Noël 2024 : Dates des concours Asus ROG

Comme à l'accoutumée, décembre est une période propice aux concours, idéale pour vous offrir des cadeaux et préparer Noël. Pour ne rien manquer des concours organisés par ASUS ROG, tout en découvrant à l'avance les produits en jeu, voici un listing exhaustif.
Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons que vous pouvez retrouver des informations détaillées sur les produits ASUS ROG
dans nos articles de tests
. Et pour Noël, ne manquez pas notre « sélection de Noël »
dédiée, selon nous, aux meilleures idées cadeaux.
Pour cette fin d'année, en partenariat avec ASUS ROG, nous vous dévoilons les périphériques à gagner lors de nos concours
, accompagnés de leurs dates de lancement.
TUF Gaming Capture Box CU4K30
Une solution incontournable pour les streamers et créateurs de contenu. Cette carte de capture permet d'enregistrer ou de diffuser en 4K à 30 FPS
ou en Full HD à 120 FPS, avec une fluidité notable et une latence réduite au minimum, voire imperceptible.
ROG Cetra True Wireless SpeedNova
Conçus pour les gamers nomades, ces écouteurs sans fil offrent une connexion rapide et une faible latence
grâce à la technologie SpeedNova. Une qualité audio immersive et un confort notable complètent l'expérience. Notez que les écouteurs disposent de plusieurs embouts d'oreillettes afin de s'adapter aux morphologies de chacun
.
ROG STRIX SCOPE II 96 Wireless
Ce clavier compact sans fil allie design et performance. Avec son format 96 %
, il offre une expérience utilisateur optimale, puisque disposant de l'ensemble des touches d'un format « full » tout en économisant de l'espace. Idéal pour les gamers comme pour les professionnels à la recherche de polyvalence.
ROG Keris II ACE
Cette souris légère et ergonomique est conçue pour les compétiteurs, tout en se prêtant parfaitement à une utilisation plus « occasionnelle ». Dotée d'un capteur précis et de matériaux haut de gamme
, elle répondra à vos attentes, que ce soit pour des sessions de jeu intensives ou pour des moments plus détendus.
ROG Pelta
Le casque ROG Pelta offre une connectivité tri-mode (Bluetooth, 2.4 GHz ROG SpeedNova et USB-C) pour une compatibilité étendue avec PC, consoles et appareils mobiles
. Son design ergonomique et ses coussinets en maille respirante garantissent confort et performance sonore, même pour les longues sessions de jeu.
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