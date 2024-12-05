Xbox vous propose un bilan personnalisé de votre année 2024

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 décembre 2024 à 14h19
La période des fêtes est l'occasion de faire le bilan de vos différentes activités. Joueurs Xbox, découvrez sans plus attendre votre récapitulatif de l'année en un clic.
Xbox vous propose un bilan personnalisé de votre année 2024
Qu'il s'agisse de League of Legends ou de Spotify, vos services préférés et les titres auxquels vous jouez proposent de plus en plus de récapitulatifs en fin d'année. En se basant sur plusieurs statistiques, ils vous permettent de découvrir le champion que vous avez le plus joué, vos 5 artistes les plus écoutés et bien plus encore.

Les constructeurs n'échappent généralement pas à la règle. Mais en 2024, Xbox est le premier à rejoindre le bal en proposant à ses utilisateurs un bilan personnalisé. Vous souhaitez découvrir le vôtre, mais ne savez pas comment profiter de ce petit bonus gratuit ? Soyez rassuré : tout est réalisable en ligne et ne demande que quelques minutes. 

Toute votre année Xbox et vos exploits mis en lumière gratuitement

Pour profiter de votre bilan annuel Xbox, il vous suffit de vous rendre à cette adresse pour accéder à l'onglet « Bilan de l'année 2024 ». En bas de page, il vous sera demandé de vous connecter en renseignant vos identifiants. Une fois connecté à votre compte, votre activité de l'année va être analysée en détail et restituée sous forme de statistiques


Celles-ci vous donnent des informations variées comme le nombre de titres auxquels vous avez joué cette année, y compris des statistiques uniquement dédiées au catalogue Xbox Game Pass. Mais le bilan partage également des détails plus atypiques comme le nombre d'heures passées sur vos différents appareils connectés au service (PC, console, appareil mobile et même Cloud), le nombre de succès débloqués ou encore le mois où vous avez été le plus actif

Divertissant, ce petit bilan peut ensuite être partagé sur les réseaux sociaux ou comparé avec celui de vos proches. Il vous permet également de préparer l'année 2025 en tentant d'améliorer certaines statistiques ou en découvrant des titres que vous n'auriez jamais testés auparavant. N'attendez plus pour profiter de cette fonctionnalité gratuite, qui sera certainement disponible jusqu'à la fin du mois de décembre.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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