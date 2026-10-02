Cémantix 1675 : Indices et solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 02 octobre 2026 à 00h19
Retrouvez la solution Cémantix du 2 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Cémantix 1675 : Indices et solution, quel est le mot du 2 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 octobre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 octobre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je suis petit, mais mon nom peut s'étendre à l'infini.


Indice 2Sans moi, bien des murmures resteraient prisonniers du silence.


Indice 3Mon premier souffle appartient à la Grèce, où « mikros » signifiait déjà ce que je suis.


Indice 4On me tend souvent devant la bouche lorsque l'on veut être entendu.


Indice 5Les chanteurs, les journalistes et les streamers ont souvent besoin de moi.


Indice 6Je transforme un son en signal que l'on peut enregistrer ou amplifier.


Indice 7Je peux être intégré à un téléphone, posé sur un bureau ou tenu à la main.


Indice 8Je suis un dispositif qui capte les sons et les convertit en signaux électriques ou numériques.


Solution du 2 octobre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 octobre 2026Micro


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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