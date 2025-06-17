Nexus Mods : Son créateur a pris une décision déchirante, mais nécessaire



le 17 juin 2025 à 18h10 Publié par Justine Manchuelle le 17 juin 2025 à 18h10

Si vous jouez sur PC et que vous êtes amateur de modding, vous avez forcément entendu parler ou visité au moins une fois Nexus Mods. Mais aujourd'hui, une page se tourne pour celui que son créateur a affectueusement surnommé « Le mastodonte ».