Xbox vous invite à (re)découvrir ses grands classiques sur PC

Un vent de nostalgie et de rétrocompatibilité souffle chez Xbox ! La firme annonce la mise en place d'un nouveau programme pour profiter de ses classiques sur PC et via le jeu nomade.

La rétrocompatibilité est un détail qui fascine autant les joueurs que les développeurs. Par le passé, beaucoup ont promis de créer des consoles rétrocompatibles avec la génération précédente. Mais aujourd'hui, pour jouer à des titres sortis sur la Nintendo 64, la PS2 ou la première Xbox, il n'y a que deux options possibles.

La première consiste à utiliser un émulateur, tandis que la seconde consiste à souscrire à une offre incluant d'anciens jeux comme c'est le cas avec les Nintendo Classics Collections. Xbox a décidé d'adopter cette approche en lançant un tout nouveau programme de rétrocompatibilité. Régulièrement, de nouveaux jeux seront ajoutés et les 4 premiers noms sont déjà connus.

Conker, BLiNX et d'autres héros de la première Xbox débarquent sur PC et consoles portables compatibles

Dans un article datant du 22 juillet 2026, Xbox a officiellement lancé son programme dédié à son catalogue rétro. Ce dernier a pour vocation de « préserver les jeux Xbox du passé et à les porter progressivement sur PC ». Afin d'offrir l'expérience de jeu la plus authentique possible aux joueurs, le gameplay original de chaque titre est conservé mais quelques améliorations graphiques sont apportées.

Ainsi, en jouant à ces titres, vous pourrez profiter de la synchronisation verticale (VSync), de l'anticrénelage amélioré, d'un affichage en plein écran et plus encore. À l'heure où ces lignes sont rédigées, ce catalogue rétro comprend 4 jeux : Conker: Live & Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge, Fuzion Frenzy et BLiNX: The Time Sweeper.

Des titres disponibles à l'achat ou jouables via le Xbox Game Pass

Pour profiter de ces titres sur PC, Xbox a partagé les configurations minimales requises, incluant notamment une Nvidia GTX 950 une AMD Radeon RX 550, un processeur Intel Core i3-10300 ou AMD Ryzen 3 3100, 8 Go de Ram au minimum et Windows 11. Les consoles portables ROG XBOX Ally et XBOX Ally X possèdent déjà le minimum recommandé pour profiter de ces classiques. Mais attention car il faut payer pour rejouer à ces classiques.

L'achat est possible pour les versions PC, mais notez que les jeux sont également intégrés à toutes les versions du Xbox Game Pass. Allez-vous replonger dans ces classiques, attendez-vous un autre titre en particulier ou pensez-vous que ce programme est une mauvaise idée ? Partagez votre avis sur la question dans les commentaires juste en dessous.