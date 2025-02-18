Nintendo : Obtenir des points or, ce ne sera bientôt plus possible

Nintendo a, récemment, annoncé que le programme de points or My Nintendo va bientôt prendre fin.

La fin des points or de Nintendo annoncée

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À compter du 25 mars 2025, il ne sera plus possible d'obtenir des points or. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions même après cette date.



Nous vous remercions sincèrement d'utiliser le programme de récompenses My Nintendo et vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.

À compter du 25 mars, il ne sera plus possible d'obtenir des points or My Nintendo. Les points or déjà obtenus pourront cependant être utilisés après cette date sur le Nintendo eShop dans les 12 mois suivant leur obtention.



Plus d'informations : https://t.co/lxGWLAlPtc — Nintendo France (@NintendoFrance) February 18, 2025

Les joueurs et les joueuses évoluant sur Nintendo Switch connaissent, pour la plupart, les points or. Il s'agit, pour rappel, d'une monnaie virtuelle obtenue suite à l'achat d'un jeu sur le Nintendo eShop, qui peut être utilisée pour obtenir une réduction sur une prochaine acquisition. Malheureusement,En effet, via une publication sur le compte Twitter/X Nintendo France, nous apprenons que. La firme, qui ne donne pas véritablement d'explications quant à la fin de ce service, écrit dans un article sur le site officiel :Ainsi, comme vous l'aurez compris,. Nintendo précise à ce sujet : « Les points or sont valables 12 mois à compter du jour de leur obtention et expirent toujours à la fin du dernier mois. Les points or obtenus jusqu'au 24 mars inclus peuvent être utilisés sur le Nintendo eShop pour obtenir des réductions jusqu'à leur expiration, et ce même après la fin de la distribution des points or ».La fin de cette fonctionnalité Nintendo pourrait décevoir de nombreuses personnes, qui utilisaient ce programme pour payer leurs jeux à moindre coût. Beaucoup de joueurs et de joueuses espèrent, de ce fait, que Nintendo proposera un programme similaire, ou amélioré, avec l'arrivée de sa prochaine console, soit la Nintendo Switch 2. Seul l'avenir nous le dira.