Nintendo : Obtenir des points or, ce ne sera bientôt plus possible

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits.Ainsi, comme vous l'aurez compris, si vous disposez encore de points or, vous pourrez les utiliser, et ce, après le 25 mars 2025. Nintendo précise à ce sujet : « Les points or sont valables 12 mois à compter du jour de leur obtention et expirent toujours à la fin du dernier mois. Les points or obtenus jusqu'au 24 mars inclus peuvent être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions jusqu'à leur expiration, et ce même après la fin de la distribution des points or ».
À compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d'obtenir des points or. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions même après cette date.
Nous vous remercions sincèrement d'utiliser le programme de récompenses My Nintendo et vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.
La fin de cette fonctionnalité Nintendo pourrait décevoir de nombreuses personnes, qui utilisaient ce programme pour payer leurs jeux à moindre coût. Beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent, de ce fait, que Nintendo proposera un programme similaire, ou amélioré, avec l'arrivée de sa prochaine console, soit la Nintendo Switch 2. Seul l'avenir nous le dira.
À compter du 25 mars, il ne sera plus possible d'obtenir des points or My Nintendo. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés après cette date sur le Nintendo eShop dans les 12 mois suivant leur obtention.— Nintendo France (@NintendoFrance) February 18, 2025
Plus d'informations : https://t.co/lxGWLAlPtc
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