Nintendo : Obtenir des points or, ce ne sera bientôt plus possible

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 février 2025 à 12h05
Nintendo a, récemment, annoncé que le programme de points or My Nintendo va bientôt prendre fin.
Nintendo : Obtenir des points or, ce ne sera bientôt plus possible
Les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch connaissent, pour la plupart, les points or. Il s'agit, pour rappel, d'une monnaie virtuelle obtenue suite à l'achat d'un jeu sur le Nintendo eShop, qui peut être utilisée pour obtenir une réduction sur une prochaine acquisition. Malheureusement, Nintendo a indiqué qu'il ne sera bientôt plus possible d'obtenir des points or.

La fin des points or de Nintendo annoncée

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X Nintendo France, nous apprenons que le programme points or My Nintendo ne sera plus disponible à compter du 25 mars 2025. La firme, qui ne donne pas véritablement d'explications quant à la fin de ce service, écrit dans un article sur le site officiel :
Merci pour le soutien continu que vous accordez à nos produits. 

À compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d'obtenir des points or. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions même après cette date.

Nous vous remercions sincèrement d'utiliser le programme de récompenses My Nintendo et vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, si vous disposez encore de points or, vous pourrez les utiliser, et ce, après le 25 mars 2025. Nintendo précise à ce sujet : « Les points or sont valables 12 mois à compter du jour de leur obtention et expirent toujours à la fin du dernier mois. Les points or obtenus jusqu'au 24 mars inclus peuvent être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions jusqu'à leur expiration, et ce même après la fin de la distribution des points or ».
La fin de cette fonctionnalité Nintendo pourrait décevoir de nombreuses personnes, qui utilisaient ce programme pour payer leurs jeux à moindre coût. Beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent, de ce fait, que Nintendo proposera un programme similaire, ou amélioré, avec l'arrivée de sa prochaine console, soit la Nintendo Switch 2. Seul l'avenir nous le dira.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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