Switch 2 : Quand la console de Nintendo sera-t-elle présentée ?



le 05 novembre 2024 à 17h49 Publié par Justine Manchuelle le 05 novembre 2024 à 17h49

Alors que l'année 2025 se rapproche à grands pas, Nintendo se veut rassurant et assure que la présentation de la Switch 2 aura lieu avant le mois d'avril.