solaire

NOUVEAU : Inflige 15% de dégâts bonus. Pour chaque champion 3 étoiles unique déployé, la compétence inflige 12% de dégâts bonus.

Objets

La Couronne de la reine est le meilleur objet de tank pour les unités qui peuvent le fabriquer, tandis que le Visage spirituel est le moins bon, même s'il est plus polyvalent.

Couronne de la reine

Puissance bonus à l'expiration du bouclier : 25 ⇒ 20

Visage spirituel

Durabilité : 8% ⇒ 10%

Durabilité de la version de la lumière : 15% ⇒ 18%

Emblèmes

Avec les buffs apportés à Sylvestre (7), nous retirons un peu de puissance à l'Emblème de Sylvestre qui est déjà très fort.

Emblème de Sylvestre

Résistances : 35 ⇒ 25

Optimisations

Sombre rituel et Achat 3 étoiles sont de retour avec quelques nerfs et une correction de bug qui garantit que vous obtenez bien le compagnon prévu.

Élue du soleil passe d'Or à Argent afin d'être jouée comme une optimisation de Leona (un peu comme une optimisation de champion). L'optimisation n'a pas vraiment trouvé sa place durant le set, et si nous pensons qu'il s'agit d'une optimisation Argent plutôt forte, nous avons hâte de voir ce qu'elle donne.

Monstre de la Jungle omega bénéficie d'un nouvel effet pour renforcer encore davantage vos monstres de la Jungle alpha.

Croissance typique est l'une des optimisations les plus difficiles à jouer. Elle est très peu efficace au niveau de jeu Or et moins (avec un placement moyen de 5,22), mais elle domine les parties de niveau Grand Maître et plus, avec de nombreuses premières places et un placement moyen de 4,24. Pour rappel, le placement moyen dans une partie est de 4,5. Il se peut que nous devions revoir cette optimisation afin de nous assurer qu'elle reste équilibrée et amusante dans les salons plus compétitifs.



Optimisations réactivées

Achat 3 étoiles

Sombre rituel

Puissance par récompense

Récompense 2 : 15 ⇒ 12

Récompense 3 : 50 ⇒ 33

Récompense 4 : 75 ⇒ 50

Récompense 5 : 125 ⇒ 100

Récompense 6 : 200 ⇒ 175

Récompense 2 : 15 ⇒ 12 Récompense 3 : 50 ⇒ 33 Récompense 4 : 75 ⇒ 50 Récompense 5 : 125 ⇒ 100 Récompense 6 : 200 ⇒ 175 Ami sur mesure

Bronze pour la vie II → Armure et résistance magique : 4 ⇒ 3

Élue du soleil

Palier : Or ⇒ Argent

Quête de composant

Gain de PO final : 5 ⇒ 1

Palier : Or ⇒ Argent Quête de composant Gain de PO final : 5 ⇒ 1 Mannequinification

PV de départ : 1000 ⇒ 1500

PV de départ : 1000 ⇒ 1500 Croissance explosive+

XP gagné par manche : 10 ⇒ 9

XP gagné par manche : 10 ⇒ 9 Cœur d'acier

PV max gagnés : 16 ⇒ 18

PV max gagnés : 16 ⇒ 18 Stratégie d'investissement I

PV max par intérêt : 8 ⇒ 9

PO de base : 4 ⇒ 6

PV max par intérêt : 8 ⇒ 9 PO de base : 4 ⇒ 6 Stratégie d'investissement II

PV max par intérêt : 10 ⇒ 12

PO octroyées : 8 ⇒ 10

PV max par intérêt : 10 ⇒ 12 PO octroyées : 8 ⇒ 10 Niveau supérieur !

XP instantanée : 6 ⇒ 10

XP instantanée : 6 ⇒ 10 Abonnement de luxe

PO octroyées : 3 ⇒ 5

PO octroyées : 3 ⇒ 5 Armure improvisée I

Désactivée à la phase 2-1

Désactivée à la phase 2-1 Armure improvisée II

Désactivée à la phase 2-1

Désactivée à la phase 2-1 Suppresseur doré

Octroie désormais 4 PO.

Octroie désormais 4 PO. Monstre de la Jungle omega

Octroie désormais 15% de PV bonus et 12% de vitesse d'attaque bonus aux monstres de la Jungle alpha.

