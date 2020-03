Trois mois après sa présentation, de nouvelles informations ont été partagées à propos de la prochaine génération de consoles Xbox.

Caractéristiques Détaillées Xbox Series X

CPU → 8 Cœurs cadencé à 3.8 GHz (3.6 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2

→ 8 Cœurs cadencé à 3.8 GHz (3.6 GHz sans technologie SMT) CPU Custom Zen 2 GPU → 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU

→ 12 TFLOPS, 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU Taille du Die → 360.45 mm2

→ 360.45 mm2 Processeur → 7nm Enhanced

→ 7nm Enhanced Mémoire vive → 16 GB GDDR6 w/ 320b bus

→ 16 GB GDDR6 w/ 320b bus Bande passante de la mémoire → 10GB à 560 GB/s, 6GB à 336 GB/s

→ 10GB à 560 GB/s, 6GB à 336 GB/s Stockage interne → 1 TB Custom NVME SSD

→ 1 TB Custom NVME SSD Opérations d’entrée et de sortie par seconde → 2.4 GB/s (Direct), 4.8 GB/s (Compressé, avec décompression du hardware)

→ 2.4 GB/s (Direct), 4.8 GB/s (Compressé, avec décompression du hardware) Stockage supplémentaire → Carte d’1 TB (correspondant parfaitement au stockage interne)

→ Carte d’1 TB (correspondant parfaitement au stockage interne) Stockage externe → Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2

→ Compatibilité avec les disques durs externes en USB 3.2 Lecteur optique → 4K UHD compatible Blu-Ray

→ 4K UHD compatible Blu-Ray Performance visée → 4K à 60 images par seconde, potentiellement jusqu’à 120 FPS

Officialisée et présentée lors de la cérémonie des Game Awards en décembre dernier, lan'avait pas donné des informations dignes de ce nom depuis, si ce n'est que plusieurs versions sortiront, et que la première porte le doux nom de Series X Pour l'attente soit moins longue, Microsoft est revenu sur le devant de la scène ce 16 mars, en partageant les caractéristiques détaillées de sa prochaine console. Sans surprise, las'avère particulièrement puissante.Autre point essentiel, qui n'a pas été mentionné dans cette liste, la présence duqui permettra de mettre en avant la luminosité d'un lieu, rendant ainsi le rendu graphique plus réaliste, mais également un son plus précis, « qu’aucune autre technologie auparavant » n'a permis. Qui plus est, Microsoft souhaite, avec cette console, réduire drastiquement le temps de chargement, tout en proposant un temps de réponse de seulement 2 millisecondes.Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été mise en ligne, dans le but de nous fournir un premier aperçu des capacités de cette nouvelle console. Les jeux présents dans cette vidéo sont ceux qui seront disponibles sur la, notamment Ori and the Will of the Wisps et Hellblade II Pour rappel, aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée pour la, mais elle reste attendue pour le quatrième trimestre de cette année. De plus amples informations à son sujet devraient être dévoilées dans les semaines et mois à venir.