Nintendo Switch 2 Welcome Tour est le titre le plus difficile à terminer à 100 % à cause de ce détail

Si vous pensiez que terminer Mario Kart World à 100 % était un défi, sachez que pour l'heure, ce titre revient à Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Mais la raison de cette difficulté ne va pas plaire à tout le monde.
S'il n'existe pas vraiment de système de succès, de nombreux jeux sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 proposent des objectifs secrets. Mais alors qu'elle n'est disponible que depuis quelques heures, la dernière-née de Nintendo possède déjà dans son catalogue un jeu presque impossible à terminer à 100 % pour une partie de ses joueurs.
Le jeu en question est Nintendo Switch 2 Welcome Tour,
un titre présentant aux utilisateurs toutes les caractéristiques de la console grâce à des mini-jeux.
Pourquoi Nintendo Switch 2 Welcome Tour est-il considéré comme le jeu le plus dur à terminer de la console ?
Au total, Nintendo Switch 2 Welcome Tour propose 34 mini-jeux différents
. Mais si certains sont accessibles à tous en utilisant les Joy-Con en mode souris
par exemple, d'autres sont impossibles à réaliser sans du matériel adapté. En effet, pour pouvoir être testés et validés, certains mini-jeux nécessitent d'utiliser des accessoires vendus séparément.
Par exemple, l'un d'eux impose aux joueurs de posséder la caméra USB (indispensable à la fonction GameChat
) pour pouvoir être lancé.
Cependant, les conditions exigées peuvent aller encore plus loin. L'une des démos techniques proposées par le jeu ne peut fonctionner de manière optimale que sur les téléviseurs 4K
. Afin de terminer Nintendo Switch 2 Welcome Tour, il faut acheter plusieurs éléments supplémentaires. Mais l'addition peut rapidement grimper s'il faut ajouter à cela l'achat d'un téléviseur 4K.
Quelle somme faut-il dépenser en accessoires supplémentaires pour terminer le jeu à 100 % ?
Plusieurs utilisateurs ont noté qu'une caméra USB, une manette Switch 2 Pro et le support de recharge des Joy-Con 2 étaient imposés pour valider tous les objectifs et les mini-jeux du titre. En utilisant comme prix de référence les tarifs proposés sur My Nintendo Store pour ces accessoires, un joueur doit dépenser 185 euros en accessoires (en plus du prix de la console et des 10 euros du jeu de base) pour finir le jeu.
Cependant, la somme exigée peut frôler les 500 euros s'il faut ajouter à cela un téléviseur 4K. Sachant que les prix des modèles d'entrée de gamme avoisinent les 300 euros, Nintendo Switch 2 Welcome Tour risque de décourager celles et ceux qui aiment terminer les jeux à 100 %. Cependant, ces conditions ne sont pas obligatoires pour profiter de cette expérience, qui reste une introduction aux principales fonctionnalités de la console.
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