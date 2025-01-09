Légendes Pokémon: Z-A : Sa date de sortie divulguée par erreur

En consultant la fiche produit du jeu Légendes Pokémon: Z-A sur Amazon, des utilisateurs ont découvert sa date de sortie avant son annonce officielle.
Annoncé pour 2025, Légendes Pokémon: Z-A
est à l'heure actuelle le titre le plus attendu par la communauté Pokémon
. Similaire dans son approche à l'opus Légendes Pokémon: Arceus, cette nouvelle aventure devrait emmener les dresseurs dans une version réimaginée d'Illumis, la capitale de la région de Kalos.
Si les détails concernant cette nouvelle épopée n'ont pas encore été révélés, notamment les starters disponibles au début du jeu, ceux-ci devraient être présentés plus en détail lors du Pokémon Presents. Mais une information capitale qui allait certainement être dévoilée lors de cet événement a fuité. Or, le responsable de ce leak est Amazon
, et plus précisément la fiche dédiée au jeu.
La sortie de Légendes Pokémon: Z-A prévue pour cet été ?
Sur la page française du géant du e-commerce, Légendes Pokémon: Z-A ne possède pas encore de page dédiée. Cependant, il est déjà possible de le trouver sur la version britannique. Le jeu y est d'ailleurs déjà proposé en précommande
, même si sa date de sortie officielle n'est pas encore connue. Dans ce cas de figure, Amazon indique généralement que le jeu sélectionné sera disponible d'ici le 31 décembre. Or, Légendes Pokémon: Z-A a une date différente. La page en question a été corrigée
depuis cette découverte. Mais un utilisateur a eu le temps de faire une capture d'écran, qu'il a ensuite partagée sur X/Twitter. Nous pouvons y voir que le nouveau spin-off de Pokémon serait prévu pour le 15 août 2025.
Cependant, il peut s'agir d'une erreur. Tant que The Pokémon Company n'a pas confirmé cette date, cette information est à considérer comme une simple rumeur.
Toutefois, les dresseurs les plus impatients auront la réponse à cette énigme dans quelques semaines. En effet, le Pokémon Presents devrait être diffusé avant la fin du mois de février
et Légendes Pokémon: Z-A sera certainement mis à l'honneur. Il ne reste donc plus qu'à attendre sagement la diffusion de cette présentation et l'ouverture des précommandes.
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