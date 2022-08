Microsoft confirme que le prix de la Xbox Series n'augmentera pas

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Hier, soit le jeudi 25 août, les joueurs et les joueuses ont appris la mauvaise nouvelle : en raison de l'inflation actuelle, Sony a pris la décision d' augmenter le prix de vente de la PS5, en Europe et dans d'autres pays (hormis les États-Unis). Ainsi, la dernière console de Sony est désormais vendue à 549,99 € (version avec lecteur) et 449,99 € (version digitale). Depuis, beaucoup se demandent s'il en sera de même pour la Xbox Series.Suite à cette déclaration de Sony, Microsoft a tenu à rassurer les joueurs. La firme ne compte pas augmenter le prix de la Xbox Series X ni de la Xbox Series S. Dans un article sur Windows Central , Microsoft a ainsi affirmé que « notre prix de détail conseillé pour la Xbox Series S reste à 299,99 € et celui de la Xbox Series X à 499,99 € ». De ce fait, les tarifs de la Xbox Series S et de la Xbox Series X ne changent pas. Par ailleurs, rappelons également que Nintendo a, récemment, indiqué que le prix de vente de sa console hybride, la Switch, n'augmentera pas non plus.Si vous désirez en savoir plus quant à la Xbox Series X, sachez que nous avions pu tester la console à sa sortie officielle. Toutes nos impressions sont disponibles dans notre article dédié