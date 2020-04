Le 60 FPS ne serait toujours pas la norme pour la Xbox Series X et la PS5

Si vous pensiez pouvoir jouer en 60 FPS sur les consoles de la prochaine génération de Sony et Microsoft, détrompez-vous, nous en sommes encore malheureusement assez loin.

Personnellement, j'espère que le 60 FPS deviendra la norme, mais l'optimisation n'est pas si simple, notamment pour les plus petits studios.

Nous le savons tous, la conception et fabrication de consoles hautes performances n'est pas une mince affaire, et les développeurs veulent absolument satisfaire leurs joueurs. C'est du moins ce qu'ils essaient, cependant tout n'est pas si simple, et certains pourraient être un peu déçus.Si Sony et Microsoft ont récemment dévoilé respectivement des détails concernant leur manette et leur console, en tant que consommateurs et joueurs nous voulons en savoir toujours plus, et les développeurs ont parfois quelques mauvaises nouvelles. En effet,(studio de développement ukrainien connu pour sa saga sur Sherlock Holmes et également The Sinking City), a récemment déclaré auprès de WCCFTECH qu'aujourd'hui, mais il espère qu'il le devienne pour proposer des expériences de jeu encore plus fluides aux joueurs.Cependant, si c'est encore compliqué pour le moment d'offrir des jeux entièrement en 60 FPS,dans ces derniers sur les prochaines consoles permettant ainsi de choisir(frame rate).