Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2025

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de août 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass
se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en août 2025
. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines
.
Les nouveaux jeux Game Pass pour août 2025
Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass
, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en août 2025
. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir
. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
- Rain World
- Date d'arrivée → 5 août
- Plateformes → Cloud, Console et PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Date d'arrivée → 6 août
- Plateforme → Xbox Series
- Abonnement → Game Pass Standard
- Lonely Mountains: Snow Riders
- Date d'arrivée → 6 août
- Plateforme → Xbox Series
- Abonnement → Game Pass Standard
- MechWarrior 5: Clans
- Date d'arrivée → 6 août
- Plateforme → Xbox Series
- Abonnement → Game Pass Standard
- Orcs Must Die! Deathtrap
- Date d'arrivée → 6 août
- Plateforme → Xbox Series
- Abonnement → Game Pass Standard
- Assassin's Creed Mirage
- Date d'arrivée → 7 août
- Plateformes → Cloud, Console et PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Aliens: Fireteam Elite
- Date d'arrivée → 12 août
- Plateformes → Cloud, Console et PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
- 9 Kings
- Date d'arrivée → 14 août
- Plateforme → PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Blacksmith Master
- Date d'arrivée → 19 août
- Plateforme → PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Void Breaker
- Date d'arrivée → 19 août
- Plateforme → PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Goat Simulator Remastered
- Date d'arrivée → 20 août
- Plateforme → Xbox Series
- Abonnement → Game Pass Standard
- Persona 4 Golden
- Date d'arrivée → 20 août
- Plateformes → Cloud, Console et PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard
- The Rogue Prince of Persia
- Date d'arrivée → 20 août
- Plateformes → Cloud, Xbox Series et PC
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Herdling
- Date d'arrivée → 21 août
- Plateformes → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Gears of War: Reloaded
- Date d'arrivée → 26 août
- Plateformes → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Dragon Age: The Veilguard
- Date d'arrivée → 28 août
- Plateformes → Cloud, PC et Xbox Series
- Abonnements → Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de août 2025
en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
L'abonnement PC Game Pass
, qui comprend notamment EA Play, est à 9,99 € par mois. Celui dit Game Pass Core
, qui est à destination des consoles, propose un catalogue de plus de 25 jeux et est affiché au tarif de 6,99 € par mois. Une version Game Pass Ultimate
, qui donne en plus de cela accès à des offres, réductions et avantages, est disponible pour les deux plateformes et est à 14,99 € par mois.
Pour finir, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose plusieurs abonnements Game Pass
à moindre coût :
- Game Pass PC
- 3 mois → 33,99 € au lieu de 39 €, soit 13 % de réduction.
- Game Pass Core
- 1 mois → 6,99 € au lieu de 9 €, soit 22 % de réduction.
- 3 mois → 15,99 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
- Game Pass Ultimate
- 1 mois → 15,69 € au lieu de 21 €, soit 25 % de réduction.
- 3 mois → 25,49 € au lieu de 45 €, soit 43 % de réduction.
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