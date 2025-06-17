Nexus Mods : Son créateur a pris une décision déchirante, mais nécessaire

Si vous jouez sur PC et que vous êtes amateur de modding, vous avez forcément entendu parler ou visité au moins une fois Nexus Mods. Mais aujourd'hui, une page se tourne pour celui que son créateur a affectueusement surnommé « Le mastodonte ».
Dans la communauté des moddeurs, Nexus Mods est une véritable institution. Créé en 2001 par Robin « Dark0ne » Scott, le site met à disposition une quantité astronomique de mods destinés à près de 3770 jeux disponibles sur PC allant de Cyberpunk 2077
à Stellar Blade en passant par The Elder Scrolls V: Skyrim
, Baldur's Gate 3 ou encore Stardew Valley
. Près de 24 ans plus tard, le site qu'il avait imaginé va pourtant connaître un tournant majeur.
Nexus Mods : d'une simple envie de partager à une quantité de travail devenue trop difficile à gérer
À l'origine, Dark0ne avait créé Nexus Mods car il souhaitait offrir une plateforme pour pouvoir réunir tous les mods imaginés sur The Elder Scrolls III: Morrowind
. Mais rapidement, le site a vu de plus en plus de titres rejoindre son catalogue.
Des créateurs du monde entier ont ainsi eu l'opportunité de proposer leurs créations à un public toujours plus important. Cependant, Dark0ne n'a jamais eu d'intentions commerciales en créant Nexus Mods. Il souhaitait simplement « créer un endroit où les moddeurs pourraient partager leur travail sans craindre qu'il ne disparaisse sur Internet
».
Mais au fil du temps, gérer Nexus Mods est devenu une activité très chronophage pour son créateur. Or, celle-ci se révèle très épuisante pour ce dernier, notamment sur le plan mental. Le stress qui l'affecte a poussé Robin Scott à prendre une décision très difficile : se séparer de Nexus Mods.
Dark0ne toujours présent sur Nexus Mods, même s'il ne possède plus la plateforme
Dans un billet de blog publié sur Nexus Mods le 16 juin 2025
, il a expliqué en détail les raisons de ce choix. IL explique s'être rendu compte qu'il était en « train de m'épuiser et cela a commencé à avoir un impact sur mon équipe et sur Nexus Mods dans son ensemble. C'est pourquoi je crois fermement que la meilleure chose à faire pour l'avenir de Nexus Mods est de me retirer et de mettre en place un nouveau leadership
».
Je veux être clair, il ne s'agit pas d'une « sortie » d'entreprise ou d'un accord en coulisse. C'est moi qui fais quelque chose que j'aurais probablement dû faire il y a des années : prendre soin de moi. Retrouver un peu d'espace dans ma tête. Et je me débarrasse enfin de l'idée que je dois tout faire et être responsable de tout moi-même.
S'il ne sera plus à la tête de Nexus Mods, Dark0ne a déclaré qu'il sera toujours présent sur les forums et qu'il travaillera avec l'équipe pour aider à la direction générale du site
. Cependant, il n'a pas dévoilé le nom du ou des nouveaux propriétaires de la plus grande bibliothèque de mods du Web.
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