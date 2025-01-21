Nintendo Switch 2 : La date de sortie dévoilée par un fabriquant d'accessoires ?

Alors que les spéculations concernant la date de lancement de la Nintendo Switch 2 se multiplient, le fabriquant Nacon a partagé une information précieuse sur le sujet.
Toutes les informations officielles concernant la Nintendo Switch 2
seront communiquées le 2 avril prochain lors d'un Nintendo Direct dédié. Cependant, les multiples fuites précédant la présentation de la console ont piqué la curiosité de la communauté. Au-delà de la révélation des accessoires, du catalogue de lancement
ou des spécificités techniques, le détail qui fait le plus parler est la date de sortie de la Switch 2.
Pour l'heure, Nintendo n'a donné aucune information à ce sujet. De plus, les dates de lancement de jeux à venir comme Légendes Pokémon Z-A
peuvent induire en erreur, car un titre peut sortir sur les deux consoles en même temps ou à des dates différentes. Mais un communiqué de presse partagé par la marque Nacon pourrait donner une indication sur cette information majeure.
Le lancement de la Nintendo Switch 2 prévu pour le premier semestre de l'année fiscale
Dans le monde du jeu vidéo, le calendrier utilisé n'est pas le même que celui d'une année civile. L'année fiscale débute chaque année au 1er
avril et prend fin au 31 mars de l'année suivante. Cela permet notamment aux éditeurs comme aux développeurs de prendre en compte les ventes de fin d'année dans le calcul des revenus générés.
Or, le communiqué partagé par Nacon indique que la Nintendo Switch 2 (et les accessoires qui l'accompagneront) seront disponibles à la vente lors du premier semestre de l'année fiscale 2025-26. Même si aucune date précise n'est évoquée, ce détail laisse supposer un lancement entre les mois d'avril et septembre 2025
. De fait, nous pourrions découvrir la console dans 3 mois au plus tôt ou dans 8 mois au plus tard.Pour voir si ces informations sont vraies, il faudra attendre la fin de la diffusion du Nintendo Direct
du 2 avril et l'ouverture des précommandes.
commentaire (0)