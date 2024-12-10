Roblox : Codes RIVALS (Juillet 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
41 
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu RIVALS de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes RIVALS (Juillet 2026)

Codes RIVALS

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur RIVALS. Ces codes vous permettent de récupérer de nombreuses récompenses pour personnaliser votre expérience.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs RIVALS

Récompenses Codes actifs
Récompenses
COMMUNITY24
Récompenses
FREE185
1 Clé
BOOST
Récompenses
roblox_rtc
Récompenses
BONUS

Codes expirés RIVALS

Voir les codes RIVALS expirésFREE183 - FREE181 - FREE177 - FREE173 - FREE172 - COMMUNITY23 - FREE171 - FREE169 - FREE167 - FREE165 - COMMUNITY22 - FREE160 - FREE158 - COMMUNITY21 - FREE155 - FREE150 - COMMUNITY20 - FREE138 - FREE137 - FREE135 - TEN_BILLION_VISITS_OMG - FREE133 - MERRYMERRYXMAS<3 - COMMUNITY19 - FREE129 - FREE127 - HAPPYRIVALSWEEN - COMMUNITY18 - FREE107 - COMMUNITY16 - COMMUNITY17 - BESTSHOOTERGAME - COMMUNITY9 - COMMUNITY10 - COMMUNITY11 - COMMUNITY12 - COMMUNITY13 - 5B_VISITS_WHATTTTTT - COMMUNITY14 - COMMUNITY15 - FREE100 - COMMUNITY - RELEASE - COMMUNITY2 - COMMUNITY3 - 100MVISITS - REWARD47 - COMMUNITY4 - COMMUNITY5 - COMMUNITY6 - COMMUNITY7 - THANKYOU_1BVISITS! - COMMUNITY8


Comment activer les codes dans RIVALS ?

Si vous souhaitez activer des codes sur RIVALS, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Rewards » en bas, au centre de votre écran.
  3. Une nouvelle fenêtre devrait s'ouvrir.
  4. Descendez en bas de cette dernière.
  5. Abonnez-vous aux comptes X (Twitter) @nosniygames et @Sensei_RBX, si ce n'est pas déjà fait.
  6. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Enter a special code here ».
  7. Cliquez sur le bouton « Redeem ».
  8. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans RIVALS.
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RIVALS, qu'est-ce que c'est ?

RIVALS est un jeu qui a été lancé en mai 2024 par le studio Nosniy Games. RIVALS est un des jeux de tir à la première personne le plus intense sur Roblox. Défiez d'autres joueurs dans des duels FPS allant du 1v1 au 5v5, où le premier à atteindre 5 victoires l'emporte. Lancez un défi en marchant sur un pad de duel, gagnez des clés pour débloquer de nouvelles armes et skins, et accomplissez des contrats pour obtenir des récompenses exclusives. Montrez votre série de victoires et grimpez dans les classements. RIVALS est disponible sur desktop, téléphones, tablettes, Xbox et PlayStation 5. Les codes RIVALS vous donneront la possibilité de récupérer des clés et d'autres récompenses, lesquelles vous permettront d'étaler votre puissance sur le jeu.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaires (41)

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Dragon123king14 (invité) aujourd'hui à 16:34

Je peut avoir 700 clés svp

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Kirikou9981 (invité) avant-hier à 18:44

Je peut avoir 490 clés svp

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Bibi108967 (invité) avant-hier à 03:56

Svp je veux 300 clés
Merci

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tiassma (invité) Le 09/07/2026 à 17:39

puis je avoir une skin case summer

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eliott78bb (invité) Le 06/07/2026 à 15:10

Oui avoir une offre clé légendaire s'il vous plaît

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isma84310 (invité) Le 03/07/2026 à 21:32

10000 cles et skins svp merci

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Tre (invité) Le 02/07/2026 à 16:56

je pourrai avoir une skin case 3 svp. nom d'utilisateur:Rasta_883 eton trouve Rip_sukuna c est moi

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T_rexdu34 (invité) Le 29/06/2026 à 11:39

pls skin case

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LEO (invité) Le 29/06/2026 à 10:17

je pourrai avoir une skin case 3 svp. nom d'utilisateur:biboun02140

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lélio4565 (invité) Le 20/06/2026 à 14:44

J'aimerais beaucoup que vous me fassiez dons de une caisse s'il vous plaît j'en ai acheter une mais g eut un skin recoller que je ne joue absolument pas merci j'espère que paris tout ce monde vous me laisserais avoir une chance

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ambremougin566000 (invité) Le 20/06/2026 à 13:54

J'aimerais bien beaucoup de clée pour avoir toute les arme seul les personnes gentil le feront peut-être.Fin.

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alexisderchak (invité) Le 14/06/2026 à 15:19

JE VOUDRAIS UNE SKIN CASE

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yyusini134 (invité) Le 06/06/2026 à 03:38

S'il vous plaît c'est mon rêve d'avoir beaucoup de clés j'aimerais 100 clée

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codc2026 (invité) Le 20/05/2026 à 19:53

free

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ripcanto1 (invité) Le 20/05/2026 à 18:06

envoyez moi 100 clef svpp

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azotegamer20 (invité) Le 18/05/2026 à 22:34

je peux avoir 400cles svp merci

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@chrisray24 (invité) Le 10/05/2026 à 16:53

bonjour je peus avoir 100 clée juste sa svp

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AURALUISLEGIGABEAU (invité) Le 09/05/2026 à 10:34

PLS ENVOYER MOI 200 CLéS S IL VOUS PLAI MERCI SI VOUS LE FAITE AUREVOIR MON NOM ET AURALUISLEGIGABEAU

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LEFRENCHTACOSdu73 (invité) Le 06/05/2026 à 20:24

Je veux 400 clés

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bc_yummi (invité) Le 04/05/2026 à 10:35

rivals cool mercis