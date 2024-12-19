Nintendo Switch : Votre rétrospective de l'année 2024 disponible dès maintenant

Revenez sur les moments les plus marquants de votre année 2024 sur la console de Nintendo avec une rétrospective personnalisée accessible à tous les utilisateurs Switch.
Chaque année, la tradition du bilan
annuel s'invite dans le quotidien des joueurs. Cette rétrospective amusante permet de découvrir ou redécouvrir les titres auxquels ils ont joué, ceux sur lesquels ils ont passé le plus de temps ou le tout premier jeu lancé. Début décembre, Xbox a ouvert le bal
avec son bilan personnalisé, rapidement suivi par PlayStation le 12 décembre dernier
.
Il ne manquait plus que Nintendo pour compléter le trio. Depuis le 18 décembre 2024, les joueurs possédant une Nintendo Switch peuvent eux aussi avoir droit à leur rétrospective
de l'année 2024. Celle-ci peut être générée en moins de 5 minutes et elle est accessible gratuitement, y compris aux joueurs n'ayant pas souscrit d'abonnement au Nintendo Switch Online.
Découvrez les jeux auxquels vous avez le plus joué sur Nintendo Switch en 2024
Pour accéder à la rétrospective, rendez-vous simplement sur le site officiel de Year in review
. Renseignez les identifiants de votre compte Nintendo et laissez l'outil vous révéler votre bilan personnalisé de l'année écoulée.
Si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité amusante en 2023, la version 2024 de cette rétrospective est très similaire. Le bilan débute en vous présentant le premier jeu auquel vous avez joué en 2024. Ensuite, d'autres informations liées à votre profil défilent comme le nombre de jeux auxquels vous avez joué, le nombre d'heures passées sur chacun d'eux ou encore le nombre total d'heures de jeu accumulées sur la console
. L'évaluation indique également vos genres préférés et le temps de jeu total pour chaque mois de l'année.
En complément, la rétrospective vous invite à participer à un petit questionnaire
. L'outil va analyser votre bibliothèque de jeux de l'année 2024 et vous demander de choisir votre titre préféré. Si ce détail est amusant, il est impossible de savoir si la firme nippone partagera les réponses des joueurs et les jeux les plus appréciés dans un futur billet informatif. Enfin, comme une dernière récompense de la fidélité des joueurs, un calendrier de l'année 2025 est remis gratuitement et peut être imprimé
après le visionnage de la rétrospective.
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