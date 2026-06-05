La Steam Machine a une fenêtre de sortie et elle est toute proche

Après le lancement réussi du Steam Controller, beaucoup attendent l'arrivée de la Steam Machine, malgré les rumeurs sur son prix. Mais Valve vient de rassurer les joueurs : la console sera disponible dans très peu de temps.

Fin 2025, Valve a choqué les joueurs en annonçant le lancement d'une nouvelle gamme d'accessoires mais aussi d'une toute nouvelle console de salon : la Steam Machine. Cependant, l'histoire de cette console a été assez mouvementée car la pénurie de composants a impacté tous les fabricants de matériel électronique, qu'il s'agisse d'ordinateurs, de smartphones ou de consoles de jeux.

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Cette pénurie force les acteurs historiques du marché à augmenter leurs prix, comme Sony avec la PlayStation 5 ou Nintendo avec la Switch 2. Face à cette situation, beaucoup ont redouté un report de la Steam Machine. Mais Valve avait déjà rassuré les utilisateurs en mars dernier. Le 5 juin 2026, la firme a dévoilé la fenêtre de sortie de son nouveau produit phare.

La Steam Machine jouable dans le courant de l'été 2026

Dans un billet publié dans l'onglet Communauté de Steam, Valve a d'abord donné quelques précisions sur le programme de compatibilité Verified. Mais l'article indique également que la console et le Steam Frame seront lancés dans le courant de l'été 2026. Aucune date précise n'est encore mentionnée, mais il sera donc possible d'acheter la console quelque part entre le 21 juin et le 20 septembre prochain.

Aujourd'hui, nous élargissons le programme Verified pour inclure la Steam Machine et le Steam Frame, tous deux disponibles cet été. De la même façon que pour « Steam Deck Verified », l'objectif est d'aider la clientèle à comprendre l'expérience de jeu immédiate sur ces nouveaux appareils, et à quel point un titre fonctionnera sans besoin d'intervention ou de configuration supplémentaire.

Plus de précisions sur la compatibilité des titres Steam sur ses consoles

Le billet précise également quelques détails concernant la compatibilité Verified. En effet, si tous les titres fonctionnent sur PC (tant que les joueurs ont la configuration minimale requise), les jeux doivent être testés avant de rejoindre le catalogue console. La note indique que si un jeu est vérifié et jouable sur le Steam Deck, il sera automatiquement compatible avec la Steam Machine.

En revanche, un titre jouable sur Steam Machine ne sera pas forcément compatible avec le Steam Deck car la console cubique propose des performances proches de celles d'un petit PC. Dans tous les cas, pour découvrir son catalogue, ses caractéristiques mais surtout son prix, il faut maintenant faire preuve d'un peu de patience...