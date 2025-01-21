Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux choisir pour les fans de rétro ou de classiques ?

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 21 janvier 2025 à 09h00
Avec la nouvelle Nintendo Switch sur toutes les lèvres, même si elle divise, peut-être réfléchissez-vous à rejoindre l'univers Nintendo. Que ce soit pour adopter cette dernière évolution ou explorer le monde de la Switch pour la première fois, nos conseils sont là pour vous éclairer.
Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux choisir pour les fans de rétro ou de classiques ?
Rétro Nintendo  Abonnement mensuel/annuel
Metroid Prime Remastered  50 €
Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp  50 €

Abonnement Nintendo Switch

Les abonnements Nintendo Switch Online permettent de redécouvrir des classiques intemporels grâce à des collections rétro variées. Avec l'offre standard, vous accédez à des jeux emblématiques des consoles NES, Super NES et Game Boy, parfaits pour un voyage nostalgique.

Pour une expérience encore plus complète, l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel inclut également des titres incontournables de la Nintendo 64, du Game Boy Advance et de la SEGA Genesis. C'est une véritable bibliothèque rétro qui s'ouvre aux joueurs, offrant des heures de fun et une immersion dans l'histoire du jeu vidéo.Rétro Nintendo : Jeux inclus avec l'abonnement Nintendo Switch Online (NES/SNES).

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Metroid Prime Remastered

Un classique revisité, Metroid Prime Remastered offre une seconde jeunesse au chef-d'œuvre original sorti sur GameCube. Ce jeu d'action-aventure vous plonge dans la peau de Samus Aran, explorant la mystérieuse planète Tallon IV dans une expérience immersive mêlant exploration, puzzles et combats.

La version remasterisée améliore considérablement les graphismes, tout en conservant l'atmosphère oppressante et captivante de l'original. De nouveaux contrôles modernisés rendent le gameplay encore plus fluide pour les joueurs actuels.

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Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Le grand retour d'un classique du jeu de stratégie au tour par tour, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp réunit deux titres cultes de la Game Boy Advance dans une version entièrement remastérisée. Avec des graphismes modernisés et une bande-son rafraîchie, ce jeu ravira à la fois les passionnés de stratégie et les novices du genre. Nostalgique d'un titre qui a marqué bien plus que notre enfance, nous ne pouvons qu'apprécier cette revisite. Certes, le contraste entre le gameplay d'antan et les standards des jeux récents est notable, mais Advance Wars conserve tout son charme et reste une référence incontournable.

Dans cette collection, vous prendrez le commandement de troupes terrestres, aériennes et maritimes, en planifiant chaque mouvement pour dominer vos adversaires. Les campagnes proposent des tutoriels pour accompagner les débutants et un mode multijoueur, en local ou en ligne, pour des affrontements stratégiques avec vos amis.

Si vous aimez les défis tactiques et les histoires de guerre légères mais engageantes, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est un excellent choix. Découvrez tous les détails dans notre article complet : Test d'Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

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Pour en savoir plus sur les meilleurs jeux à choisir pour bien débuter sur la Nintendo Switch, qu'il s'agisse d'un achat récent, d'une simple curiosité ou de la préparation à l'arrivée de la nouvelle génération, nous vous invitons à consulter notre article : Nintendo Switch : Quels sont les meilleurs jeux pour débuter en 2025 ?
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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