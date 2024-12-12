Noël 2024 : Dates des concours Asus ROG

Comme à l'accoutumée, décembre est une période propice aux concours, idéale pour vous offrir des cadeaux et préparer Noël. Pour ne rien manquer des concours organisés par ASUS ROG, tout en découvrant à l'avance les produits en jeu, voici un listing exhaustif.

TUF Gaming Capture Box CU4K30







Début du concours le 13 / 12 / 2024

ROG Cetra True Wireless SpeedNova





Début du concours le 15 / 12 / 2024

ROG STRIX SCOPE II 96 Wireless







Début du concours le 18 / 12 / 2024

ROG Keris II ACE





Début du concours le 20 / 12 / 2024

ROG Pelta





Début du concours le 23 / 12 / 2024

Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons que vous pouvez retrouver des informations détaillées sur les produitsdans. Et pour Noël, ne manquez pas notredédiée, selon nous, aux meilleures idées cadeaux.Pour cette fin d'année, en partenariat avec ASUS ROG, nous vous dévoilons, accompagnés de leurs dates de lancement.Une solution incontournable pour les streamers et créateurs de contenu. Cette carte de capture permet d'ou en Full HD à 120 FPS, avec une fluidité notable et une latence réduite au minimum, voire imperceptible.Conçus pour les gamers nomades, ces écouteurs sans fil offrent unegrâce à la technologie SpeedNova. Une qualité audio immersive et un confort notable complètent l'expérience. Notez que les écouteurs disposent de plusieurs embouts d'oreillettes afin deCe clavier compact sans fil allie design et performance. Avec son, il offre une expérience utilisateur optimale, puisque disposant de l'ensemble des touches d'un format « full » tout en économisant de l'espace. Idéal pour les gamers comme pour les professionnels à la recherche de polyvalence.Cette souris légère et ergonomique est conçue pour les compétiteurs, tout en se prêtant parfaitement à une utilisation plus « occasionnelle ». Dotée d'un, elle répondra à vos attentes, que ce soit pour des sessions de jeu intensives ou pour des moments plus détendus.Le casque ROG Pelta offre une connectivité tri-mode (Bluetooth, 2.4 GHz ROG SpeedNova et USB-C) pour une. Son design ergonomique et ses coussinets en maille respirante garantissent confort et performance sonore, même pour les longues sessions de jeu.