Nintendo Switch 2 Welcome Tour est le titre le plus difficile à terminer à 100 % à cause de ce détail



le 06 juin 2025 à 16h03 Publié par Justine Manchuelle le 06 juin 2025 à 16h03

Si vous pensiez que terminer Mario Kart World à 100 % était un défi, sachez que pour l'heure, ce titre revient à Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Mais la raison de cette difficulté ne va pas plaire à tout le monde.