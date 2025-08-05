Le Game Pass est-il en train de sauver Xbox du chaos ?



le 05 août 2025 à 18h48 Publié par Justine Manchuelle le 05 août 2025 à 18h48

Alors que Microsoft a fait face à plusieurs scandales au début du mois de juillet, l'avenir de la franchise Xbox semblait compromis. Cependant, le Game Pass pourrait aider la firme à redresseur à la barre grâce à des atouts plébiscités.