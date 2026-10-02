SUTOM : Solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

WoW Forever : Un sondage de Blizzard dévoile 11 nouvelles classes potentielles

Alors que la bêta de WoW Forever s'apprête à passer au niveau 30, Blizzard vient de soumettre un sondage aux joueurs. Avec 11 classes proposées, du Barde au Nécromancien en passant par le Chasseur de démons, le développeur semble préparer l'avenir de Classic+.