Logitech G305 X SUPERLIGHT : test de la souris gaming sans fil qui mise sur la légèreté à prix contenu

La G305 est une souris qui a marqué plusieurs générations de joueurs. La marque réinvente ce grand classique avec la G305 X SUPERLIGHT. Nous l'avons eu en main et voici notre avis complet.

Caractéristiques principales

Capteur : HERO 44K, sensibilité réglable de 100 à 44 000 DPI

: HERO 44K, sensibilité réglable de 100 à 44 000 DPI Poids : 60 g

: 60 g Connectivité : sans fil LIGHTSPEED, Bluetooth 5.3 et liaison filaire

: sans fil LIGHTSPEED, Bluetooth 5.3 et liaison filaire Autonomie : plus de 130 heures d'utilisation continue annoncées par le constructeur

: plus de 130 heures d'utilisation continue annoncées par le constructeur Prix officiel : 79,99 €









Unboxing

Voici ce qu'il vous attend à la réception de la Logitech G305 X SUPERLIGHT :

La souris gaming Logitech G305 X SUPERLIGHT

Un récepteur sans fil LIGHTSPEED au format USB A

Un câble USB C vers USB A dédié à la recharge et l'utilisation filaire

La documentation officielle destinée à l'utilisateur

Design et ergonomie

Ce modèle affiche un profil très sobre et compact, dans une forme d'œuf traditionnelle, qui respecte fidèlement l'identité visuelle historique de la gamme. Le fabricant mise clairement sur cet aspect afin de permettre aux joueurs de retrouver une ergonomie familière tout en profitant d'avancées technologiques récentes.

En revanche, le constructeur revient ici à des coloris plus classiques, avec des versions noires ou blanches uniquement. Bien que sa silhouette soit symétrique, l'accessoire se destine exclusivement aux droitiers, en raison des boutons latéraux positionnés sur le flanc gauche.

Le périphérique a ainsi été volontairement condensé, ce qui favorise naturellement une prise en fingertip, dite prise du bout des doigts, ou une prise en claw, également appelée prise en griffe.

En revanche, une prise en main pleine peut rapidement entraîner des activations involontaires du bouton latéral gauche, notamment celui dédié au retour arrière, un point d'autant plus sensible pour les joueurs habitués à exercer une poigne ferme. Dans notre cas, certaines sessions un peu intenses sur la Faille de l'Invocateur ont d'ailleurs conduit à quelques clics accidentels.

Ce choix de conception implique donc de vérifier la compatibilité avec sa morphologie et ses habitudes de prise en main. Une fois la posture adaptée trouvée, la grande légèreté de la structure compense largement cette particularité, rendant la manipulation très agréable. Les clics principaux, légèrement incurvés en leur centre, participent également à ce confort en offrant un meilleur maintien des doigts.











Comportement des interrupteurs

Les interrupteurs principaux se révèlent particulièrement secs et nets, offrant ainsi un retour sonore bien marqué à chaque activation. Les boutons situés sur le flanc adoptent quant à eux un comportement différent car ils s'avèrent plus mous et rebondis sous le pouce. Ils restent néanmoins très faciles à enclencher et proposent un retour audio légèrement plus discret que les commandes supérieures, ce qui permet d'équilibrer le rendu sonore global de l'appareil.

Performances du capteur HERO 44K

Référence maîtrisée par le constructeur, bien qu'il ne s'agisse pas du plus « performant » en date, le capteur HERO 44K limite sa course à 44 000 DPI. Dans la pratique, cette différence face aux périphériques haut de gamme reste de toute façon imperceptible pour la presque totalité des utilisateurs et l'élément crucial réside plutôt dans la qualité du suivi des mouvements. Sur ce point, le capteur se montre irréprochable car il ne génère aucune trajectoire parasite et offre une précision constante quelle que soit la vitesse d'exécution.

Ce matériel s'adresse donc aux joueurs à la recherche d'un périphérique fiable, réactif et polyvalent, sans pour autant viser les exigences de l'esport au plus haut niveau. Nous l'avons d'ailleurs mis à l'épreuve aussi bien sur des FPS que sur des MOBA, où son comportement s'est montré irréprochable, avec un suivi précis et constant.

