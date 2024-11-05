Switch 2 : Quand la console de Nintendo sera-t-elle présentée ?

Alors que l'année 2025 se rapproche à grands pas, Nintendo se veut rassurant et assure que la présentation de la Switch 2 aura lieu avant le mois d'avril.
Confirmée pour la première fois en mai 2024 via une publication X/Twitter, la Switch 2 reste très discrète malgré l'attente de la communauté. À plusieurs reprises, sa présentation officielle a été annoncée, puis décalée
. Plusieurs sources avaient ainsi suggéré que l'événement surviendrait en septembre ou en novembre 2024. Si aucune de ces dates ne semble associée à la présentation officielle de la dernière née de Nintendo, l'éditeur a voulu éclaircir la situation.
La présentation de la Nintendo Switch 2 repoussée au premier trimestre 2025
Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a pris la parole et a évoqué quelques détails liés à cet événement. D'après les informations communiquées lors d'un rapport sur l'année fiscale
, une présentation avant le 31 décembre 2024 serait de plus en plus difficile à mettre en place
à cause des fêtes de fin d'année. Dans de nombreuses régions du monde, cette période est déterminante pour les ventes et l'annonce pourrait détourner l'attention des consommateurs. Néanmoins, il a déclaré que la Nintendo Switch 2 serait belle et bien présentée avant la fin de l'année fiscale, soit avant le 31 mars 2025.
Malgré une date repoussée, le premier trimestre est la meilleure fenêtre d'annonce pour Nintendo, notamment en remontant l'histoire de la Switch première du nom. En effet, la console avait été dévoilée au public le 13 janvier 2017
. Deux mois plus tard, le 3 mars 2017, elle bénéficiait d'un lancement mondial. Le schéma pourrait donc se reproduire pour ce qui est de la présentation, mais pas nécessairement pour sa commercialisation. Il faudra donc patienter jusqu'en début d'année prochaine pour en apprendre plus sur la successeuse de la Nintendo Switch.
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