La prochaine génération de console Microsoft s’appellera simplement Xbox

Alors qu'elle a été présentée sous le nom de Xbox Series X, la console « next gen » de Microsoft portera finalement un nom beaucoup plus sobre.

Le nom que nous gardons pour la prochaine génération est simplement Xbox. Aux Game Awards, vous avez pu voir ce nom prendre vie avec la Xbox Series X. À l'instar de ce que les gens ont vu avec les générations précédentes, le nom Xbox Series X permet de laisser de la place à d'autres consoles dans le futur.

La société américaine Microsoft a dévoilé lors desles premières informations relatives à la prochaine génération de console . Si elle a dans un premier temps été présentée sous le nom de, la génération en elle-même portera, simplement,. Petit retour aux sources, puisque c'est le premier nom de la console, sortie en Europe au début de l'année 2002.Cette sobriété est expliquée par le fait que, et qu'il existera, sans aucun doute, d'autres versions, plus puissantes, ou plus abordables,Cependant, il est encore trop tôt pour en savoir plus sur ces autres consoles, mais il y a fort à parier qu'elles ne seront pas disponibles lors du lancement de la Xbox,. En attendant, nous rappelons que de plus amples détails sur cette nouvelle console, au design original, ont été partagés, et son à retrouver ici