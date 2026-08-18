La PS6 ne possède pas encore de date de sortie arrêtée

Le PDG de Sony a, récemment, précisé qu'aucune date de sortie n'a encore été arrêtée pour le lancement de la PS6.

Alors que la PS5 est sur le point de souffler sa sixième bougie, beaucoup s'interrogent déjà sur la prochaine console de Sony, la PS6, qui fait, d'ailleurs, régulièrement l'objet de nombreuses rumeurs et estimations de la part d'analystes. Pour autant, il va très certainement falloir patienter encore un moment car Sony n'a pas encore arrêté de date de sortie pour la PS6.

Pas encore de date de lancement pour la PS6

C'est au micro des journalistes du Wall Street Journal que le PDG de Sony, Hiroki Totoki, a annoncé que la PS6 ne dispose pas encore de date de sortie arrêtée. Cette nouvelle déclaration appuie donc les précédents propos de la firme, puisqu'au cours du mois de mai 2026, Sony avait déjà expliqué ne pas avoir de date ni de prix pour sa future console. En réalité, cela n'est pas si étonnant, notamment en raison du marché actuel des composants.

Compte tenu de cette importance, nous devons prendre des décisions. Sinon, nous ne pourrons pas survivre dans ce contexte.

Une sortie peu probable en 2027 pour la PS6 ?

Comme vous le savez probablement déjà, depuis plusieurs mois, diverses rumeurs et estimations non officielles laissent entendre que la nouvelle console de Sony pourrait débarquer en fin d'année 2027. Néanmoins, cette nouvelle prise de parole de la firme suppose que cela pourrait ne pas être le cas, finalement.

Sony built its reputation on electronics like the Walkman and PlayStation. Now, CEO Hiroki Totoki wants to transform the company into an entertainment juggernaut. 🔗 https://t.co/Q6DwsYcMX8 pic.twitter.com/JmNlXVmv5G — The Wall Street Journal (@WSJ) August 17, 2026

De ce fait, et au vu des dernières déclarations de Sony, il se peut que la PS6 ne se rende disponible qu'au cours de l'année 2028. Reste à savoir si cela deviendra réalité, évidemment. Affaire à suivre, donc...