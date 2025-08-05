Game Pass : Les jeux qui arrivent en août 2025

Nintendo Switch : Un jeu payé jusqu'à 60 € devient totalement injouable du jour au lendemain

Les joueurs Nintendo Switch ayant acheté Aliens: Fireteam Elite ne peuvent plus y jouer. La version cloud du jeu a été définitivement débranchée, relançant le vaste débat sur la préservation des œuvres vidéoludiques et la propriété réelle des titres achetés en version dématérialisée.