PlayStation Wrap-Up : Découvrez votre récapitulatif 2024 dès maintenant

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 décembre 2024 à 09h52
Il est désormais possible de réaliser son bilan personnel 2024 sur PS4 et PS5 grâce au PlayStation Wrap-Up de cette année, qui offre, d'ailleurs, un cadeau.
PlayStation Wrap-Up : Découvrez votre récapitulatif 2024 dès maintenant
En cette fin d'année 2024, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS4 ou bien PS5 peuvent découvrir leur récapitulatif annuel grâce au PlayStation Wrap-Up, qui est accessible jusqu'au 10 janvier 2025.

Réalisez votre récapitulatif 2024 avec le PlayStation Wrap-Up

En effet, comme annoncé via une publication sur le compte Twitter/X PlayStation et un article sur le site PlayStation Blog, la communauté peut, dès à présent, découvrir son récapitulatif 2024 via le PlayStation Wrap-Up. C'est, ainsi, l'occasion parfaite de faire un point sur son activité vidéoludique de cette année. PlayStation a ajouté quelques nouveautés, à savoir : « [...] les statistiques historiques personnalisées, comme le nombre total de jeux auxquels un joueur a joué depuis la création de son compte pour le PlayStation Network, une rétrospective de vos trophées et des recommandations personnalisées pour des jeux disponibles dans le Catalogue des jeux PlayStation Plus [...] ».

Notons, également, qu'en terminant leur PlayStation Wrap-Up 2024, les joueurs et les joueuses obtiendront des récompenses, c'est-à-dire un avatar unique sur le thème du 30e anniversaire et un article de collection numérique PlayStation Stars. Pour être plus précis, ces éléments pourront être récupérés via un code, affiché à la fin du récapitulatif. Comme toujours, ces derniers pourront partager leur carte de résumé du PlayStation Wrap-Up via les réseaux sociaux.
Si vous souhaitez réaliser votre PlayStation Wrap-Up 2024, il vous suffit de vous rendre à cette adresse. Vous devrez, alors, vous connecter à votre compte PSN. PlayStation précise, d'ailleurs, ceci : « Les utilisateurs qui ont refusé de transmettre leurs "données complètes" via les paramètres système de leur PlayStation 5 en 2024 ne pourront pas participer à la campagne Wrap-Up ». Il convient également d'avoir un compte PlayStation Network, être âgés d'au moins 18 ans et d' « avoir joué sur une console PS4 et PS5 au moins 10 heures entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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