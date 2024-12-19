Nintendo Switch : Votre rétrospective de l'année 2024 disponible dès maintenant



le 19 décembre 2024 à 15h22 Publié par Justine Manchuelle le 19 décembre 2024 à 15h22

Revenez sur les moments les plus marquants de votre année 2024 sur la console de Nintendo avec une rétrospective personnalisée accessible à tous les utilisateurs Switch.