Pendant que Tim Sweeney attaque Steam, son propre launcher fait avec l'IA devient une catastrophe inutilisable

Epic Games a déployé une nouvelle version de son launcher, conçue en grande partie par une IA, outil prôné par Tim Sweeney en personne. Mais cette mise à jour est truffée de bugs et de problèmes, au point qu'un développeur conseille aux utilisateurs de supprimer leurs informations de paiement par mesure de sécurité.

Epic Games semble multiplier les faux pas depuis quelques semaines. Quand son PDG Tim Sweeney n'est pas en train d'alimenter une polémique sur X (anciennement Twitter), l'entreprise se lance à corps perdu dans le développement par intelligence artificielle. La dernière démonstration en date, une nouvelle version préliminaire de son launcher, fièrement qualifiée de vibe coded, tout en continuant ses piques habituelles contre Steam. Et surprise, le nouvel Epic Games Store est un véritable désastre.

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Une mise à jour vibe coded qui vire au cauchemar

De nombreuses personnes se sont empressées de tester la mise à jour, et la réaction des utilisateurs ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les témoignages d'exaspération affluent. « Directement à la poubelle », lance un internaute. « La désinstallation la plus rapide de tous les temps », affirme un autre.

User experience summarized in 30 seconds: windows cannot be moved, broken buttons, floating icons when scrolling, launcher freezing and refreshing, installing a game doesn't ask WHERE you want it to be downloaded, it just puts it somewhere https://t.co/n1ECyjCc2S — ShyVortex 🇵🇸 (@ShyVortex) October 14, 2026

Les problèmes sont nombreux et variés comprenant pêle-mêle des boutons qui ne fonctionnent pas, des icônes qui flottent sans raison, des freezes complets de l'application, un effet de « fantôme » en déplaçant la fenêtre, et pire encore, le launcher ne demande plus où installer un jeu, choisissant un emplacement de manière totalement aléatoire.

Cracking job lads off to a great start loving the ai work https://t.co/RtJDEQu3o3 — gold (@golden_aion) October 14, 2026

Au milieu de ce chaos, Tim Sweeney a choisi ce moment pour annoncer que Fortnite était désormais compatible avec Linux, grâce, encore une fois, au vibe coding, une pratique qui consiste à coder via l'IA. Étant donné que confier la programmation à une IA a rendu une plateforme déjà connue pour ses bugs et son manque de fonctionnalités encore pire, il y a de quoi être sceptique sur la qualité de ce portage.

Le risque d'un code généré par IA

Le terme vibe coding désigne une approche où le développement repose fortement sur des outils d'IA générative, souvent au détriment de la rigueur et de la lisibilité du code. Sous une apparence parfois fonctionnelle se cache souvent un « code spaghetti » qui aggrave les problèmes de performance et les bugs.

C'est un cauchemar à débeguer, surtout quand les développeurs eux-mêmes ne maîtrisent pas entièrement le code généré par l'IA, puisqu'ils n'en sont pas à l'origine.

Un danger pour la sécurité des joueurs ?

Avec le déploiement de cette version expérimentale, la colère des fans ne se limite plus aux bugs ou à l'attitude de Tim Sweeney. Une inquiétude bien plus sérieuse a émergé : la sécurité. Un code généré par IA peut introduire des vulnérabilités difficiles à détecter. Si des fonctions aussi basiques que les boutons sont cassées, qu'est-ce qui a pu être manqué sur le plan de la sécurité ?

D'ailleurs Weston Mitchell, artiste technique senior chez Obsidian Entertainment, a tiré la sonnette d'alarme. « Je conseillerais vivement de supprimer toutes les méthodes de paiement liées à votre compte EGS si vous en utilisez un », a-t-il posté. « Le fait qu'ils annoncent publiquement que la nouvelle mise à jour a été vibe coded ne me donne aucune confiance pour y laisser ma carte bancaire ».

I would strongly advise removing all payment methods linked to your EGS account if you use one. Them publicly announcing the new update was Vibe coded does not give me confidence to keep my card linked with it. — Pandan | GearGrit on Steam (@Weston_Mitchell) October 14, 2026

Pour l'heure, rien ne prouve que l'Epic Games Store soit activement dangereux, mais la prudence est de mise. L'initiative d'Epic ressemble à une mauvaise blague, et il est difficile de blâmer les utilisateurs qui, excédés, choisissent simplement de désinstaller le launcher. Mais l'image d'Epic Games pourrait en souffrir.