SUTOM : Solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 02 octobre 2026 à 00h00
Retrouvez la solution SUTOM du 2 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
SUTOM : Solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

Solution SUTOM du Mot du Jour du 2 octobre 2026 ?

Tous les jours, à minuit, le site SUTOM vous propose de trouver le « MOT DU JOUR », lequel sera composé de six à onze lettres. Pour le 2 octobre 2026, le mot à trouver comprend six lettres et commence par la lettre « B ». 

Si vous voulez un indice pour le mot du jour, cliquez sur une des lettres manquantes. Si vous ne voulez pas chercher ou êtes à court d'idées, cliquez sur l'œil pour voir la solution du solution SUTOM du 2 octobre 2026.

B
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SUTOM, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu SUTOM reprend le concept de la très célèbre émission télévisée Motus, laquelle a été diffusée sur France 2 du début des années 1990 jusqu'à 2019. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Motus et de tous les dérivés apparus dernièrement sur Internet, les règles sont assez simples puisque les joueurs ont pour objectif de trouver un mot avec un nombre de lettres définies, en ayant pour seul et unique indice la première lettre de ce même mot.

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Les participants auront six essais pour tenter de trouver le mot. Chacune des propositions ne peut commencer que par la lettre imposée du jour. Une fois, la première proposition soumise, des lettres de couleurs apparaîtront.
  • Les lettres ROUGES sont bien placées et au bon endroit.
  • Les lettres JAUNES existent dans le mot mais sont mal placées.
  • Les autres lettres ne sont pas présentes dans le mot du jour.
Les plus perspicaces l'auront compris, mais ces indications sont primordiales pour trouver les mots le plus rapidement possible. Vous n'avez plus qu'à vous remuer les méninges ou alors à utiliser la solution donnée
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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