Autre point appréciable, le logiciel G HUB facilite grandement la prise en main. Dès l'installation, ou même plus tard, il est possible de copier directement la sensibilité d'une ancienne souris afin de retrouver rapidement ses repères. Une fonctionnalité particulièrement pratique qui évite de longues séances de réglages et permet de reprendre ses habitudes en quelques clics.

Triple connectivité et autonomie

L'appareil propose trois modes de connexion, sélectionnables via un interrupteur situé sous le châssis. On retrouve ainsi la technologie sans fil LIGHTSPEED, pensée pour offrir une latence minimale, le Bluetooth 5.3, plus adapté à un usage bureautique ou nomade, ainsi qu'une connexion filaire en USB-C. Le récepteur USB peut d'ailleurs être rangé dans un compartiment intégré sous la souris, un détail toujours appréciable pour faciliter le transport.

Il convient toutefois de préciser que les taux de rapport de 2, 4 et 8 kHz, qui correspondent à la fréquence à laquelle la souris communique avec l'ordinateur, nécessitent l'achat d'un récepteur LIGHTSPEED vendu séparément. Sans cet accessoire, la souris fonctionne à 1 kHz, aussi bien en connexion filaire qu'avec le récepteur USB fourni. Pour la très grande majorité des joueurs, cette fréquence reste largement suffisante, les modes supérieurs s'adressant avant tout aux utilisateurs les plus exigeants et aux compétiteurs.

La possibilité de monter jusqu'à 8 kHz s'apparente avant tout à une vitrine technologique pour le grand public, d'autant que toutes les configurations ne sont pas capables d'exploiter pleinement un tel taux de rapport. En pratique, la fréquence standard est largement suffisante pour la grande majorité des joueurs. Les utilisateurs les plus exigeants apprécieront toutefois la possibilité de faire évoluer leur équipement grâce à ce récepteur optionnel, qui permet également de connecter deux périphériques compatibles sur un seul et même adaptateur.

Contrairement à la version précédente, qui fonctionnait avec une pile, ce modèle adopte une batterie interne rechargeable. L'autonomie annoncée de plus de 130 heures s'est montrée tout à fait réaliste au cours de nos essais, puisque nous n'avons, à ce jour, jamais eu besoin de la recharger. Et même si cela venait à arriver, la charge rapide permet de récupérer plus de trois heures d'utilisation en seulement deux minutes de branchement, de quoi limiter considérablement les interruptions au quotidien.















Logiciel de configuration et performances

Le logiciel G HUB conserve son interface habituelle et se révèle particulièrement abouti pour accompagner l'utilisateur. L'application permet de gérer la sensibilité, de personnaliser les boutons, d'ajuster le rétroéclairage et de programmer des macros, terme qui désigne des commandes automatisées. Le bouton dédié au changement de sensibilité est idéalement placé sur le dessus de la coque, contrairement à de nombreux modèles qui le positionnent sous la souris, et l'ensemble des commandes reste entièrement reconfigurable.























Après un temps d'adaptation nécessaire à l'ergonomie, le périphérique se montre réactif en session de jeu. Il faut toutefois reconnaître que la prise en main ne conviendra pas à tous. Malgré une phase d'adaptation correcte et plusieurs tentatives pour l'apprivoiser, nos mains de test, que l'on peut considérer comme de taille standard, n'ont pas totalement réussi à trouver leur confort avec la G305 X SUPERLIGHT, notamment en jeu, qui semble davantage destinée aux utilisateurs aux petites, voire très petites mains.

La connexion sans fil n'a montré aucune déconnexion au cours de nos essais sur des titres variés comme Subnautica 2 ou League of Legends. Le système de mise en veille automatique est également bien calibré pour optimiser l'autonomie, tandis que le rétroéclairage multicolore reste volontairement discret et se limite à la zone du bouton supérieur afin d'éviter toute distraction visuelle.