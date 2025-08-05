Le Game Pass est-il en train de sauver Xbox du chaos ?

Alors que Microsoft a fait face à plusieurs scandales au début du mois de juillet, l'avenir de la franchise Xbox semblait compromis. Cependant, le Game Pass pourrait aider la firme à redresseur à la barre grâce à des atouts plébiscités.
Opportunité unique de jouer à petits prix pour les uns, énorme risque impliquant un manque de rentabilité pour les autres. Depuis son lancement, le Xbox Game Pass semble nager entre deux eaux. D'ailleurs, sa rentabilité avait été remise en question suite aux événements survenus au début du mois de juillet
. Pourtant, le service d'abonnement donnant accès aux titres les plus récents serait bel et bien rentable. Plus surprenant encore : un rapport indique que cette offre permettrait encore à Xbox d'exister.
Plus de 5 milliards de dollars de recettes générés par le Game Pass
La semaine dernière, un rapport concernant les résultats de l'entreprise
a été rendu public. Or, il est possible de lire dans ses pages que le Game Pass a rapporté plus de 5 milliards de dollars de recettes annuelles en 2024
. C'est la première fois que le service d'abonnement franchit ce cap symbolique.
De plus, sur le premier trimestre de l'année 2025, le service a enregistré une hausse de 10 % de ses revenus
. À contrario, le hardware est en perte de vitesse avec une baisse de 22 % des revenus enregistrés dans cette catégorie.
Un catalogue de jeux en perpétuelle évolution et un tarif accessible au plus grand nombre
Le succès du Xbox Game Pass n'est pas une surprise pour les joueurs. À l'heure où les jeux atteignent un prix de vente qui frôle les 80 euros, jouer pour moins de 20 euros aux jeux les plus récents est une véritable aubaine
. Les joueurs n'ayant pas les moyens peuvent continuer de profiter de leur passion tout en ayant accès aux titres les plus attendus dès leur sortie, comme ce fut le cas d'Indiana Jones et le Cercle ancien
ou de DOOM: The Dark Ages
. L'arrivée de Call of Duty: Black Ops 6 dans le Game Pass l'année dernière a également eu l'effet d'une bombe.
La franchise devenait accessible à un plus large public et beaucoup de joueurs ont profité de cette occasion pour jouer au titre à petit prix. Mais ce lancement a eu un autre effet positif. Les plus curieux ont ainsi profité du vaste catalogue du service et ont découvert des titres devenus difficiles à jouer sans une console rétro ou des jeux qu'ils n'auraient pas lancés en temps normal.
Enfin, le Game Pass propose 3 offres adaptées à tous les budgets et à toutes les configurations, y compris sur la prochaine ROG Xbox Ally
. Les consoles Xbox Series étant parmi les moins chères du marché, acheter l'une d'elles et souscrire un abonnement au Game Pass est une vraie alternative pour jouer à petit prix. Tous ces arguments permettent à Xbox de maintenir le cap, et peut-être même d'offrir un peu de répit à l'entreprise dans ces temps chaotiques.
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