Octroie désormais 15% de PV bonus et 12% de vitesse d'attaque bonus aux monstres de la Jungle alpha. Objets de Pandore II

Octroie désormais 4 PO.

Octroie désormais 4 PO. Petit compagnon poilu

Efficacité : 35% ⇒ 45%

Efficacité : 35% ⇒ 45% Croissance typique

Récompense de 4 types

PO octroyées : 6 ⇒ 5

Récompense de 6 types

PO octroyées : 10 PO ⇒ 7 PO

Récompense de 4 types PO octroyées : 6 ⇒ 5 Récompense de 6 types PO octroyées : 10 PO ⇒ 7 PO 3 champions à 3 PO ⇒ 2 champions à 3 PO

Récompense de 7 types

Enclume à composants + 8 PO ⇒ Enclume à composants + 2 PO

Enclume à composants + 8 PO ⇒ Enclume à composants + 2 PO Récompense de 8 types

2 composants différents + Reforgeur ⇒ 2 composants différents

2 composants différents + Reforgeur ⇒ 2 composants différents Récompense de 9 types

3 unités à 5 PO + 2 PO ⇒ 2 unités à 5 PO + 2 PO

3 unités à 5 PO + 2 PO ⇒ 2 unités à 5 PO + 2 PO Verticalité II

Dégâts d'attaque/puissance par allié : 2% ⇒ 2,5%

Dégâts d'attaque/puissance par allié : 2% ⇒ 2,5% Verticalité III

Dégâts d'attaque/puissance par allié : 3,5% ⇒ 4%

Esprits de la forêt

Nous signalons une correction issue d'une mise à jour de mi-patch concernant les esprits de la forêt Polymorphisme et nous réactivons Polymorphisme+ après avoir corrigé un bug.

De plus, nous supprimons les esprits de la forêt à haut risque qui montent en puissance en fin de partie lorsque vos PV sont faibles afin qu'il ne soit plus possible de se retrouver avec 0 PO et 0 esprit de la forêt de combat après quelques relances désespérées.

En parlant de choses à 0 PO. Le système d'esprits de la forêt ne permet d'afficher que les esprits de la forêt achetables, et il existe peu d'options à 0 PO, ce qui peut être agaçant. Nous ajoutons de la variété aux esprits de la forêt à faible coût, à la fois pour rendre la recherche d'esprits avec peu de PO plus amusante, mais aussi pour éviter que vous ne puissiez forcer Recyclage à chaque partie. Notez que vous ne verrez ces nouveaux esprits de la forêt que si vous avez moins de 10 PO.

Les esprits de la forêt Polymorphisme ne seront visibles que pendant les 2 premières secondes de la phase de préparation.

Les esprits de la forêt suivants ne seront plus proposés lorsque vous avez moins de 20 PV :

Tous les consommables de statistiques (babioles, machins, bidules)

Poule aux œufs d'or

Gambit majeur

Troc

Esprits de la forêt

Nouveaux esprits de la forêt (0 PO, phases 4-1 à 5-7)

Bruine : après 8 sec de combat, votre équipe récupère 10 pts de mana.

Amélioration de Fleur spirituelle : après 8 sec de combat, votre équipe récupère 15 pts de mana.

Armure du bosquet : votre champion ayant le plus de PV gagne 15 d'armure et 15 de résistance magique.

Amélioration de Fleur spirituelle : votre champion ayant le plus de PV gagne 25 d'armure et 25 de résistance magique.

Ami de retour : vous gagnez temporairement un Mannequin d'entraînement avec deux Ceintures du géant.

Amélioration de Fleur spirituelle : vous gagnez temporairement un Mannequin d'entraînement avec trois Ceintures du géant.

Encore un champi : vous gagnez 2 champignons aléatoires.

Amélioration de Fleur spirituelle : vous gagnez 3 champignons aléatoires.

