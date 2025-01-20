Nintendo Switch 2 : 8 jeux déjà confirmés pour la console de Nintendo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 janvier 2025 à 17h49
La sortie de la Nintendo Switch 2 sera marquée par les titres qui constitueront son catalogue de lancement. Découvrez tous les jeux annoncés à ce jour.
Nintendo Switch 2 : 8 jeux déjà confirmés pour la console de Nintendo
N'ayant pas de date de sortie à l'heure où ces lignes sont écrites, la Nintendo Switch 2 est la sortie console de cette année 2025. Tout lancement de ce type s'accompagne d'un catalogue de titres permettant de profiter de l'appareil dès sa mise sur le marché. Dans ce cas de figure, Nintendo a habitué les joueurs à l'arrivée d'au moins un nouveau jeu tiré de leurs licences exclusives. Mais la petite sœur de la Switch ne sera pas seule à arriver dans les rayons car au moins 8 titres différents feront leurs débuts à ses côtés.

Un nouveau Mario Kart et plusieurs titres indépendants disponibles au lancement de la Nintendo Switch 2

Lors de la vidéo de présentation de la console, des images d'un tout nouvel opus de Mario Kart ont été révélées. Il est donc certain que les courses les plus endiablées du jeu vidéo seront de retour à l'arrivée de la Nintendo Switch 2. Cependant, ce pourrait être la seule licence exclusive à accompagner ce lancement. Cependant, il faut attendre un prochain Nintendo Direct pour savoir si d'autres jeux attendus comme Metroid Prime 4 ou Légendes Pokémon Z-A seront de la partie.

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Malgré l'absence de licences comme The Legend of Zelda, les développeurs seront nombreux à proposer de petits jeux indépendants pour la Nintendo Switch 2. Parmi les jeux qui arriveront sur la console figurent des titres comme Bestiario (un RPG qui a vu le jour grâce à une campagne Kickstarter), Synth Beats ou encore Littlelands. Cependant, ces informations sont à utiliser avec précaution car il n'est pas encore confirmé qu'ils seront disponibles au lancement de la console. 

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Néanmoins, tous ont indiqué qu'ils arriveraient bien sur la petite sœur de la Switch, que ce soit à ses débuts ou quelques mois plus tard. Voici la liste complète des titres concernés : 
  • Mario Kart
  • Yooka-Re-Playlee
  • Littlelands
  • Bestiario
  • Synth Beats
  • Aurascope
  • My Time at Evershine
  • Secret Forest
D'autres rumeurs laissent supposer que des rééditions de titres déjà sortis intégreraient le catalogue de lancement de la console. Les noms évoqués incluent Red Dead Redemption 2, Halo: The Master Chief Collection, Final Fantasy VII Remake ou encore Assassin's Creed Mirage. Toutefois, il faut attendre une confirmation officielle de la part des éditeurs ou de Nintendo. D'ici là, ces noms restent encore au stade de rumeur.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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