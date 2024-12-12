PlayStation Wrap-Up : Découvrez votre récapitulatif 2024 dès maintenant



le 12 décembre 2024 à 09h52 Publié par Clémence Usseglio le 12 décembre 2024 à 09h52

Il est désormais possible de réaliser son bilan personnel 2024 sur PS4 et PS5 grâce au PlayStation Wrap-Up de cette année, qui offre, d'ailleurs, un cadeau.