Arrière-garde

Bonus de vitesse d'attaque : 85% ⇒ 100%

Amélioration de Fleur spirituelle - Bonus de vitesse d'attaque : 115% ⇒ 130%

Guide forestier

Coût : 5 PO ⇒ 6 PO

Amélioration de Fleur spirituelle - Coût : 4 PO ⇒ 5 PO

Croissance gigantesque

Gain de PV : 750 ⇒ 800

Amélioration de Fleur spirituelle - Gain de PV : 750 ⇒ 800

Portée améliorée

Coût : 2 PO ⇒ 1 PO

Amélioration de Fleur spirituelle - Coût : 2 PO ⇒ 1 PO

Frénésie meurtrière

Vitesse d'attaque lors d'une élimination : 115% ⇒ 130%

Amélioration de Fleur spirituelle - Vitesse d'attaque lors d'une élimination : 140% ⇒ 160%

Potion de mana

Mana rendu : 80 ⇒ 70

Mana de départ : 20 ⇒ 10

Version de la lumière - Mana rendu : 90 ⇒ 80

Version de la lumière - Mana de départ : 20 ⇒ 10

Furtivité

Durée : 6 sec ⇒ 8 sec

Amélioration de Fleur spirituelle - Durée : 10 sec ⇒ 12 sec

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel des champions morts pendant une ruée étaient considérés comme des cibles de combat valides. Cela pouvait entraîner des dégâts supplémentaires au joueur et un ciblage incorrect des compétences.

Correction d'un bug à cause duquel les dégâts de la compétence de Xayah 4 étoiles étaient incorrects.

Service 3 étoiles ne peut plus octroyer de copies défectueuses d'Adaptateurs.

L'unité octroyée par Atout ne peut plus se combiner avec une autre unité sur votre plateau après le combat.

Polymorphisme ne s'applique plus aux armées de fantômes.

La bulle d'aide de Solaire s'éclaire désormais correctement avec 7 unités 3 étoiles.

Correction du nom de Mailles du magnat (en anglais).

Correction de l'animation de célébration d'Ashe qui ne se lançait pas correctement.

Correction de l'amélioration de Fleur spirituelle de Petite monnaie qui octroyait 1 PO bonus en apparaissant dans la boutique et non au moment de l'achat.

Correction de la zone de flétrissement de Morgana, qui prenait une orientation incorrecte si Morgana subissait une projection en plein lancement.

Correction de rares cas dans lesquels la grosse compétence d'Ezreal ne ciblait pas en priorité le plus grand groupe.

Correction d'un bug à cause duquel Artefactification octroyait une Spatule en cas d'utilisation sur un emblème construit à partir d'une Poêle à frire.

Gnar 3 étoiles ne détruit plus définitivement les cibles immunisées au contrôle de foule en les éjectant du plateau.

Le ciblage du plus fort départage désormais les égalités de manière plus cohérente.

« Inarrêtable » n'est plus écrit avec une majuscule dans diverses bulles d'aide (en anglais).

Les effets visuels de l'attache du carrousel sont désormais plus faciles à voir.

L'augmentation de PV max de l'Armure roncière est désormais correctement additive avec toute autre augmentation de PV max, au lieu d'être multiplicative.

L'infobulle d'Ezreal fait désormais correctement référence à la compétence sous le nom de Déluge de la forêt.

Correction d'un bug à cause duquel les orbes de butin n'atterrissaient parfois pas à l'endroit prévu (notamment avec Palier 1).

Le Carapateur affiche désormais le rayon d'extension de portée avec une portée accrue.

L'indomptable ne cesse plus de se déclencher pour le reste du combat si la cible meurt pendant que le grappin est en vol.

Correction du nom de l'Armure de Warmog (en anglais).

L'esprit de la forêt Furtivité indique désormais correctement qu'il affecte vos 3 Assassins ou Combattants les plus puissants.

Kha'Zix ne ciblera plus un ennemi si aucun hexagone adjacent à celui-ci est libre.

La logique d'acquisition des champions 2/3 étoiles a été améliorée lorsque votre banc est plein.

Correction de divers bugs concernant les armées de fantômes ainsi que les stats, objets et types manquants.

Correction d'un bug à cause duquel le déploiement automatique des champions Sylvestre pouvait empêcher l'apparition des invocations.

Correction de divers bugs liés aux Gants du voleur et à des cas particuliers.

Légion des trois n'apparaîtra plus dans Ensemble d'emblèmes.

Les esprits de la forêt Polymorphisme de Fleur spirituelle ne privilégient plus les champions sur le terrain par rapport aux champions sur le banc.

Cœur d'acier peut désormais cumuler des effets même si l'objet est équipé en cours de combat.

URF et Emblématiquement sont désormais correctement mutuellement exclusifs.

Les effets visuels de la traînée de la compétence d'Ashe ne disparaissent plus de manière irrégulière.

Les hexagones renforcés de l'adversaire s'affichent désormais de manière plus cohérente.

Correction d'un bug à cause duquel il était parfois impossible de vendre un champion lorsqu'il occupait l'emplacement précédent d'un champion récemment étoilé sur le banc.

Correction d'un bug à cause duquel Sivir disparaissait parfois des plateaux d'armée de fantômes.

Correction d'un bug à cause duquel les unités équipées de Gants du voleur pouvaient parfois obtenir 5 objets.

Acheter une unité en même temps que LeBlanc copie une autre unité alors que votre banc est plein ne créera plus de copie invisible de l'unité achetée.

Arachnophobie : les champions à distance ne privilégient plus Elise par rapport à tout autre tank magique au début de la manche de combat.

Correction d'un cas rare où l'Arc courbe obtenu à partir d'orbes de butin pendant la manche PvE ne pouvait pas être équipé sur un champion.

Correction d'un problème où le combat ne se résolvait pas si un Draven trois étoiles lançait une compétence avant un Ivern trois étoiles. Bien joué à la personne qui a découvert ce bug.

Les barres de PV de l'AMI et du cavalier n'apparaissent plus simultanément après qu'ils ont été transportés vers un autre plateau.

Correction d'un bug à cause duquel les Adaptateurs ne bénéficiaient pas du bonus de l'optimisation Jumeau maléfique.

Le type Éclipse n'apparaît plus sous la forme d'une boîte blanche dans le suivi des panneaux des types à la fin de la partie.

Karma se met désormais correctement en surbrillance lorsque vous passez le pointeur de la souris dessus pendant la phase de préparation.

La vente d'une unité ne laisse plus d'effets visuels de largage d'unité lorsqu'elle est vendue pendant une partie.

Corrections de bugs et performance de stabilité

Correction de divers plantages de serveur.

Correction des effets visuels d'orbe persistants lors des visites de plateau.

Correction d'un bug à cause duquel le placement d'un champion sur le plateau à la dernière seconde pouvait échouer si votre latence réseau était trop élevée.

Cosmétiques ajoutés avec le patch 18.4

41 objets cosmétiques seront réintégrés avec ce patch.

Arènes fantastiques (2) : Rêve éveillé demacien de Lux ; Arène du 6e anniversaire de Pengu

Boums fantastiques (12) : Contrainte infinie Arcane ; Rafale de plumes ; Convergence parallèle Feu volant ; Lancer de Poro ;

Carreaux d'argent ; Grappin propulsé Astro-groove ; Ordre : Onde de choc fleur spirituelle ; T1 Exécution abyssale ; Destin scellé de T1 ; TIR ULTRA RAPIDE ; Appel de l'étoile de la banane ; Déluge de balles de l'Ouest

Chibis fantastiques (12) : Morgana de l'assemblée chibi ; DRX Aatrox chibi ; Janna miss météo chibi ; K/DA ALL OUT Akali chibi ; Morgana impératrice majestueuse chibi ; Annie panda chibi ; Tristana cosplay Pengu chibi ; Irelia de porcelaine chibi ; Lillia fleur spirituelle chibi ; Sett fleur spirituelle chibi ; Yunara fleur spirituelle chibi ; Lulu gardienne des étoiles chibi

Tacticiens libérés fantastiques (7) : Jinx d'Arcane libérée ; Warwick d'Arcane libéré ; Jhin démiurge cosmique libéré ; Lee Sin poing divin libéré ; K/DA Ahri libérée ; Irelia mythificatrice libérée ; Yasuo héraut de la nuit libéré

Boums prestige (6) : Invocation : Tibbers Superfan d'Arcane ; Pluie de balles lune de sang prestige ; Tchac, tchac ! Café Chouchous prestige ; Arc térébrant de porcelaine prestige ; Orbe d'illusion Fleur spirituelle prestige ; Lame de l'exilée à l'épée vaillante prestige

Chibi prestige (1) : Annie superfan d'Arcane chibi prestige

Petite légende (1) : Griffon d'argent de la cerise

Cosmétiques convertis dans le prochain patch (18.5)

63 cosmétiques sont prévus pour être réintégrés lors du patch 18.5.